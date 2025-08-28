¡ÚAmazon¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE³«ºÅÃæ¡ªºÇÂç50%OFF¡ª¡ÛAurzen¡Ê¥ªー¥¼¥ó¡Ë¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤ªÇãÆÀ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥¼¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡¢°Ê²¼¡ÖAurzen¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë9:00¤«¤é³«ºÅÃæ¤Î¡ÖAmazon ¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE¡×¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥»ー¥ë¤Ç¤ÏAurzen¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¡ª
º£²ó¤Î¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢²Æ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á»þ´Ö¤ò¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢Boom3¡¢D1¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥é¥¤¥Õ¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ºÇÂç50¡óOFF¡ª
°ì½ï¤Ë²÷Å¬¤Ç³Ú¤·¤¤²Æ¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
AmazonÅ¹ÊÞÌ¾¡§ Aurzen¥¹¥È¥¢
¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE´ü´Ö¡§ 2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë9:00 ～ 9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
³ä°úÎ¨¡§ ~ºÇÂç50¡óOFF
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー
¥»ー¥ë²ñ¾ì¤Ø :
https://www.amazon.co.jp/stores/Aurzen/page/26584D2C-8B3A-404E-B669-9F857747F4D9?lp_asin=B0DCGCDTS7&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto
Aurzen¥¹¥È¥¢¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò³ÎÇ§¡ª
¡Ú36WÆâÂ¢¥¹¥Ôー¥«ー¡¦Netflix/YouTube/Prime Video¸ø¼°Ç§¾Ú¡ÛAurzen Boom3¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤¬¡¢50¡óOFF¡ª
¡ÖAurzen ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー Boom3¡×¤Ï¡¢Netflix¡¢YouTube¡¢Prime Video¤Î¸ø¼°Ç§¾Ú¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢²ÈÄíÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¿·¿Ê²½ÈÇ¤Ç¡¢DolbyÂÐ±þ¤ä4KÂÐ±þ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ªー¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹µ¡Ç½¤ä¼«Æ°Âæ·ÁÊäÀµ¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÈþ¤·¤¤±ÇÁü¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹âµ±ÅÙ500ANSI¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê±ÇÁü¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥ºー¥àµ¡Ç½¤äÅ·°æÅê±Æ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¹âÂ®WiFi & Bluetooth5.2¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢iOS¡¢Android¡¢PC¡¢Switch¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¥¹¥àー¥º¤ËÀÜÂ³²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£º£¤Ê¤é¡Ú50%OFF¡Û¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¤³¤Î²Æ¡¢Aurzen ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー Boom3¤Ç²÷Å¬¡õ³Ú¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Amazon¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤ò³ÎÇ§ :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DCGDWB1L
¡Ú2025¿·¿Ê²½¡¦NetflixÂ¨µ¯Æ°¡ÛAurzen D1¾®·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤¬¡¢33¡óOFF¡ª
¡ÖAurzen ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー ²ÈÄíÍÑ ¾®·¿¡ÚEAZZE D1¡Û¡×¤Ï¡¢Netflix¤ò´ÊÃ±¤Ëµ¯Æ°¤Ç¤¤ëÊØÍø¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢²ÈÄíÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¿·¿Ê²½ÈÇ¤Ç¡¢4KÂÐ±þ¤Î¥Õ¥ëHD 1080P²òÁüÅÙ¤òÈ÷¤¨¡¢DolbyÂÐ±þ¤ÇÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Æ°Âæ·ÁÊäÀµ¤È¥ªー¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê´Ö¤Ê¤¯´ÊÃ±¤ËÈþ¤·¤¤±ÇÁü¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Ã»¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º¤òºÎÍÑ¤·¡¢ºÇÂç200¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌÅê±Æ¤¬²ÄÇ½¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤âÅ·°æ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëAurzen ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤Ç¡¢¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¤è¤¦¡ª
Amazon¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤ò³ÎÇ§ :
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0DCGCDTS7?th=1
¡Ú100¥¤¥ó¥Á ¥µ¥¤¥º¡Û¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¥¹¥¯¥êー¥ó16:9 ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß ¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー Åê±ÆÍÑ ²°³°²°Æâ¤¬¡¢27%OFF!
Âç²èÌÌ¤È¹â¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤ÇÎ×¾ì´¶°î¤ì¤ë±ÇÁüÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀµÌÌÅê±Æ¤È¥ê¥¢Åê±Æ¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¥â¥Ç¥ë¤ËÅ¬±þ¤·¡¢½ÀÆð¤ÊÇÛÃÖ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Amazon¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤ò³ÎÇ§ :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DX778763?th=1
¢£Aurzen¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Aurzen¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤Î¸¦µæ³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAurzen¡Ê¥ªー¥¼¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡Ê¡áFOCUS ON THE GOOD STUFF¡Ë¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¡¢²ÈÄíÍÑ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹ÍÑ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥·ー¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤¿À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
AurzenÀ½ÉÊ¤Ï¸½ºß¡¢À¤³¦100¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢48·ï¤Î¾¦É¸¡¢26·ï¤Î³°´Ñ¡Ê°Õ¾¢¡ËÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢iF¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡¢Muse¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ïー¥É¡¢CES¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥É¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¸¢°Ò¤¢¤ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤½¤Î³×¿·À¤ÈÉÊ¼Á¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Aurzen¤Ï¡¢º£¸å¤âµ»½Ñ³×¿·¤ÈÀ½ÉÊÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥æー¥¶ー¤Ë´¶Æ°¤È²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªµÒÍÍ¤ªÌä¹ç¤»Àè
E-mail ¤ªÌä¹ç¤»¡§ support.jp@aurzen.com