Amazon¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE¡ªº£¡¢ÏÃÂê¤Î¡Ö¥¤¥äー¥«¥Õ·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡×¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤Î17À½ÉÊ¤¬¡ÚºÇÂç20%OFF¡Û

2024Ç¯ÅÙ¤Ë100¥É¥ë°Ê²¼¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥ä¥Û¥ó¤È50¥É¥ë°Ê²¼¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ÇÁ´ÊÆÇä¾åNo.1¡Ê¢¨1¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖJLab¡×¤ÎÆüËÜË¡¿Í¡¢JLab Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²£Ä¥ Î¼Êå¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë9:00～2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59¤Þ¤ÇAmazon¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖAmazon¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE¡×¤Ë¤Æ¡¢ÏÃÂê¤Î¡Ö¥¤¥äー¥«¥Õ·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óÅù¡¢ÃíÌÜ¤Î17À½ÉÊ¤òºÇÂç20%OFF¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
JLab AmazonÆâ¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://www.amazon.co.jp/jlab
ºÇÂç20%OFF¡ªAmazon¥¹¥Þ¥¤¥ëSALEÂÐ¾Ý¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÀ½ÉÊ¡Ê³ä°úÎ¨½ç¡Ë
▍£±.¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖGo Air Pop¡×
¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤Î½¼ÅÅ¥±ー¥¹¤«¤éÁÇÁá¤¯¼è¤ê½Ð¤·¡¢¤¹¤°¤ËÀÜÂ³¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥«¥Ð¥ó¤Ë¤âÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Çµ¡Æ°ÎÏÈ´·²¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥»ー¥ë²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§4,480±ß¢ª3,584¡Ê20%OFF¡Ë
¡¦ºÇÄ¹32»þ´Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡Ê¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç8»þ´Ö¡¢¥±ー¥¹¤«¤é¤Î¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ç3²ó°Ê¾å¡Ë
¡¦IPX4µ¬³Ê¤ÎËÉ¿Ð¡¦ËÉÅ©ÀÇ½
¡¦¥¿¥Ã¥Á¥³¥ó¥È¥íー¥ë
¡¦ÊÒ¼ª¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½
¡¦Bluetooth5.1¤òÅëºÜ
¡¦3¼ï¤Î¥¤¥³¥é¥¤¥¶ÀßÄê
¡¦°ìÂÎ·¿½¼ÅÅ¥±ー¥Ö¥ëÉÕ¤¥±ー¥¹
▍£².º£¡¢ÏÃÂê¡ª¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¥¤¥äー¥«¥Õ·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖFlex¡×
¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¥¤¥äー¥«¥Õ·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤Ê¤¬¤é²»³Ú¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ä¹»þ´Ö¤ÎÁõÃå¤Ç¤â²÷Å¬À¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»ー¥ë²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§9,900±ß¢ª8,910¡Ê10%OFF¡Ë
¡¦12mm¤ÎÂç¸ý·Â¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÇÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò±é½Ð
¡¦¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤²÷Å¬¤ÊÁõÃå´¶
¡¦¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤ËÆÏ¤±¤ë¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ë¥Þ¥¤¥¯ÅëºÜ
¡¦Ê£¿ô¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÆ±»þÀÜÂ³¡ÖBluetooth¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
¡¦Ä¹»ý¤Á¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー
¡¦IPX4¤ÎËÉ¿å¡¦ËÉÅ©ÀÇ½
¡¦JLab¥¢¥×¥ê¤Ç³Æµ¡Ç½¤ò´ÊÃ±Ä´À°
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ ¥»ー¥ë²Á³Ê°ìÍ÷
¡ã¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ä
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/88_1_5ffcaaf9697e27ffa2d9ee8145c279c2.jpg?v=202508281155 ]
¡ã¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ä
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/88_2_a5d217ec538e904f822150f17c04c315.jpg?v=202508281155 ]
¡ã¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ä
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/88_3_1ed358e646ce6a75d4ab5d82bb08fa9a.jpg?v=202508281155 ]
¡ã¥¥Ã¥º¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ä
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/88_4_578f68e8637094dfd1da06a0b0f7fb4e.jpg?v=202508281155 ]
¡ãÄ°³ÐÊÝ¸îÀ½ÉÊ¡ä
[É½5: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/88_5_46ad769a9148cb24172566a1abee598b.jpg?v=202508281155 ]
JLab¡Ê¥¸¥§¥¤¥é¥Ö¡Ë¤È¤Ï
¡ÈÄ°¤¤ä¤¹¤µ¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢È¯¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡£2024Ç¯ÅÙ¤Ë100¥É¥ë°Ê²¼¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥ä¥Û¥ó¤È50¥É¥ë°Ê²¼¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ÇÁ´ÊÆÇä¾åNo.1¡Ê¢¨1¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥áー¥«ー¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2013Ç¯¤ËAmazon¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¥È¥Ã¥×¥»ー¥ë¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¡£2017Ç¯¤Ë´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥êー¥°¤Î¸ø¼°¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥ó¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯3·î¤è¤êÆüËÜ¤Ç¤â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¡¢ÈÎÇä³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 Circana, LLC, Retail Tracking Service, US, Stereo Headphones, Band Type: No Wire/No Band, Under ¡ð50 Segment, Dollar & Unit Sales, Jan - Dec 2024 ¡¿ Circana, LLC, Retail Tracking Service, Stereo Headphones, Headphone Style: In Ear Clip and Ear Bud Clip, Band Type: No Wire/No Band, Water Resistant, Under ¡ð100, Dollar & Unit Sales, Jan - Dec 2024
