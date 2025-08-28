Á´¹ñ½é¡¢¤Ä¤¯¤Ð¤ß¤é¤¤»Ô¤Ë¡ØSecual Smart Security¡Ù¤ò´óÂ£
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒSecual¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÆÃÓ ÀµÏÂ¡¢°Ê²¼¡ÖSecual¡×¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦½é*¡¢¼Ö¤â²È¤â¥¢¥×¥ê¤Ç¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥¹¥Þー¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡ØSecual Smart Security¡Ù¤ò¡¢°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð¤ß¤é¤¤»Ô¤Ë´óÂ£¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê*¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
¡¡ËÜ»öÎã¤Ï¡¢Æ±¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¼«¼£ÂÎÆ³Æþ¥±ー¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÉÈÈ¤ÎÎÏ¤ÇÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤ËÄ©¤à´±Ì±Ï¢·È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡¡
°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð¤ß¤é¤¤»Ô ÎáÏÂ£·Ç¯Âè£³²óÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤ª¤è¤Ó¥¹¥Þー¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹´óÂ£¼°¤ÎÍÍ»Ò
¢£ ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡¶áÇ¯¡¢¥ー¥¨¥ß¥å¥ìー¥¿ー(ÄÌ¾Î¡§¥²ー¥à¥Üー¥¤)¤äCAN¥¤¥ó¥Ùー¥Àー¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÅ»ÒÅª¤ÊÅðÆñ¼ê¸ý¤¬¹ªÌ¯²½¡£°ñ¾ë¸©¤ÏËèÇ¯¡¢¼«Æ°¼ÖÅðÆñÇ§ÃÎ·ï¿ô¤¬Á´¹ñ¥ïー¥¹¥È5¤Ç¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤âÁý²Ã·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°ñ¾ë¸©·Ù¤âÅðÆñÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¤Ä¤¯¤Ð¤ß¤é¤¤»Ô¤Ç¤Ï¡Ö¹ÔÀ¯¤Î»ñ»º¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¼«¤é¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢Secual Smart Security¤Ë¤è¤ëÀè¿ÊÅª¤ÊËÉÈÈ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»ÔÄ¹¼Ö¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÃÏ°è¤ÎËÉÈÈÂÐºö¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¹ÔÀ¯¤Î¿®Íê¤ÈÃÏ°è½»Ì±¤Î°Â¿´¤ò¼é¤ë»ÑÀª¤ò¤Ä¤¯¤Ð¤ß¤é¤¤»Ô¤¬¼«¤é²Ä»ë²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¡¢¤Ä¤¯¤Ð¤ß¤é¤¤»Ô¤ÈSecual¤¬Ï¢·È¤·¤Æ»ÔÌ±¤Ø¤Î¥µー¥Ó¥¹ÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤âSecual¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¡ÈËÉÈÈ¡á¼Ò²ñ¤Î°Â¿´¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¡É¤È¤·¤Æ°é¤Æ¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼Ö¤â¡¢²È¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼é¤ë¡ØSecual Smart Security ¡Ù¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Secual Smart Security¤Î¥«ー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤Ë¸åÉÕ¤±¤¹¤ëÀìÍÑÃ¼Ëö¤È¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±ó³Ö¤«¤é¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Áàºî¤Ë¤è¤ê¼ÖÎ¾¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°¤òÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥«ー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Ëü¤¬°ì¼ÖÎ¾ÅðÆñ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢GPSµ¡Ç½¤Ç¼ÖÎ¾¤òÄÉÀ×¤·¡¢²ó¼ý³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢24»þ´Ö365ÆüÂÐ±þ¤ÎÀìÍÑ¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢»°°æ½»Í§³¤¾å¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔÎ¸¤Î»ö¸ÎÅù¤Ë¤è¤ë¼ÖºÜ´ï¤ÎÂ»³²¤âÊä½þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ³Æþ¸å¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://secual-inc.com/smart-security/
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒSecual¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒSecual¡Ê¥»¥¥å¥¢¥ë¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ç¼ê·Ú¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ2015Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ØSecual Home¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²È¤È¼Ö¤ò¼é¤ë¡ØSecual Smart Security¡Ù¡¢ËÉÈÈ¡¦ËÉºÒ¡¦¸«¼é¤êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¡ØSecual Smart Pole¡Ù¤Ê¤É¡¢Êë¤é¤·¤È¤Þ¤Á¤Î°Â¿´¤ò»Ù¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÂÂß½»Âð¸þ¤±¤Î¡ØNiSUMU RENT¡Ù¡¢Ê¬¾ùÃÏ¸þ¤±¤Î¡ØNiSUMU¡Ù¡¢¹âÎð¼Ô¸«¼é¤ê¤Î¡ØNiSUMU CARE¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê½»¤Þ¤¤¤Î·Á¤Ë±þ¤¸¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âÄó¶¡¡£¡Ö°Â¿´¤ò¤â¤Ã¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯Êë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/15181/table/97_1_1c0f3902ecbea7fe059fac55eecc98be.jpg?v=202508280657 ]