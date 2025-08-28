ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤ÎÃÉ·ò¼¡¡Ê¥¿¥ó¡¦¥¸¥§¥ó¥Äー¡Ë¤¬¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥Ó¥åー¥Æ¥£¿·ºî¥ê¥Ã¥×¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ËÅÐ¾ì

Ãæ¹ñ¤òµòÅÀ¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥Ó¥åー¥Æ¥£ ¥Ö¥é¥ó¥É ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ÎÃÉ·ò¼¡¡Ê¥¿¥ó¡¦¥¸¥§¥ó¥Äー¡Ë¤¬¡¢8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¿·È¯Çä¤Î¥ê¥Ã¥×¥Ðー¥à¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯ ¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥ê¥Ã¥×¥Ðー¥à(https://www.valentino-beauty.jp/makeup/makeup-lips/makeup-lips-lipbalm/spike-valentino-lip-balm/MPL02835.html)¡×¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ËÅÐ¾ì¡£¿°¤Ë½É¤ëÈùºÙ¤Ê¥Ñー¥ë¤Îµ±¤­¤ÈÊÝ¼¾À®Ê¬¤Ë¤è¤ë½á¤¤¤Î´¶³Ð¤ò¡¢NOWNESS¤Ë¤è¤ë»£±Æ¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£



▶¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÆ°²è


https://www.instagram.com/p/DMXLi8Qtrg8/



¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤à¥«¥éー¡¢½á¤¤¥±¥¢¡¢³ê¤é¤«¤ÊÉÕ¤±¿´ÃÏ¤ò³ð¤¨¤ë¥ê¥Ã¥×¥Ðー¥à¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯ ¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥ê¥Ã¥×¥Ðー¥à¡×¡£µ±¤¯¥íー¥º¥´ー¥ë¥É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥º¤ò132¸ÄÅ»¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢¥¯¥Á¥åー¥ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥åー¥Æ¥£¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£


pH¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë4¿§¤Î¥«¥éー¤¬¡¢¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¼«Á³¤Ê¿§¤Å¤­¤ÇÁÇ¤Î¿°¤Î¿§¤ò°ú¤­Î©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£


ÃÉ·ò¼¡¤¬¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥éー¤Ï¡¢½À¤é¤«¤µ¤ÈÀöÎý¤µ¤ò°ú¤­½Ð¤¹¥È¥Ã¥×¥»¥éー¤Î¡Ö¥íー¥º ¥¤¥ó ¥¶ ¥¦¥Ã¥É¡Ê120R¡Ë¡×¡£






¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥Ó¥åー¥Æ¥£ ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/valentino.beauty/


ÃÉ·ò¼¡ ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/jct1005_tan/



À½ÉÊ³µÍ×




2025Ç¯8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë ¿·È¯Çä


¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯ ¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥ê¥Ã¥×¥Ðー¥à¡×


Á´4¿§ ³Æ6,930±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¡öÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ç¤¹






ÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ê¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¡¢¥»¥é¥ß¥É¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¥·ー¥É¥ª¥¤¥ë¡ËÇÛ¹ç¤Ç¿°¤ò24»þ´Ö*ÊÝ¼¾¡£


ÆÈ¼«¤Î¥Ñー¥ë¤¬¸÷¤òÈ¿¼Í¤·¤Æºî¤ê½Ð¤¹ÍÉ¤é¤á¤¯¤è¤¦¤Êµ±¤­¡£pH¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë4¼ï¤Î¥«¥éー¡£


¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¼«Á³¤Ê¿§¤Å¤­¤ÇÁÇ¤Î¿°¤Î°õ¾Ý¤ò°ú¤­Î©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥º¤òÅ»¤Ã¤¿


¥¯¥Á¥åー¥ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î¤è¤¦¤Ê¥íー¥º¥´ー¥ë¥É¤Î¥±ー¥¹¤¬¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤â°ìÁØµ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£


*¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¥Ó¥åー¥Æ¥£Ä´¤Ù¡£¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹



COLOR LINEUP



¡ú120R ROSE IN THE WOODS¡Ê¥íー¥º ¥¤¥ó ¥¶ ¥¦¥Ã¥É¡Ë

½À¤é¤«¤µ¤ÈÀöÎý¤µ¤ò¡¡¡¡¡¡¾ú¤·½Ð¤¹¥íー¥º




199A BOLD BROWN¡Ê¥Üー¥ë¥É ¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë

ÂçÃÀ¤µ¤òÌ¥¤»¤ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Á¥ç¥³¥ìー¥È




302R EXTRA PINK¡Ê¥¨¥¯¥¹¥È¥é ¥Ô¥ó¥¯¡Ë

¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯




400A SOLAR CORAL¡Ê¥½ー¥éー ¥³ー¥é¥ë¡Ë

ÌÀ¤ë¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¡¡¥³ー¥é¥ë




*¡ú¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥«¥éー






¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥º¤ò132¸ÄÅ»¤Ã¤¿


¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯ ¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¡×¥ê¥Ã¥×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó







TOP SELLER


¤·¤Ã¤È¤ê½á¤¦¥¯¥êー¥ßー¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯


¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯ ¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¡×


Á´19¿§ ³Æ7,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë








NEW


¼«Á³¤Ê¿§¤á¤­¤ò°ú¤­Î©¤¿¤»¤ë¥ê¥Ã¥×¥Ðー¥à


¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯ ¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥ê¥Ã¥×¥Ðー¥à¡×


Á´4¿§ ³Æ6,930±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë






¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè


¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥Ó¥åー¥Æ¥£


TEL: 0120-323-220


¼õÉÕ»þ´Ö:·î～¶â 10:00～12:00, 13:00～17:00¡¡¢¨ÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¡¦Ç¯ËöÇ¯»ÏµÙ


¢©163-1030¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3-7-1 ¿·½É¥Ñー¥¯¥¿¥ïー