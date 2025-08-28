Ask One¡¢¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ÎÄó¶¡³«»Ï
¥Ê¥¤¥ó¥¢¥¦¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Ninout¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¤òµ¡²ñ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¿Í¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤Ë·Ò¤°AI¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤ò¡ÖAsk One¡×¡ÖCREATIVE SURVEY¡×¡ÖFan Fan Fan¡×¤Î3¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Ninout¤¬Äó¶¡¤¹¤ëAI¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹ºîÀ®¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥§¥Ó¥Êー¿½¹þ¤ß¥Úー¥¸¤È»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Úー¥¸¤ò¤½¤ì¤¾¤ìºîÀ®¤Ç¤¤ëAsK One¸þ¤±¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¡×¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡¤ÎÇØ·Ê
°ìÈÌ¤Ë¡¢¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¤Ê¤É¤Î»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É»Üºö¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¤ò¤½¤ÎÅÔÅÙÎ©¤Á¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËSalesforce¤äZoom¤ËÏ¢·È¤¹¤ë¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤ÎºîÀ®¤Ë¤â¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢»Üºö¼Â»Ü¤Þ¤Ç¤Î¸úÎ¨¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤äËÜÊ¸¤Ê¤É¤ÎÊÑ¿ô¤ò°ì³ç¤Çº¹¤·ÂØ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¦¥§¥Ó¥Êー¿½¹þ¤ß¥Úー¥¸¤ä»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Úー¥¸¤ò¼ê´Ö¤Ê¤¯ºîÀ®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¤ÎºîÀ®¸úÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë»Üºö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µ¡Ç½¾ÜºÙ
¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤òÊ£À½¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤äËÜÊ¸¡¢²èÁü¤Ê¤É¤ÎÊÑ¿ô¤ò°ì³ç¤Çº¹¤·ÂØ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ask One¤Ï¡¢Salesforce¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿½ÀÆð¤Ê³°Éô¥µー¥Ó¥¹Ï¢·Èµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¤«¤é¿½¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¸ÜµÒ¾ðÊó¤ÏCRM¤äMA¤ËÂ¨»þÏ¢·È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Slack¤äTeams¤Ø¤ÎÂ¨»þÄÌÃÎ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿½¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¿×Â®¤Ê¥Õ¥©¥íー¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÂÎÀ©¹½ÃÛ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¤ÎºîÀ®¤«¤é¥êー¥É³ÍÆÀ¡¢±Ä¶È¥Õ¥©¥íー¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑÊýË¡
ËÜ¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤Ï¡¢Ask One¤Î¤Û¤«¡¢CREATIVE SURVEY¡¢Fan Fan Fan ¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥æー¥¶ー´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¡Ö¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡×¤â¤·¤¯¤ÏÃ´Åö¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹Ã´Åö¤Þ¤Ç¸ÄÊÌ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤é¤æ¤ë¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Ç±Ä¶Èµ¡²ñ¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡ÖAsk One¡×
Ask One¤Ï¡¢¡È¤¢¤é¤æ¤ë¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Ç±Ä¶Èµ¡²ñ¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¼ÒÆâ³°¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¸ÜµÒÀÜÅÀ¤ò±Ä¶Èµ¡²ñ¤ËÊÑ¤¨¤ëÆþÎÏ¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËºîÀ®¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Õ¥©ー¥àµ¡Ç½¤ä¡¢Salesforce¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿½ÀÆð¤Ê³°Éô¥µー¥Ó¥¹Ï¢·Èµ¡Ç½¤ò´ð¤Ë¡¢Sansan¤Î¹âÀºÅÙ¤ÊÌ¾»É¤ÎÂ¨»þ¥Ç¥¸¥¿¥ë²½µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢BtoB´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç±Ä¶Èµ¡²ñ¤òÆ¨¤µ¤º¾¦ÃÌ²½Î¨¡¦¼õÃíÎ¨¡¦·ÀÌó·ÑÂ³Î¨¤ò¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Ask One¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://www.ninout.ai/askone/
¥Ê¥¤¥ó¥¢¥¦¥È³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Ê¥¤¥ó¥¢¥¦¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ¡§Ninout, Inc.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÐÌî ¿¿¸ã
ÀßÎ©¡§2014Ç¯7·î2Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä8ÃúÌÜ5-32 ÅÄÃæ¶ð¥Ó¥ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¤¢¤é¤æ¤ë¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Ç±Ä¶Èµ¡²ñ¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡ÖAsk One¡×¡¢¸ÜµÒ¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡ÖCREATIVE SURVEY¡×¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î·Ò¤¬¤ê¤òºÌ¤ë¡ÖFan Fan Fan¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
URL¡§https://www.ninout.ai
¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥Ê¥¤¥ó¥¢¥¦¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
Mail: mk@ninout.ai
ÊóÆ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥Ê¥¤¥ó¥¢¥¦¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó
Mail: pr@ninout.ai