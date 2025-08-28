¡Ú106Ì¾¤Î±þ±ç¤Ç700ºý´óÂ£Ã£À®¡Û½ñÅ¹¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ØÁ¡ºÙ¤Ê»Ò¤Î°é¤ÆÊý¡Ù½ÐÈÇµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò9/1±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈÌî²ÃÍÆ»Ò¡Ë¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¡¢Ãø¼Ô¤à¤é¤«¤ß¤ê¤ê¤«¤ÎºÇ¿·´©¡ØÁ¡ºÙ¤Ê»Ò¤Î°é¤ÆÊý¤¬¤ï¤«¤ë¡ª¥Ú¥¢¥ì¥ó¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢106Ì¾¤Î»Ù±ç¼Ô¤«¤é¤Î±þ±ç¤ÇÌÜÉ¸³Û¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢700ºý¤Î´óÂ£¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÈ¯Çä¸å¤Ï¡¢
¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥¡ー¥¹¥È¿·½ÉÅ¹¡¡Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°Âè1°Ì
´ÝÁ±¥é¥¾ー¥ÊÀîºêÅ¹ Áí¹çÉôÌç Âè5°Ì
³ÚÅ·Books¡Ê¼Ò²ñ¶µ°é¡Ë£±°Ì
¤Ê¤É¡¢³Æ½ñÅ¹¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÏÃÂê½ñ¥³ー¥Êー¤Ë¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½ÐÈÇµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
ÆüÄø¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È 12:00～14:00
º©¿Æ²ñ 14:30～16:30
²ñ¾ì¡§±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè°ì¥¿ー¥ß¥Ê¥ë6³¬ LDH kitchen THE TOKYO HANEDA
ÆÃÅµ¡§½ñÀÒ1ºý¡Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢´óÂ£±þ±ç¡¢´¶¼Õ¥áー¥ë
¥¥Ã¥º¥ëー¥à´°È÷¡Ê5³¬¥·¥ê¥¦¥¹¡Ë
¢£»²²ÃÊýË¡
¥ê¥¢¥ë»²²Ã¡§¤ª¿½¹þ¤ß¸å¡¢¼õÉÕ¤Ë¤Æ´óÉÕ
Zoom»²²Ã¡§¿¶¹þ°ÆÆâ¤ò¥áー¥ëÁ÷ÉÕ
»Ù±ç¥×¥é¥ó¡§2ºý´óÂ£¡Ê5,000±ß¡Ë¡¢5ºý´óÂ£¡Ê10,000±ß¡Ë
¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤Ï¤³¤Á¤é
https://forms.gle/eDQbkbeJRP78PXn96(https://forms.gle/eDQbkbeJRP78PXn96%E2%81%A9)
½ÐÈÇ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î´ê¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤È¥ê¥¢¥ë¤Ç·Ò¤¬¤ê¸ì¤ê¹ç¤¦µ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢½ÐÈÇµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô¤à¤é¤«¤ß¤ê¤ê¤«¡¢ËÜ¤Ë¥¹¥Èー¥êー¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÊì¤µ¤óÊý¡¢Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤êÈ¯Ã£²Ê³Ø¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¼Ô¡¢µÈÌî²ÃÍÆ»Ò¤â»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
9·î1Æü¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«»¦¼Ô¿ô¤¬Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤âÁý¤¨¤ëÆü¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤Î¼«»¦¼Ô¿ô¤ÏºòÇ¯²áµîºÇÂ¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾Ð´é¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¤ò³ð¤¨¤ë³Ð¸ç¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥¥Ã¥º¥ëー¥à¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¾Ð´é¤Ç²á¤´¤»¤ë¶õ´Ö¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿´¤«¤é¤Î¾Ð´é¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Á¡ºÙ¤µ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤ÎÇ¾¤ÎÎÏ¤ò¿¤Ð¤»¤Ð¡¢Á¡ºÙ¤Ê»Ò¤ÏÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎËÜ¤òÁ¡ºÙ¤Ê»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤È´Ø¤ï¤ëÁ´¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤¡¢¿´Ë¤«¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á¡ºÙ¤µ¤ÏÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤ÎÀ¼¤«¤±¤È´Ø¤ï¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¡¢Á´¹ñ¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»Ò¤¬¾Ð´é¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û¤à¤é¤«¤ß¤ê¤ê¤«
¡ØÈ¯Ã£²Ê³Ø¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ù¥Þ¥¹¥¿ー¥È¥ìー¥Êー¡£Á¡ºÙ¤Ê»Ò¤É¤â¤ò¿Æ»Ò¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ©Àï¤Ç¤¤ë»Ò¤Ë°é¤Æ¤ë¥Ú¥¢¥ì¥ó¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë½¾»ö¡£¤Ò¤È¤êÂ©»Ò¤È¼«¿È¤âÁ¡ºÙ¤Êµ¤¼Á¤ò»ý¤Ä¡£15ºÐ¤ÇÃ±¿È¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÎ±³Ø¤·¡¢¸½ÃÏ¤Î¹â¹»¤ÈÂç³Ø¤òÂ´¶È¡£µ¢¹ñ¸å¡¢ËÌÊÆ¤Î¥È¥Ã¥×Âç³Ø¤ËÄÌ¤¦³ØÀ¸¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½¾»ö¤¹¤ëÃæ¡¢ºÍÇ½¤Î³«²Ö¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Î¶µ°é¤Ç·è¤Þ¤ë¤Èµ¤¤Å¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢Âç¼ê¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤Î±àÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Ç¾²Ê³Ø¥Ùー¥¹¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÍÄ»ù¶µ°é¤Ë·È¤ï¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÂ©»Ò¤ò´Þ¤á¡¢½¸ÃÄÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Å¤é¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¿Æ¤ÎÀÜ¤·Êý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¡£
Â©»Ò¤ÎÅÐ¹»µñÈÝ¤òµ¡¤Ë¡ØÈ¯Ã£²Ê³Ø¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ù¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Á¡ºÙ¤Ê»Ò¤âÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¡£¼«¿È¤â¥È¥ìー¥Êー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÆÈ¼«¤Î¸¦µæ¤«¤éÁ¡ºÙ¤Ê»Ò¤Î¿´¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÈÇ¾¤Î°é¤ÆÊý¤¬¤ï¤«¤ë¡Ø¥³¥³¥í¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¡Ù¤ò³«È¯¡£400 ÁÈ¤òÄ¶¤¨¤ë¿Æ»Ò¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¸½ºß¤ÏÁ¡ºÙ¤Ê»Ò¤ÎÇ¾¤ò°é¤Æ¤ë¥¹¥¯ー¥ë¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢¥È¥ìー¥Êー¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó
ÂåÉ½¼Ô¡§µÈÌî²ÃÍÆ»Ò
½êºßÃÏ¡§¢©170-6045 ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ3-1-1¡¡¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó60¡¡45³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»Ò°é¤Æ¹ÖºÂ¤Î±¿±Ä/È¯Ã£¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥µー¥Á¡¦³«È¯/µ¯¶È»Ù±ç»ö¶È
