°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍStartup Lady¶¨²ñ¤ÈÅìµþÅÔ¡¢À¤³¦¤ÈÆüËÜ¤Îµ¯¶È²È¡¦´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°µòÅÀ¡¢¡ÖGo Global Hub¡×¤òÀßÎ©
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍStartup Lady¶¨²ñ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§ÎëÌÚË¨»Ò¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¥°¥íー¥Ð¥ë¸òÎ®³èÀ²½»ö¶È¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Îµ¯¶È²È¤äÅê»ñ²È¡¢ÆüËÜ¤Îµ¯¶È²È¡¦´ë¶È¤¬¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð¡¦¸òÎ®¡¦Ï¢·È¤Ç¤¤ëµòÅÀ¡ÖGo Global Hub¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿ÃÎ¼±¤ä¥Äー¥ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤ÈÆüËÜ¤Îµ¯¶È²È¡¦´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ç¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢Zehitomo¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô /Venture Partner, Antler¤ÎJordan Fisher »á¤ò¥²¥¹¥È¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¤¿Âè1²ó¸òÎ®²ñ¡ÖCross-Border Startup Match Salon¡×¤ò2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢Plug and Play Shibuya¡ÖPlayground¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
Cross-Border Startup Match Salon¡¡～±Û¶¥Áー¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö¶¦ÁÏ·¿¸òÎ®²ñ¡×～
ÆüËÜ¿Íµ¯¶È²È¤È³¤³°µ¯¶È²È¡¦µ¯¶È»ÖË¾¼Ô¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢º®À®¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¶¦ÁÏ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ë¸òÎ®¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶¦ÁÏ¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¼ÂÁ©·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¢£¥²¥¹¥È¹Ö»Õ
Jordan Fisher »á / Zehitomo¡¢AntlerJapan
¢£³«ºÅÆü»þ
2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£³«ºÅ¾ì½ê
Playground
(Plug and Play Japan¥ª¥Õ¥£¥¹ : ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1-10-8 ½ÂÃ«Æ»¸¼ºäÅìµÞ¥Ó¥ë1F)
¢£»ÈÍÑ¸À¸ì¡§±Ñ¸ì¡ÊÆüËÜ¸ì¥µ¥Ýー¥È¤¢¤ê¡Ë
¢£ÂÐ¾Ý¡§ÆüËÜ¿Íµ¯¶È²È¡¢³¤³°µ¯¶È²È¡¢µ¯¶È´õË¾¼Ô¡¢Åê»ñ²È¡¢´ë¶È´Ø·¸¼Ô¡¢»Ù±ç¼Ô
¢£Äê°÷¡§40～50Ì¾
¢£»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://lu.ma/o0owww3i
¢¨Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍøÍÑµ¬Ìó(https://www.startuplady.org/ja/event-participationterms-of-service)¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Go Global HubÀßÎ©¤ÎÇØ·Ê
»ä¤¿¤ÁStartup Lady¤Ï2017Ç¯¤Î³èÆ°³«»Ï°Ê¹ß¡¢¹ñÆâ³°¤Îµ¯¶È²È¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Íµ¯¶È²È¤ä³°¹ñ¿Íµ¯¶È²È¡¢»Ù±ç¼Ô¤¬³¤³°¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¤ËÄ©¤àºÝ¡¢¸ì³ØÎÏ°Ê¾å¤Ë»º¶È¹½Â¤¤äÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤ÎÍý²òÉÔÂ¤¬Âç¤¤Ê¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤òÂ¿¿ô³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë³¤³°¤Îµ¯¶È²È¤ä»Ù±ç¼Ô¤È¶¨Æ¯¤·¤Ê¤¬¤é»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤¿µ¯¶È²È¤Û¤É¡¢³¤³°¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÜ»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖGo Global Hub¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëµ¯¶È²È¡¢Åê»ñ²È¡¢ÆüËÜ¤Îµ¯¶È²È¤¬¸òÎ®¡¦Ï¢·È¤·¡¢¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÁÏ½Ð¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Startup Lady¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¤ä¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¹¥¿¥¸¥ª·Á¼°¤Î±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¡Ö³¤³°¤È¶¨¶È¤·À®¸ù¤¹¤ëµ¯¶È²È¤äÅê»ñ²È¡¢´ë¶È¡×¤ò°éÀ®¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÅìµþ¤Ë¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
À¤³¦¤ÈÆüËÜ¤Îµ¯¶È²È¡¦´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°µòÅÀ¡ÖGo Global Hub¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´7²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¶¦ÁÏ¡×¡Ö²ÝÂê²ò·è¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤òÂç¤¤Ê¼´¤Ë¿ø¤¨¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤äÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
- Cross-Border Startup Match Salon¡¡～±Û¶¥Áー¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö¶¦ÁÏ·¿¸òÎ®²ñ¡×～¡ÊÁ´2²ó- 9·î¡¦10·î¡Ë
- Global Connector Salon ～ÆüËÜÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È³¤³°´ë¶È¡¦VC¤È¤Î¼ÂÁ©Åª¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¸òÎ®²ñ～¡ÊÁ´2²ó- 11·î¡¦12·î¡Ë
- Reverse Connect Tokyo ～ÆüËÜ´ë¶È¡¦µ¯¶È²È¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¹ñºÝ¶¦ÁÏ¤Î¾ì～¡ÊÁ´2²ó - 1·î¡¦2·î¡Ë
- ¥°¥íー¥Ð¥ë²½»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¡Ê²¾¾Î¡Ë¡ÊÁ´1²ó - 2·î¡Ë
¶¨ÎÏ¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤Ê¤ª¡¢ËÜ³èÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¶¨ÎÏ¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ª¤è¤Ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー¤âÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.startuplady.org/ja/newsgo-global-hubpartners
Startup Lady ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍStartup Lady¶¨²ñ¤Ï¡¢½÷Àµ¯¶È²È¤ä¼¡À¤Âå¥êー¥Àー°éÀ®¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆüËÜÈ¯¤Î¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¤Ç¤¹¡£ ¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤¹¤ë½÷À¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Î½ÐÍè¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¶µ°é¡¦¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î£³¤Ä¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÆÈ¼«¤Î¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÈ÷¤¨¤¿½÷À¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍStartup Lady¶¨²ñ ¹Êó¡¡Email¡§press@startuplady.org
