¸µ¥¹¥ê¥é¥ó¥«ÂçÅýÎÎÀ¯Ì³¸ÜÌä Ashu Marasinghe»á¤¬STRY¤Î¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤

¢£½¢Ç¤¤ÎÇØ·Ê
STRY Inc. ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤ò´ðÅÀ¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦ÃæÅì¡¦²¤½£¤Ø¤È¹¤¬¤ë¹ñºÝ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤ÈÌ¤Íè»º¶È¤Î´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÆüËÜÈ¯¤Î»ö¶È¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢À¯ÉÜ¡¦´ë¶È¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤È¶¨Æ¯¤·¡¢Éü¶½À¯ºöÄó°Æ¡¢¹ñ²È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¤Î±§Ãè¹Á·úÀß¡¢±ÒÀ±´ë¶È¤ÎÍ¶Ã×¡¢¿Íºà°éÀ®µ¡´Ø¤È¤ÎÀïÎ¬ÅªÄó·È¤Ê¤É¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤«¤ÄÂ¿³ÑÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¸µ¥¹¥ê¥é¥ó¥«ÂçÅýÎÎÀ¯Ì³¸ÜÌä¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Î²Ê³Øµ»½ÑÀ¯ºö¤ä¹ñºÝÏ¢·È¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿ Ashu Marasinghe»á ¤ò¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ë·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½ÃÏÀ¯ÉÜ¡¦´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤È¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë»ö¶È¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ashu Marasinghe»á ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ashu Marasinghe¡Ê¥¢¥·¥å¡¦¥Þ¥é¥·¥ó¥Ï¡Ë
²Ê³Ø¼Ô¡¦¶µ°é¼Ô¡¦À¯¼£²È¤È¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
ÊªÍý³Ø¤È¿ô³Ø¤ò³Ø¤ó¤À¸å¡¢ÆüËÜ¤Î²ñÄÅÂç³Ø¤Ç½¤»Î¹æ¡¦Çî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢´¶À¹©³Ø¤ä¿Í´Ö-µ¡³£¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¸¦µæ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÀ®²Ì¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹²¬µ»½Ñ²Ê³ØÂç³Ø¤Ê¤É¤Ç¶µÊÜ¤ò¤È¤ê¡¢¶µ°é¤È¸¦µæ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¹ñºÝÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Ç¤Ï¡¢Á°¹ñ²ñµÄ°÷¡Ê²Ê³Øµ»½Ñ¡¦¶µ°éÊ¬ÌîÃ´Åö¡Ë¤È¤·¤Æ¶µ°éÀ¯ºö¤äICT¿¶¶½¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¹ñ²ÈÀïÎ¬¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸µÂçÅýÎÎÀ¯Ì³¸ÜÌä¤È¤·¤ÆÀ¯ºöÎ©°Æ¤ä²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæ¿´ÅªÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏ¡¦ICTÊ¬Ìî¤Ç¤â»ØÆ³ÅªÎ©¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¶µ°é¡¦ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¸òÄÌ´ÉÍý¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë°Ñ°÷²ñ¤òÎ¨¤¤¡¢¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤ÏGSDC¡ÊGlobal Skills Development Campus¡Ë¤ÎCEO¤È¤·¤Æ¡¢¶µ°é¡¦¸¦µæ¤Ë·È¤ï¤ëËµ¤é¡¢³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤ä¹ñºÝµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤È¼¡À¤Âå¤Î¿Íºà°éÀ®¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³èÆ°¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ê³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¸«¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼Ò²ñÊÑ³×¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£STRY³ô¼°²ñ¼Ò ¶¦Æ±ÂåÉ½ Ashu Marasinghe¡¡¥³¥á¥ó¥È
I am deeply honored to join STRY Inc. as Co-Representative. Throughout my career, I have been dedicated to advancing Sri Lanka¡Çs development in the fields of science and technology policy, education, and human capital development. Moving forward, I am committed to leveraging STRY¡Çs international network and Japan¡Çs strengths to help build new industrial foundations that will extend from Sri Lanka to Asia, the Middle East, and Europe.
It is a great privilege to take on this challenge together with Mr. Sakamoto and Mr. Nose, two outstanding Japanese entrepreneurs who have proposed the bold and visionary project of establishing a spaceport in Sri Lanka. I am confident that our collaboration will open new horizons for both countries and stand as a historic milestone. As a bridge between Japan and Sri Lanka, I will devote my full efforts to fostering sustainable development and realizing the industries of the future.
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢STRY Inc. ¤Î¶¦Æ±ÂåÉ½¤È¤·¤Æ»²²è¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢²Ê³Øµ»½ÑÀ¯ºö¤ä¶µ°é¡¢¿Íºà°éÀ®¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤ÎÈ¯Å¸¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏSTRY¤Î¹ñºÝ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÆüËÜ¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤ò¤Ï¤¸¤á¥¢¥¸¥¢¡¢ÃæÅì¡¢²¤½£¤Ø¤È¹¤¬¤ë¿·¤¿¤Ê»º¶È´ðÈ×¤ÎÁÏ½Ð¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«À¯ÉÜ¤Ë¥¹¥Úー¥¹¥Ýー¥È¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄó°Æ¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¥½¨¤Êµ¯¶È²È¤Ç¤¢¤ëºä¸µ»á¤ÈÌîÀ¥»á¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÄ©Àï¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¶¨Æ¯¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤È¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤ò·ë¤Ö²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤ÈÌ¤Íè»º¶È¤Î¼Â¸½¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£STRY³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ºä¸µ ÍµÀ±¡¡¥³¥á¥ó¥È
Ashu»á¤ò¶¦Æ±ÂåÉ½¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤È¤Î»º¶ÈÏ¢·È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ashu»á¤ÎÃÎ¸«¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¯ÉÜ¥ì¥Ù¥ë¤Î¿®ÍêÀ¤È¹ñºÝÅª¤ÊÅ¸Ë¾¤ò°ìÁØ¶¯²½¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç°Â¿´¤·¤Æ»ö¶ÈÅ¸³«¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢±§Ãè¡¦¿Íºà¡¦ËÇ°×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÎÎ°è¤Ç¡ÈÎ¾¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ë¡É¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£STRY³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
STRY¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿È¼Áö·¿¤Î»Ù±ç¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¸²½¡¦Ë¡µ¬À©¡¦¾¦½¬´·¤Î°ã¤¤¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÀïÎ¬ºöÄê¤«¤é¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¹½ÃÛ¡¢¼ÂÌ³¤Î¿ë¹Ô¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¡£¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢»ö¶È³«È¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢ÀïÎ¬Î©°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¡¦¼Ò²ñ¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥¢¥Ð¥ê¥åー¤Ï¡ÖBeyond the Border¡×¡£¹ñ¶¤ä¸ÇÄê³µÇ°¤òÄ¶¤¨¡¢¥â¥Î¡¦¥Ò¥È¡¦»º¶È¡¦²ÄÇ½À¤¬¸òº¹¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÃÏµå¤È±§Ãè¤ò¤Ä¤Ê¤°µòÅÀ¤Å¤¯¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶µ°é¡¦¸ÛÍÑ¡¦»º¶È¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー»ö¶È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
