【期間限定40%OFF】ORICO 40Gbps オールフラッシュSSDケース 8848U4が驚愕の19,199円！

ORICO 8848U4は、最大8TB×4台（合計32TB）のNVMe SSDを40Gbps Thunderbolt接続で駆動するオールフラッシュストレージケース。クリエイターやデータセンター向けに、圧倒的な転送速度と大容量を実現します。アルミ合金ボディと冷却ファン搭載で、長時間の高負荷作業も安定稼働！

商品URL: https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1CR71L4

クーポンコード：ORICO8848U41

割引率：20%期間限定割引+20%コード

終了日：2025-9-30 23:59JST

元の価格：29,999円

割引後の価格：19,199円

製品の特徴

新世代の超高速オールフラッシュSSD ケース

ORICO初のM.2オールフラッシュSSD ケースは、SATAプロトコルのHDDの6Gbps速度制限を破り、大容量SSD ケースをPCleプロトコルのオールソリッドステートレベルにアップグレードします。

アップグレードされた40Gbps帯域幅の高速転送

オールフラッシュSSD ケースはUSB 4.0インターフェースを装備し、4つのディスクを同時に転送し、各ディスクの速度は10Gbpsです。 ソフトウェアへの素材インポートの待ち時間が大幅に短縮され、映画やテレビ、音楽制作などのシーンで効率的なワークフローを実現します。

軽量で持ち運びやすい

3.5インチ機 HDD ケースと比べ、M.2オールSSDケース筐体は50％以上小型化されます。機械部品がない全固体構造、優れた耐衝撃性、持ち運び時に追加の衝撃保護が不要、バックパック/カメラバッグに簡単に収納でき、DIT作業者に非常に適しています。

SSD静音メリット

ソリッドステートドライブは機械式ハードドライブと比べ、ハードドライブの回転音がなく、より静かな作業環境を実現します。

大容量ストレージ

M.2 SSD 外付けケースはM-Key NVMe SSD (2230/2242/2260/2280仕様)と互換性があり、SSDケース1台の最大容量は8TB、SSDケース4台の最大容量は32TBです。

優れた放熱性能

ハードディスクケースはファンを内蔵したオールアルミ合金の外観を採用し、高効率の熱伝導を実現し、前面と背面に冷却孔を設計し、効果的かつタイムリーに熱を排出し、機器の長期安定かつ効率的な運用を確保します。

まとめ

グローバルなPC周辺機器ブランドであるORICO（オーリコ）は、最大4台のM.2 NVMe SSDを同時に使用可能な高性能な外付けストレージ「ORICO 40Gbps 4ベイ M.2 SSD 外付けケース 8848U4」の販売を開始しました。これを記念し、2025年9月30日23:59まで、Amazonにて通常価格29,999円（税別）→ 19,199円（税別）となる特別キャンペーンを実施します。本キャンペーンでは、20%の期間限定割引に加え、クーポンコード「ORICO8848U41」を入力することで追加20%オフの割引が適用されます。