¡ØWesmo!ÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù³«ºÅ
¡¡À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁÒºä¾º¼£¡Ë¤Ï¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤Î¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¥¢¥×¥ê¡ØWesmo!¡Ù¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Âè96²óÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë～9·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢£±.Åìµþ¥Éー¥àÆâ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤ÆWesmo!¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈWESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê´ðËÜ¡Ë10ÇÜ¡¢£².Åìµþ¥Éー¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡õWesmo!¤Ë¥Á¥ãー¥¸¡¦ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎWesmo!¤´ÍøÍÑ¤Ë¤è¤êWESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê´ü´Ö¡¦ÍÑÅÓ¸ÂÄê¡Ë¤òºÇÂç1,000pt´Ô¸µ¤¹¤ë¡ØWesmo!ÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Îµ¡²ñ¤ËWesmo!¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢Åìµþ¥Éー¥à¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ÆÃÅµ1
Wesmo!¤Ë¤è¤ë¤ª»ÙÊ§¤¤»þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤òÄÌ¾ï0.5¡ó¤Î¤È¤³¤í10ÇÜ¤Ë¡ª
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤ÆWesmo!¤´ÍøÍÑ¤Ë¤è¤êWESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê´ðËÜ¡Ë´Ô¸µÎ¨¤ò¥¢¥Ã¥×
¡¡¤µ¤é¤Ë
¡¦Wesmo!¤Ë¤è¤ë¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ê¤éÉáÃÊ¤â0.5¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡ª
¡¦J-WEST¥«ー¥É²ñ°÷¤Ê¤é¤è¤ê¤ª¥È¥¯¤ËWesmo!¤ò³èÍÑ²ÄÇ½¡ª
¡¦Wesmo!¤ÏWESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Æü¡¹ºÇÂç4.5¡ó¤¿¤Þ¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ª¡ª
ÆÃÅµ2
Wesmo!¤Ë¥Á¥ãー¥¸¤·¤ÆÅìµþ¥Éー¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡õWesmo!¤Ë¥Á¥ãー¥¸¡¦ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎWesmo!¤´ÍøÍÑ¤Ë¤è¤êWESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê´ü´Ö¡¦ÍÑÅÓ¸ÂÄê¡ËºÇÂç1,000pt´Ô¸µ
¡úËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://wester.jr-odekake.net/campaign/detail/012026082801
¡úWesmo!¤Î¥Á¥ãー¥¸ÊýË¡¡¢»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://wester.jr-odekake.net/wesmo/
¡úWesmo!¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É
- Apple¤ª¤è¤ÓApple¥í¥´¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿ Apple Inc. ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
App Store¤Ï¡¢Apple Inc.¤Î¥µー¥Ó¥¹¥Þー¥¯¤Ç¤¹¡£
- Google ¤ª¤è¤Ó Google¥í¥´¤Ï¡¢Google LLC¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨µºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¤¥áー¥¸¡Û