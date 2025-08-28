ÅÔÆâÍ¿ô¤Î¹¤µ¤ò¸Ø¤ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖLUMINOUS Odaiba¡×¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡Östudio LUMINOUS¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¥ë¥ß¥Ê¥¹¡Ë(https://studio.luminous.art/)¡×¡Ê±¿±Ä²ñ¼Ò¡§¥¿¥á¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º´Æ£ÌÐ¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É Åì¾Ú¥°¥íー¥¹6181¡Ë¤Ï¡¢¡ÖLUMINOUS Odaiba¡×¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥È¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢¤´°ÆÆâ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯9·î6Æü¤«¤é10·î26Æü¤Þ¤Ç¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê»¤»¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖLUMINOUS Odaiba¡× 3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¼Â»Ü¡¢º£Ç¯¤Ï3¤Ä¤Î¥·ー¥ó¤ò¿·Àß¡¦²þÁõ
¶áÇ¯¡¢¥Õ¥©¥È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï·ëº§¤òºÌ¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ°ìÈÌ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µó¼°ÈäÏª±ã¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Î´Ö¤Ç¤â¡¢ÈäÏª±ã¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°á¾Ø¤ä´Ä¶¤Ç»£±Æ¤ò´õË¾¤¹¤ë¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Östudio LUMINOUS¡×¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯8·î¤«¤é2025Ç¯1·î¤Ë¤«¤±¤ÆÄ¾±Ä6µòÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥×¥é¥ó¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Î¥¤¥áー¥¸¡¦¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡Ë¤ÎÂçÉý¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡ÖLUMINOUS Odaiba¡×¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¤Ë3¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥È¤ò¿·Àß¤·¡¢2024Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤òÂç¤¤¯¿Ê²½¤µ¤»Í¼Êë¤ì¤ä·îÌÀ¤ê¤òºÆ¸½¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¾ï¤ËÈþ¤·¤¤½Ö´Ö¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Î¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢ÌÀ¤ë¤¤Äí±à¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡ÖFloral Court¡Ê¥Õ¥íー¥é¥ë¥³ー¥È¡Ë¡×¤È¥·¥Ã¥¯¤ÊÍÎ¼¼¤Ë¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤à¡ÖGrace Blue¡Ê¥°¥ìー¥¹¥Ö¥ëー¡Ë¡×¤Î2¤Ä¤Î¥·ー¥ó¤ò¿·Àß¤·¡¢¤µ¤é¤ËÏÂÁõ»£±Æ¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÖSakura¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¡×¤Î¥·ー¥ó¤ò²þÁõ¤¹¤ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·Àß¤·¤¿2¤Ä¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡Östudio LUMINOUS¡×¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¿Íµ¤¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖFlower Gate¡Ê¥Õ¥é¥ïー¥²ー¥È¡Ë¡×¤ä¡ÖSunny Room¡Ê¥µ¥Ëー¥ëー¥à¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢²°Æâ¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤ä¡¢ÌÚÏ³¤ìÆü¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÈþ¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡Östudio LUMINOUS¡×¤Ç¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Ç¤â³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë»£±ÆÂÎ¸³¤È¡¢²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¤¿¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥È
Floral Court¡Ê¥Õ¥íー¥é¥ë¥³ー¥È¡Ë
²ÄÎù¤Ê²Ö¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡¢½Õ¤ÎÃæÄí¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥»¥Ã¥È¡£
ÊÉ¤Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥íー¥º¤¬ºé¤¸Ø¤ê¡¢½À¤é¤«¤¯º¹¤·¹þ¤àÌÚÏ³¤ìÆü¤È¤È¤â¤Ë2¿Í¤òÈþ¤·¤¯¾È¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥È¤ò´Æ½¤¤·¤¿¥µ¥ó¥¯¡¦¥¢ー¥ë¼Ò¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥°¥ìー¥¹¥Ö¥ëー¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢ÃæÄí¤Î¥Õ¥íー¥é¥ë¥³ー¥È¤ËÈ´¤±¤ë¤È¡¢ÌÚÏ³¤ìÆü¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿½é²Æ¤Î¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¡¢ìÔÂô¤Ê¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÝ¡Ê¤³¤±¡Ë¤äÄÕ¡Ê¤Ä¤¿¡Ë¤ÎÆ°¤¡¢¥¬¥é¥¹¤ÎÈâ¤Î±ü¤ÎÆ©¤±´¶¤Þ¤ÇÁ´¤Æ·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸Ì¿ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÃæÄí¤òºî¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¬¤»¤ò¸Æ¤Ö¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÍÍÕ¤Î¥¯¥íー¥Ðー¤â±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Grace Blue¡¡¡Ê¥°¥ìー¥¹¥Ö¥ëー¡Ë
Áë¤«¤éº¹¤·¹þ¤à¸÷¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£
¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Í¥¤¥ÓーÄ´¤Î¼¼Æâ¤È¡¢Áë¤Î³°¤Ë¹¤¬¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê²Ö¡¹¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Âç¿Í²Ä°¦¤¤¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥È¤ò´Æ½¤¤·¤¿¥µ¥ó¥¯¡¦¥¢ー¥ë¼Ò¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥Àー¥¯¥Í¥¤¥Óー¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤ÇÂç¿Í¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åß¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢½Õ¤ò»×¤ï¤»¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê´Å¤¤¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Î¥â¥¯¥ì¥ó¤¬¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤ÊÁë¤«¤é¤ÏÃæÄí¤Î¥Õ¥íー¥é¥ë¥³ー¥È¤òË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Éô²°¤«¤éÃæÄí¤Ë¤«¤±¤Æµ¨Àá¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Sakura¡¡¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë
¸½ºß¤âÏÂÁõ»£±Æ¤ÇÈó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê³Ê»Ò¤ÎÁõ¾þ¤òÄÉ²Ã¡£
ÀµºÂ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤è¤êÈþ¤·¤¯ºÝÎ©¤Ä¥»¥Ã¥È¤Ø¤È¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Õ¥§¥¢³µÍ×
¡ã³«ºÅ´ü´Ö¡ä
2025Ç¯9·î£¶Æü～10·î26Æü
¡ãÆâÍÆ¡ä
1Æü¤Ç¥Õ¥©¥È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤ì¤³¤ì¤òÅ°Äì²òË¶¡¢»£±ÆÅöÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Îµ¿Ìä¤äÉÔ°Â¤â°ìµ¤¤Ë²ò·è¡£
¥Õ¥§¥¢ÅöÆü¤Ï¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ÎÁé¿È¡¦ÈþÈ©²Ã¹©¥ì¥Ù¥ë¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¥ì¥¿¥Ã¥ÁÁêÃÌ²ñ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¿¥Ã¥ÁÁêÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¥¢¥×¥ê¤Î²Ã¹©¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢¥ë¥ß¥Ê¥¹¤ÎËÜ³Ê¥ì¥¿¥Ã¥Á¤Ç°µÅÝÅª¤ËÈþ¤·¤¤´Ú¹ñ¥Õ¥©¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¥»¥Ã¥È¤ò´Þ¤à¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤ò¼«Í³¤Ë¸«³Ø¤¤¤¿¤À¤¡¢¥×¥é¥ó¥Êー¤ËÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¤¤¤¿¤À¤±¤ëÁêÃÌ²ñ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ»þ´Ö¡¢´°Á´Í½ÌóÀ©¤ÎÁÈ¿ô¸ÂÄê°ÆÆâ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÀ®ÌóÆÃÅµ¡ä
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Õ¥§¥¢Íè¾ì¼Ô¸ÂÄê10ÂçÆÃÅµ
£±.¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Üー¥É¡ÊS¥µ¥¤¥º¡Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
£².¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à£±ºý¥×¥ì¥¼¥ó¥È
£³.»£±Æ»þ¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÌµÎÁ¤ÇÁª¤ÓÊüÂê
£´.»£±ÆÁ°¤Î»öÁ°»îÃåÌµÎÁ
£µ.»£±ÆÅöÆü¤Î²ÈÂ²»£±ÆÌµÎÁ
£¶.¥É¥ì¥¹»ý¤Á¹þ¤ßÌµÎÁ
£·.¥¢¥¯¥»¥µ¥êー»ý¤Á¹þ¤ßÌµÎÁ
£¸.»£±ÆÍÑ¥Öー¥±ÌµÎÁ
£¹.ÏÂÁõ¥Ø¥Ã¥É¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÌµÎÁ
£±£°.¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Á¥§¥ó¥¸10¡ó¥ª¥Õ
¢¨£±.¤È£².¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¢¨£³.～£±£°.¤Ï¤â¤ì¤Ê¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨½é²ó¤ª¿½¹þ¤ß¤ÎÊý¤Î¤ßÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¸å¤ÎÆüÄø¡¦¥×¥é¥óÊÑ¹¹¤ÏÅ¬ÍÑ³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¡ã¾ì½ê¡ä
¡ÖLUMINOUS Odaiba¡×
ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÀÄ³¤£²-£µ-10 ¥Æ¥ì¥³¥à¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ëÅìÅï £·F
¡ã¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÆÃÀß¥Úー¥¸¡ä
URL¡§https://studio.luminous.art/special/cp01/
¡ã¸ø¼°Instagram¡ä
¥¹¥¿¥¸¥ª¥ë¥ß¥Ê¥¹¸ø¼°Instagram¡Ê@official__luminous¡Ë
https://www.instagram.com/official__luminous/
<¥¿¥á¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¾¦ ¹æ¡§¥¿¥á¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§Åì¾Ú¥°¥íー¥¹6181
Âå É½ ¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º´Æ£ ÌÐ
»ö¶È³«»Ï¡§2006Ç¯£¹·î
½ê ºß ÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1ÃúÌÜ20-3 ¥¤¥Þ¥¹Âçºê¥Ó¥ë£³³¬
U R L ¡§https://tameny.jp/
¡ãº§³èÎÎ°è¡ä
¡¦·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×
¡¦º§³è¥Ñー¥Æ¥£ー¡ÖOTOCON¡×
¡¦¥¢¥×¥ê´°·ë·¿·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈApp¡×
¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡Ö¥¹¥Þº§¥Çー¥È¡×
¡¦º§³è»ö¶È¼Ô´Ö²ñ°÷Áê¸ß¾Ò²ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖCONNECT-ship¡×
¡¦·ëº§ÁêÃÌ½êÏ¢ÌÁ¡Öº§³è¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥Ñー¥È¥Êー¥º¡×
¡ã¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°ÎÎ°è¡ä
¡¦·ëº§¼°¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡Ö¥¹¥Þº§¡×
¡¦µó¼°¤ªÈäÏªÌÜ¥Ñー¥Æ¥£ー¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡Ö¥é¥Õ¥¹¥¿¡×
¡¦¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¡Östudio LUMINOUS¡×
¡¦·ëº§¼°Æó¼¡²ñ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡Ö2¼¡²ñ¤¯¤ó¡×
¡ãÃÏÊýÁÏÀ¸¡¿QOLÎÎ°è¡ä
¡¦ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¸þ¤±º§³è»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Öparms¡×
¡¦ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Îº§³è»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡Ê¼õÂ÷±¿±Ä¡Ë
¡¦ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Îº§³è»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥»¥ß¥Êー¡Ê¼õÂ÷³«ºÅ¡Ë
¡¦ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¡ÖTameny¡ßÊÝ¸±¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×
¡¦À®º§¸å¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¯¥é¥Ö¡×
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¿¥á¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö¡§Ê¿ÅÄ¡¦²£ÅÄ
TEL¡§03-5759-2700 FAX¡§03¡¾5759¡¾2701
Mail:public@tameny.jp