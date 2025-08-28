VTuber¡Ú¥¢¥á¥¶¥ê¤Ò¤é¤¤(Ê¿°æ Á±Ç·)¡ÛSPIRAL STAIRS STUDIO¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ò·ë¤Ó¡¢¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤ò¶¦ÁÏ¡ª¾Ð¤¤¤È²»³Ú¤¬±²¤ò´¬¤¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê·Ê¿§¤òÉÁ¤¯
Ê¿°æÁ±Ç·¤Ï¡¢Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥¶¥ê¥¬¥Ë¡×¤Î¥Ü¥±Ã´Åö¤È¤·¤Æ¡¢M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê·è¾¡¿Ê½Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¿ô¡¹¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢Ä¹Ç¯Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼«¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥²ー¥àÀ©ºî¡¦Ì¡²è¼¹É®¡¦¥¤¥é¥¹¥ÈÀ©ºî¡¦À¼Í¥¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤ÁÏºî³èÆ°¤Ë¤âÄ©Àï¡£¶áÇ¯¤Ï¡Ö¥¢¥á¥¶¥ê¤Ò¤é¤¤¡×Ì¾µÁ¤ÇVTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤ò¼«Í³¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ëÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥á¥¶¥ê¤Ò¤é¤¤¡×¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢SSS¤Ï·Ý¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤È¡¢²»³Ú¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÁÏÂ¤À¤òÍ»¹ç¡£ ¾Ð¤¤¤È²»³Ú¤¬±²¤ò´¬¤¯¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¶¦ÁÏ¤Î³¬ÃÊ¤ò°ìÊâ¤º¤ÄÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£SSS¤Î¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ö¥¢¥á¥¶¥ê¤Ò¤é¤¤¡×¤Î¡È¤Þ¤À¸«¤Ì·Ê¿§¡É¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥á¥¶¥ê¤Ò¤é¤¤ / Ê¿°æ Á±Ç·¡Ê¤Ò¤é¤¤ ¤è¤·¤æ¤¡Ë
¡ãËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È¡ä
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤ä¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤ÎÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¤ëÉ½¸½¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ëSSS¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ì¡ºÍ»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥Ü¥±¤È¡¢VTuber¤È¤·¤Æ¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡¢°Û¿§¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥¶¥ê¥¬¥Ë¡×¤È¤·¤ÆM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê·è¾¡3²ó¿Ê½Ð¡¢´ØÀ¾¤Î¼çÍ×¤ÊÌ¡ºÍ¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÇÂ¿¿ô¼õ¾Þ¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈMC¤ä¥²ー¥àÀ©ºî¡¢Ì¡²è¼¹É®¡¢À¼Í¥¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¢¾Ð¤¤¤È¥¢ー¥È¤ò¼«ºß¤Ë²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û
¡¡¡Ø¥Ü¥ó¥Ðー¥Þ¥ó¥¸¥§¥Ã¥¿ー¥º¡Ù ¥Ü¥ó¥´Ìò
¡¡¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ OVA3 ÅÁÀâ¤ò·Ñ¤°¼Ô¤¿¤Á¡Ù Ê¿Á±Ç·Ìò
¡Ú¥²ー¥à¡Û
¡¡¡Ø¤Ä¤Ã¤³¤ßÍÜÀ®¥®¥×¥¹ ¥Ê¥¤¥¹¡ú¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ù ´Æ½¤
¡¡¡Ø¥ì¥¤¥È¥ó¶µ¼ø¤È°Ëâ¤ÎÈ¢¡Ù ¥¯¥í¥¤Ìò
¡¡¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ëÉð´ï²° de ¥ª¥Þ¥Ã¥»¡Ù À©ºî
¡¡¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Ü¥ó¥Ðー¥Þ¥óR¡Ù ¥´ー¥ì¥à¥Ü¥ó¥ÐーÌò
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¡Û
¡¡¡¡¥«¥Ê¥À³«ºÅ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØOTAKUTHON¡ÙÆüËÜÂåÉ½VTuber
YouTube(https://www.youtube.com/@virtual2975)¡¡ Twitch(https://www.twitch.tv/amezari_hirai) ¡¡X¡ÊµìTwitter¡Ë(https://x.com/amezari_hirai)
Spiral Stairs Studio ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Spiral Stairs Studio¤Ï¡¢²»³Ú¤òÉð´ï¤È¤·¤¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¼ç¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³èÆ°¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¡¹¤Î¡¢ÎÏ¤äÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤¿¾ì½ê¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
²»¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¥³¥ó¥Ýー¥¶ー¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡£
¸ÀÍÕ¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹ºî»ì²È¤ä¥é¥¤¥¿ー¡£
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£
¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹´ë²è¥×¥é¥ó¥Êー¤äÀ¸»º¼Ô¡¢Î®ÄÌ¤Ë·È¤ï¤ëÊý¡¹¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁÛ¤¤¤ò²»³Ú¤Ë¤Î¤»¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£
¹¹¤Ë¤Ï¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¦½ã¿è¤ÊÁÛ¤¤¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¤ÇÂÎ¸½¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Þ¤Ç
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤Î¡ÈÁÛ¤¤¡É¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¡¢¥«¥¿¥Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»ä¤¿¤Á¤ÎÍýÇ°¤Ï¡¢¼ÒÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡ÖSpiral Stairs Studio¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Spiral Stairs Studio ³ô¼°²ñ¼Ò
¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡§https://spiral-stairs-studio.co.jp
¸ø¼°YouTube ¡§https://www.youtube.com/@Spiral-Stairs-Studio
¸ø¼°X ¡§https://x.com/sss_inc_jp(https://twitter.com/sss_inc_jp)
¸¢ÍøÉ½µ ¡§(C)Spiral Stairs Studio Inc.