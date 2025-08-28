Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤ÇÄ¾ÀÜ¾ÂÄÅ»Ô¤Î¿¦°÷¤Ë°Ü½»ÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
ÀÅ²¬¸©Æâ£µ»Ô£³Ä®¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¡Ö¤·¤º¤ª¤«¤°¤é¤·ÁêÃÌ²ñ¡×¤Ë¾ÂÄÅ»Ô¤¬½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ï³Æ»ÔÄ®Ã±ÆÈ¤ÇÁêÃÌ²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÏÊ£¿ô»ÔÄ®¤¬»²²Ã¤¹¤ë·Á¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÀÅ²¬¸©¤Ç¤Î½¢ÇÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
³¤¡¦»³¡¦Àî¤Î¼«Á³¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÅÔ»ÔÅª¤ÊÀ¸³è¤â¤Ç¤¤ë¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ ¤Ì¤Þ¤ÅÊë¤é¤·¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª
£±¡¡³«ºÅÆü»þ¡§ÎáÏÂ£·Ç¯£¹·î13Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¡¡12»þ～15»þ30Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨»öÁ°Í½Ìó¤¬¥¹¥àー¥º¤Ç¤¹¡ÊÅöÆü»²²Ã¤â²ÄÇ½¡Ë
£²¡¡³«ºÅ¾ì½ê¡§Åìµþ¸òÄÌ²ñ´Û£¸³¬¤Õ¤ë¤µ¤È²óµ¢»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡¡¥»¥ß¥Êー¥ëー¥àD
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©100-0006¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®£²ÃúÌÜ10ー£±
£³¡¡»²²Ã»ÔÄ®Åù¡§¾ÂÄÅ»Ô¡¢»°Åç»Ô¡¢À¾°ËÆ¦Ä®¡¢°ËÆ¦»Ô¡¢ÉÙ»ÎµÜ»Ô¡¢Æ£»Þ»Ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Àîº¬ËÜÄ®¡¢µÈÅÄÄ®¡¢ÀÅ²¬¸©ÇÀ¶È¥Ó¥¸¥Í¥¹²Ý¡Ê½¢ÇÀÁêÃÌ¡Ë
£´¡¡¿½¹þÊýË¡¡§¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¡Êhttps://shizuoka9.peatix.com/view¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨peatix¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
£µ¡¡ÁêÃÌÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
£¶¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¡ãÁêÃÌÍ½Ìó¤äËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡È¤Õ¤¸¤Î¤¯¤Ë¤Ë½»¤ß¤«¤¨¤ë¡ÉÀÅ²¬¸©°Ü½»ÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー¡ÊÀÅ²¬Áë¸ý¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÅÏÃ¡§054-221-2250
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥áー¥ë¡§iju@pref.shizuoka.lg.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ã¾ÂÄÅ»Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡ä
¾ÂÄÅ»ÔÌò½ê¡¡À¯ºö´ë²è²Ý¡¡°Ü½»Äê½»¿ä¿Ê¼¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Êhttps://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/iju/topics/r07/20250913.htm¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÅÏÃ¡§055-934-4813
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¥áー¥ë¡§iju@city.numazu.lg.jp
£´·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿°Ü½»ÁêÃÌ²ñ¤ÎÍÍ»Ò