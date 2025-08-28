Amadeus Code¡¢¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖFUJIYAMA-1R¡×È¯É½¡¡¹­¹ð¡¦±ÇÁüÀ©ºî¤Ç²»³ÚÀ©ºî¥³¥¹¥È£¸³äºï¸º¤È100%¤ÎË¡Åª°Â¿´¤ò¼Â¸½

³ô¼°²ñ¼ÒAmadeus Code

¡Ú³µÍ×¡Û


²»³ÚÀ¸À®AI¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒAmadeus Code¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æ¾å¡¡½ã¡£°Ê²¼¡¢Amadeus Code¡Ë¤Ï¡¢¹­¹ð¡¦±ÇÁüÀ©ºî¼Ô¸þ¤±¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖFUJIYAMA-1R¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾ÍèÈæ¤Ç²»³ÚÀ©ºî¥³¥¹¥È¤ò£¸³äºï¸º¤Ç¤­¤ë¤Û¤«¡¢À¤³¦½é(*1)¤È¤Ê¤ëÀ¸À®¤·¤¿AI²»³Ú¤ÎÃøºî¸¢¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¡Ö¸¢ÍøÊÝ¾Ú½ñ¡×È¯¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢Ãøºî¸¢¿½Î©¤Æ¥ê¥¹¥¯¥¼¥í¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£


(*1) Åö¼ÒÆÈ¼«¤Îµ»½ÑÄ´ºº¤ª¤è¤Ó³°Éô¸ø³«¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤­¡¢¹ñÆâ³°¤ÎAI²»³ÚÀ¸À®¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¼çÍ×¤Ê²»³ÚÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³Ú¶Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É»þ¤Ë¡Ö¸¢ÍøÊÝ¾Ú½ñ¡×¤ò¼«Æ°È¯¹Ô¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦½é¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù¡¢2025Ç¯8·î»þÅÀ¡Ë¡£




¡Ú¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ¹¡Û


£±¡¡100%Ãøºî¸¢¥¯¥êー¥ó


¡¡¡¡¡¦³Ø½¬¥Çー¥¿¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅö¼Ò¤¬¸¢Íø¤òÍ­¤¹¤ë²»¸»¤Î¤ß¤òºÎÍÑ


£²¡¡À¸À®ÍúÎò¤Î´°Á´µ­Ï¿


¡¡¡¡¡¦À¸À®ID¡¢Æü»þ¡¢¥â¥Ç¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡¢ÆþÎÏ¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ê¤É¤òÊÝ¾Ú½ñ¤ËÌÀµ­


£³¡¡ÅÅ»Ò½ðÌ¾¤Ë¤è¤ë¾ÚÌÀÎÏ¶¯²½¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë


¡¡¡¡¡¦²þ¤¶¤óËÉ»ß¡¦¿¿ÀµÀ­¤ÎÃ´ÊÝ¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¡Åª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½


£´¡¡BtoBÍøÍÑ¤ËºÇÅ¬²½


¡¡¡¡¡¦¹­¹ðÂåÍýÅ¹¡¦±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼Ò¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹´ë¶È¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¾¦ÍÑ°Æ·ï¤ËÂÐ±þ




¡Ú¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖFUJIYAMA-1R¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û


FUJIYAMA AI SOUND(R)️(*2) ¤Î¡ÖFUJIYAMA-1¡× ¤Ë¥ê¥º¥à¥Ñー¥ÈÀ¸À®¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Î¥¹¥Ôー¥É¤È¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤¿¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£´°À®³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¸¢Íø¤´¤ÈÇã¤¤¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹­¹ð¡¦±ÇÁü¶È³¦¤Î¥Ëー¥º¤ËÆÃ²½¤·¤¿Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



(*2) FUJIYAMA AI SOUND(R)️¤Ï¡¢Amadeus Code¤¬ÉÙ»ÎÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡¢AIµ»½Ñ¤È²»³ÚÍýÏÀ¡¢¿®¹æ½èÍý¡¢¿ô³ØÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤òÅý¹ç¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê²»À¼¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£ÉÙ»ÎÄÌ¤¬Í­¤¹¤ëAI³Ø½¬¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¹âÂ®²½µ»½Ñ¤ä»þ·ÏÎó¥Çー¥¿½èÍý¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤È¡¢Amadeus Code¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤­¤¿²»³ÚÀ¸À®¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¼«Æ°ºî¶Ê¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¡ÈÁÏÂ¤¤òÊä½õ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎAI¡É¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£



FUJIYAMA AI SOUND(R)️È¯É½²ñ¡Ê2025Ç¯7·î1Æü@ÃÓÂÞHAREVUTAI¡Ë


https://www.youtube.com/watch?v=RhN0xedckbQ








¡ÚÇ¼ÉÊÊª¡Û


- WAV¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¼þÇÈ¿ô¡§44.1kHz / ÎÌ»Ò²½¥Ó¥Ã¥È¿ô¡§16bit¡Ë
- ¸¢ÍøÊÝ¾Ú½ñ¡ÊCertificate of Rights Guarantee¡Ë




¡Ú²Á³Ê¡Û


- ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§1¶Ê¡¡11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- ²ñ°÷²Á³Ê¡§1¶Ê¡¡1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¡öË¡¿Í·ÀÌó¡§¾ò·ï¡¦²Á³Ê¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤





¡Ú¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡Û


https://amadeuscode.ai/ja/compose



¡ÚÆ³Æþ»öÎã¡Û


±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼Ò J ¼Ò¤Ç¤Ï3¤«·î´Ö¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È·ÀÌó¤Ë¤è¤êËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òCM¡¦WebÆ°²èÀ©ºî¤ËÆ³Æþ¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢²»³ÚÀ©ºîÈñÍÑ80%ºï¸º¡¢À©ºî´ü´Ö20%Ã»½Ì¡¢½¤ÀµÈÇÇ¼ÉÊ¥¹¥Ôー¥É50%°Ê¾å¸þ¾å¤òÃ£À®¤·¡¢Ãøºî¸¢¿½Î©¤Æ¥¼¥í¤Î¼ÂÀÓ¤¬ÄÉ²Ã¼õÃí¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£




¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û


¹­¹ð¡¦±ÇÁü»Ô¾ì¤Ç¤ÎºÎÍÑ³ÈÂç¸å¡¢SNSÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥²ー¥à¡¦¥¢¥×¥ê³«È¯¼Ô¸þ¤±¤Ë¤âÅ¸³«Í½Äê¡£¾­ÍèÅª¤Ë¤ÏÀ¸À®ÍúÎò¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ­Ï¿¤ä¼çÍ×À©ºî¥Äー¥ë¤È¤ÎÏ¢·È¤â·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û


²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒAmadeus Code


¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§ https://amadeuscode.com/


½êºßÃÏ¡§¢©107-0061 ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³2-14-4-6F


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²»³ÚÀ¸À®AI¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ


ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§°æ¾å¡¡½ã




<<本件に関するお問い合わせ>>


Ë¡¿Í·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é


Ë¡¿Í±Ä¶È¼¼¡¡Ã´Åö¡§ËÌÀî


contact@amadeuscode.com



¼èºà¡¦¥×¥ì¥¹´ØÏ¢¤Ï¤³¤Á¤é


PR¼¼¡¡Ã´Åö¡§¿·°æ


press@amadeuscode.com