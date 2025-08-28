È¯Çä200Æü¤ÇÎß·×30,000¿©ÆÍÇË¡ª
ÀÐ°æ¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÀÐ°æÃÒ¹¯¡¢°Ê²¼ ÀÐ°æ¿©ÉÊ¡Ë¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤Æ2025Ç¯2·î¤Ë¥íー¥ó¥Á¤·¤¿Åö¼Ò½é¤ÎD2C¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWE VEGETABLE¡Ê¥¦¥£ー¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¡Ë¡×¤è¤ê¡¢Å¸³«Ãæ¤Î¡ÖÀÖ¤ÎÌîºÚ¥¹ー¥×¡×¡ÖÎÐ¤ÎÌîºÚ¥¹ー¥×¡×¤¬È¯Çä¤«¤é200Æü´Ö¤ÇÎß·×30,000¿©¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´°¦°û¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤¿¥¹ー¥×ºî¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://we-vegetable.com/
¡ÖÀÖ¤ÎÌîºÚ¥¹ー¥×¡×¡ÖÎÐ¤ÎÌîºÚ¥¹ー¥×¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ WE VEGETABLE ¡Ë¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô36ËüÉô¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡ÖºÇ¶¯¤ÎÌîºÚ¥¹ー¥×¡×Ãø¼Ô¡¢·§ËÜÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÁ°ÅÄ¹ÀÀèÀ¸ÁÏ°Æ¡¢ÀÐ°æ¿©ÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤ÏÌµÅº²ÃÄ´Íý¡ö¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¤è¤êÌîºÚ¤òÀÝ¤ì¤ë¡×ÌîºÚ¥¹ー¥×¤Ç¤¹¡£WE VEGETABLE¤ÎÌîºÚ¥¹ー¥×¤Ï¡¢·§ËÜÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø Á°ÅÄ¹ÀÀèÀ¸¤¬ÀßÎ©¤·¤¿°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥Ð¥¤¥ª¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¸¦µæ½ê¤È¶¦Æ±¤·¤Æ´ë²è¡¦³«È¯¡¢¥¹ー¥×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌîºÚ¤ÎºÙË¦ÊÉ¤ò²õ¤·¡¢À¸¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÀÝ¤ê¤¤ì¤Ê¤¤ÌîºÚ¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬¤òºÇÂç¸Â³è¤«¤¹ÊýË¡¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡öÅö¼Ò¤Ç¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Õ¤Ä¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¤è¤êÌîºÚ¤¬ÀÝ¤ì¤ë¡ÖÀÖ¤ÎÌîºÚ¥¹ー¥×¡×¡ÖÎÐ¤ÎÌîºÚ¥¹ー¥×¡×
ÀÖ¤ÈÎÐ¤ÎÌîºÚ¥¹ー¥×³Æ8ÂÞ¤º¤Ä¡¡·×16ÂÞ¥»¥Ã¥È¡Ê¾¦ÉÊ°ìÎã¡Ë
¡ÖÀÖ¤ÈÎÐ¡¢Áª¤Ù¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤È±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¡×
ÀÖ¤ÈÎÐ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹ー¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤Î¥¹ー¥×¤Ï´Å¤ßË¤«¤Ê¥È¥Þ¥È¤ä¿Í»²¤ò¡¢ÎÐ¤Î¥¹ー¥×¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ê¾®¾¾ºÚ¤ä¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ò³è¤«¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¿©Âî¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌîºÚ¤¬»ý¤Ä±ÉÍÜ²Á¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¡¢ÂÎ¤Ë´ò¤·¤¤¥»¥Ã¥È¡£ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë16ÂÞ¤Ç¡¢Ë°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯·ò¹¯Åª¤Ê¿©À¸³è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡öÂ¾¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶ https://we-vegetable.com/shop/products
¢£¤´ÎÁ¶â¤È¤ªÆÏ¤±ÊýË¡
¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ëè·î¤ªÆÏ¤±¤ÎÄê´üÊØ¤Þ¤¿¤ÏÅÔÅÙ¹ØÆþ¡ÊÇã¤¤ÀÚ¤ê¡Ë¡¦¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÍøÍÑÉÑÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê¹ØÆþÊýË¡¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤Þ¤º¤Ï°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç°û¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¡¢Äê´üÊØ°Ê³°¤Î¤´¹ØÆþÊýË¡¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹ー¥×¤Î¼ïÎà¤ä¿ôÎÌ¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢Â£¤êÊª¤ä¤´²ÈÂ²¤Ç¤Î¥·¥§¥¢¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£ Äê´üÊØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¼«Æ°·ÑÂ³·¿¡Ë
¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÌîºÚ¥¹ー¥×¤òËè·î¼«Æ°¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÊØÍø¤Ê¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤ÇÂ³¤±¤ä¤¹¤¯¡¢·ò¹¯½¬´·¤ÎÄêÃå¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
½é²ó¡§4,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÜÁ÷ÎÁ880±ß
2²óÌÜ°Ê¹ß¡§5,280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÜÁ÷ÎÁ880±ß
ÇÛÁ÷¡§½é²ó¤Ï¤´ÃíÊ¸¤«¤é7±Ä¶ÈÆü°ÊÆâ¤ËÈ¯Á÷¡¢°Ê¹ß¤Ï½é²ó¤ªÆÏ¤±Æü¤òµ¯ÅÀ¤Ë30Æü¤´¤È¤Ë¤ªÆÏ¤±
¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¡§¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢Amazon Pay¡¢atone¡Ê¸åÊ§¤¤¡Ë
WE VEGETABLE
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÀÐ°æ¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§WE VEGETABLE¡Ê¥¦¥£ー¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»ÔËÜÄ® 2-7-17
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÌîºÚ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹ー¥×¡Ö WE VEGETABLE ¡×¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
WEB¡§https://we-vegetable.com
Instagram¡§https://www.instagram.com/wevegetable
X¡§https://x.com/WeVegetable
LINE¡§https://line.me/R/ti/p/@520oxgnb