¼£¸³¡¦Î×¾²¸¦µæ¤ÎDX¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Î¥¢¥¬¥µ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥°¥íー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥¢¥ïー¥É2025¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ
2025Ç¯8·î21Æü¡¡¼ø¾Þ¼°¤ÎÍÍ»Ò
¥¢¥¬¥µ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³ùÁÒÀé·ÃÈþ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÁ¥°æÁí¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¥°¥ëー¥×CEO¡§ÃæÃ«µ®Ç·¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ø¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥°¥íー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥¢¥ïー¥É2025¡Ù¡Ê±¿±Ä¡§Á¥°æÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼çºÅ¼Ô¤è¤ê¼õ¾ÞÍýÍ³
Î×¾²¸¦µæ¡¦¼£¸³Ê¸½ñ´ÉÍý¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖAgatha¡×¤Ï¡¢ÈÑ»¨¤Ê¼£¸³¡¦Î×¾²¸¦µæ¤ÎÊ¸½ñ´ÉÍý¤ÎDX²½¤Ë¤è¤êÈ´ËÜÅª¤Ë¸úÎ¨²½¡¦É¸½à²½¤·¡¢¿·Ìô³«È¯¤Î¿×Â®²½¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ê50%¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¤¤À®Ä¹¤ò·ÑÂ³¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï1300°Ê¾å¤Î¼£¸³¼Â»Ü°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤ÆÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¥·¥§¥¢No.1¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î³«È¯µòÅÀ¤ò³è¤«¤·16¥«¹ñ30¼Ò°Ê¾å¤ØÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌö¿Ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯´Ö²òÌóÎ¨2- 3%¤È¤¤¤¦¹â¤¤¸ÜµÒ¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¤ò¸Ø¤ê¡¢¥æー¥¶ー¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ÜµÒ¤È¶¦ÁÏ¤·¤Ê¤¬¤é¥µー¥Ó¥¹¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Î×¾²»î¸³Ê¬Ìî¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ëµ¬À©¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ï¥ó¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤Î³¤³°Å¸³«¤¬ÍÆ°×¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤â»ý¤Ä¡£DX¤ò¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢°åÌôÉÊ³«È¯¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤è¤ë°åÎÅ¥¢¥¯¥»¥¹¸þ¾å¤ä¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤Ë¤è¤ë´Ä¶Éé²Ù·Ú¸º¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ³ùÁÒÀé·ÃÈþ ¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢±É¤¨¤¢¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥°¥íー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥¢¥ïー¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¾Þ¡×¤È¤¤¤¦ÂçÊÑ¸÷±É¤Ê¾Þ¤ò»ò¤ê¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÁ¥°æÁí¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÍÍ¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë¿³ºº¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿¼¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡Ö1Æü¤Ç¤âÁá¤¯¤è¤êÎÉ¤¤¼£ÎÅË¡¤¬ÆÏ¤¯Ì¤Íè¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç»Ù¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢°åÌôÉÊ³«È¯¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ò»Ù±ç¤¹¤ëDX¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°åÎÅµ¡´Ø¡¢À½Ìô´ë¶ÈÅù¤Î¤ªµÒÍÍ¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÆü¡¹Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î±ÉÍÀ¤òÎå¤ß¤Ë¡¢º£¸å¤â¹ñÆâ³°¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë°åÎÅ¥¢¥¯¥»¥¹¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹Â¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥°¥íー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥¢¥ïー¥É¤È¤Ï
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÁ¥°æÁí¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¼çºÅ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÁ¥°æÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬±¿±Ä¤¹¤ë´ë¶ÈÉ½¾´¤Ç¤¹¡£»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ä¶È³¦¤òÊÑ¤¨¡¢¼Ò²ñ¤ä¹ñ²È¤Ë¤â¤è¤êÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤ò¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥°¥íー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ÈÄêµÁ¤·¡¢ÁªÄê¡¢É½¾´¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ïー¥É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ËÃø¤·¤¤¹×¸¥¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëË¡¿Í¤äÁÈ¿¥µÚ¤Ó¸Ä¿Í¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤ò»Ù±ç¤·¡¢¼Ò²ñ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025 Ç¯ÅÙ¤Î¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢12,000 ¼Ò¤ÎÁª¹ÍÂÐ¾Ý¤«¤é¡¢¿³ºº´ð½à¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¶È³¦¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë 50 ¼Ò¤ò¥Î¥ß¥Íー¥È¤·¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¿Ê¤ó¤À¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È´ë¶È 33 ¼Ò¤ÎÃæ¤«¤éÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿ 14 ¼Ò¤Î¼ø¾Þ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¡Ø¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥°¥íー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥¢¥ïー¥É¡ÙÆÃÀßWeb¥µ¥¤¥È
https://sgca.funaisoken.co.jp/
¡Ú¥¢¥¬¥µ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¼£¸³/ÉÊ¼Á´ØÏ¢Ê¸½ñ¤ò¶¦Í¤·¡¢´ÉÍý¡¦ÊÝÂ¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖAgatha¡×¤ò¡¢°åÎÅµ¡´Ø¡¢À½Ìô´ë¶È¡¢°åÎÅµ¡´ï´ë¶È¡¢CRO¡¢SMO¡¢Î×¾²¸¡ºº²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼£¸³¡¦Î×¾²¸¦µæ¤äÀ½Â¤¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¡¦¥¹¥Ôー¥É¥¢¥Ã¥×¡¦¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍÑ¤¤¤Æ¿·¤·¤¤¼£ÎÅË¡¤äÌô¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡¦´ðÈ×¤òºî¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î·ò¤ä¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¾Íè¤ÎÀ¤³¦Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ë¤«¤ÊÀ¸³è¡¢Ê¸²½¡¢µ»½Ñ¡¢°åÎÅ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë´Ä¶ºî¤ê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¬¥µ³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¢¥¬¥µ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊAgatha Inc.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡³ùÁÒ Àé·ÃÈþ
½»½ê¡§¢©103-0026 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³õÄ®7-1 Kabuto One 9³¬ WeWork
»ñËÜ¶â¡§10²¯9,400Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â¤ò´Þ¤à¡Ë
ÀßÎ©¡§2015Ç¯10·î2Æü
URL¡§https://www.agathalife.com/