¡ÚµþÅÔ¿·µ¬¥Û¥Æ¥ë³«¶ÈµÇ°¡Û¼ÒÆâ¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÍ¥¾¡¥±ー¥¡ÖÜÄ¡×¤ò4¥Û¥Æ¥ë¤Ç8/30～¸ÂÄêÈÎÇä!
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÅì³¤¥Û¥Æ¥ë¥º¡ÊËÜ¼Ò °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°ËÆ£¾´É§¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥³ー¥È¥äー¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈµþÅÔ»Í¾ò±¨´Ý¡×³«¶È¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¼ÒÆâ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÍ¥½¨¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥±ー¥¤ò¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¤¢¤ëÁ´4¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
Âè1²óJTH¥Ú¥¹¥È¥êー¥³¥ó¥Æ¥¹¥È³«ºÅ
Åö¼Ò¤Ç¤Ï2025Ç¯2·î¡¢À½²ÛÉôÌç¤Î¼Ò°÷¤¬ÁÏÂ¤À¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¬¤éµ»½Ñ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¤¡¢À®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢¼ÒÆâ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖÂè1²ó¥Ú¥¹¥È¥êー¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò½é³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯8·î27Æü³«¶ÈÍ½Äê¤Î¡Ö¥³ー¥È¥äー¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈµþÅÔ»Í¾ò±¨´Ý¡×¤Ë¸þ¤±¡¢µþÅÔ¤ÎÎò»Ë¤ä¿©Ê¸²½¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Ä¤Ä¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¹¤¬¤ëËõÃãÊ¸²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡Ö±§¼£ËõÃã¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢6Ì¾¤¬ÆÈ¼«¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥±ー¥¤òÈäÏª¡£º£²ó¡¢Í¥½¨¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¥¢¥½¥·¥¢Ë¶¶½Ð¾ì¼ÔÀ©ºî¡ÖÜÄ¡Ê¤æ¤º¤ê¤Ï¡Ë¡×¤ò¥Û¥Æ¥ë¥¢¥½¥·¥¢Ë¶¶¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì¾¸Å²°¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥¢¥½¥·¥¢¥Û¥Æ¥ë¡¦¥Û¥Æ¥ë¥¢¥½¥·¥¢¹â»³¥ê¥¾ー¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¥¢¥½¥·¥¢ÀÅ²¬¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¡ÖÃãÆ»¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢Ì£¡¢¸«¤¿ÌÜÁÐÊý¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿°ìÉÊ¡£
ÅÚÂæÉôÊ¬¤Ï¶â·Ñ¤®¤µ¤ì¤¿ÃãÏÒ¤òÉ½¸½¤·¡¢Ãæ¤Ë¤ÏËõÃã¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤Í®»Òñ²¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡¢¼«²ÈÀ½¤Î¹õÅüµþ¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¤ò¤·¤Î¤Ð¤»¡¢Ì£¤Ë¿¼¤ß¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÃã²Û»Ò¤òÉ½¸½¤·¤¿5¼ïÎà¤Î¾þ¤ê²Û»Ò¤ò¤Î¤»¤ÆÃãÆ»¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢À¸ÃÏ¤Ë¤ÏÊÆÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¸ý¿©¤Ù¤ë¤È±§¼£ËõÃãËÜÍè¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¶ì¤ß¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ëÏÂ²Û»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¤òÀ§Èó¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¹ÊÞ¡§¥Û¥Æ¥ë¥¢¥½¥·¥¢Ë¶¶¡¡¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸ ¥·ー¥Ê¥êー
¡¡¡¡¡¡Ì¾¸Å²°¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥¢¥½¥·¥¢¥Û¥Æ¥ë¡¡¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸ ¥·ー¥Ê¥êー¡¦¥¹¥«¥¤¥é¥¦¥ó¥¸ ¥¸ー¥Ë¥¹
¡¡¡¡¡¡¥Û¥Æ¥ë¥¢¥½¥·¥¢¹â»³¥ê¥¾ー¥È¡¡¥é¥¦¥ó¥¸ ¥·ー¥Ê¥êー
¡¡¡¡¡¡¥Û¥Æ¥ë¥¢¥½¥·¥¢ÀÅ²¬¡¡¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸ ¥·ー¥Ê¥êー
ÈÎÇä´ü´Ö¡§8/30¡ÊÅÚ¡Ë～9/12¡Ê¶â¡Ë
ÎÁ¶â¡§888±ß¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡Ë
¢¨Ì¾¸Å²°¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥¢¥½¥·¥¢¥Û¥Æ¥ë¡¡¥¹¥«¥¤¥é¥¦¥ó¥¸ ¥¸ー¥Ë¥¹¤Ï¥±ー¥¥»¥Ã¥È¤Î¤ß¡¡2400±ß
¢¨¥Û¥Æ¥ë¥¢¥½¥·¥¢¹â»³¥ê¥¾ー¥È¤Ï¥¤ー¥È¥¤¥ó¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±ÉÊ¡§888±ß
¥Û¥Æ¥ë¥¢¥½¥·¥¢Ë¶¶¡§¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.associa.com/tyh/event/350042530688eeae5c2122/
¡ã½Ð¾ì¼Ô¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥±ー¥¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª¡ä
¡ÖÜÄ¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È½Ð¾ì¼Ô¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥±ー¥¤ò½Ð¾ì¼Ô¤¬½êÂ°¤¹¤ë³Æ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ì¾¸Å²°¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥¢¥½¥·¥¢¥Û¥Æ¥ë
Å¹ÊÞ¡§¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸ ¥·ー¥Ê¥êー
¡¡¡¡¡¡¥¹¥«¥¤¥é¥¦¥ó¥¸ ¥¸ー¥Ë¥¹¡¡¢¨¥¹¥«¥¤¥é¥¦¥ó¥¸ ¥¸ー¥Ë¥¹¤Ï¥±ー¥¥»¥Ã¥È¤Î¤ß¡¡2,400±ß
´ü´Ö¡§8/30¡ÊÅÚ¡Ë～9/12¡Ê¶â¡Ë¡¡
ÎÁ¶â¡§³Æ888±ß¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡Ë
¡ÖGokuraku¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¿Åù±¡Ë±ÑàÆ²¤ÎÍ¥²í¤Ê»Ñ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢¹á¤ê¹â¤¤±§¼£ËõÃã¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¡£
¡Ö¹á²Ö¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µþÅÔ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÎÁÍý¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤»³Ü¥¤ò±§¼£ËõÃã¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.associa.com/nma/event/69093923768969b50a23b3/
¡¡
¢£¥Û¥Æ¥ë¥¢¥½¥·¥¢¹â»³¥ê¥¾ー¥È
Å¹ÊÞ¡§¥é¥¦¥ó¥¸ ¥·ー¥Ê¥êー
´ü´Ö¡§8/30¡ÊÅÚ¡Ë～9/12¡Ê¶â¡Ë¡¡
ÎÁ¶â¡§710±ß¡¡¢¨¥¤ー¥È¥¤¥ó²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖMyōe¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Í®»Ò¤Î²ÌÆù¤ÈÈé¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤·¡¢±§¼£ËõÃã¤ÎÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.associa.com/tky/event/99719437068a42e56c6cad/
¢£¥Û¥Æ¥ë¥¢¥½¥·¥¢ÀÅ²¬
Å¹ÊÞ¡§¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸ ¥·ー¥Ê¥êー
´ü´Ö¡§²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎÁ¶â¡§³Æ720±ß¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡Ë
¡ÖÏÂ²Ú¡×¡¡8/30¡ÊÅÚ¡Ë～9/5¡Ê¶â¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆüËÜ¼ò¡Ø½éµµ¡Ù¤Î¥¸¥å¥ì¤ò¥àー¥¹¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡¢ÆüËÜ¼ò¤È±§¼£ËõÃã¤¬¹á¤ë°ìÉÊ¡£¢¨4/1～6/30¤Î´ü´Ö¤Ë¤âÈÎÇä
¡Ö·°¿é¡×¡¡9/6¡ÊÅÚ¡Ë～10/31¡Ê¶â¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹á¤ê¹â¤¤±§¼£ËõÃã¤Ë¹õÆ¦¤òÇ¦¤Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡£µáÈî¤È¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤¬¡¢¿©´¶¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.associa.com/sth/event/25006913468a5aa2724b89/
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£ÎÁ¶â¤Ë¤Ï½ôÀÇ¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥¢¥½¥·¥¢Ë¶¶
Ì¾¸Å²°¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥¢¥½¥·¥¢¥Û¥Æ¥ë
¥Û¥Æ¥ë¥¢¥½¥·¥¢¹â»³¥ê¥¾ー¥È
¥Û¥Æ¥ë¥¢¥½¥·¥¢ÀÅ²¬