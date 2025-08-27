¡ÚNEW OPEN¡Û¡ÖÇã¼èÀì²Ê µþºå¿²²°Àî»Ô±ØÁ°Å¹¡×¤¬8·î27Æü(¿å)¿²²°Àî»Ô¥Ù¥ëÂçÍø¾¦Å¹³¹¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª
µþºå¿²²°Àî»Ô±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡ª
Çã¼èÀì²Ê µþºå¿²²°Àî»Ô±ØÁ°Å¹¤¬2025Ç¯8·î27Æü(¿å)¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿²²°Àî»Ô±Ø¼þÊÕ¤Çµ®¶âÂ°Çã¼è¡¦¥À¥¤¥ä¡¢ÊõÀÐÇã¼è¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°Çã¼è¡¦¥Ö¥é¥ó¥É»þ·×Çã¼è¤Ê¤é¡¢
Çã¼èÀì²Ê¡¡µþºå¿²²°Àî»Ô±ØÁ°Å¹¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¶â¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡¦»þ·×¤Ï¤â¤Á¤í¤óÀÚ¼ê¡¦ÃåÊª¤ä¹üÆ¡ÉÊÅù¡¢¤´¼«Âð¤Ë¤¢¤ë»È¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤ªÇã¼è¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
³°´Ñ
¸Å¤¤¤ªÉÊÊª¡¦²õ¤ì¤¿»þ·×¡¦¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤ËÀ§Èó¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤É¤ó¤Ê¤ªÉÊÊª¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ë¤ÆººÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾Å¹¤Ç¤ªÃÇ¤ê¤µ¤ì¤¿¤ªÉÊÊª¤Ç¤â¡¢Çã¼èÀì²Ê¤Ê¤é¤ªÇã¼è¤ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª
ÀÜµÒ¥Öー¥¹
º£¤Ê¤é¥ªー¥×¥óµÇ°¤È¤·¤Æ°Ê²¼¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥óµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
£±.¤´À®Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤ÞÁ´°÷¤ËÄÌ¾ïÇã¼è¶â³Û¤è¤êÇã¼è¶â³ÛºÇÂç30¡óUP¡ª
¢¨ºÇÂç30¡óUP¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¾å¸Â5Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¤¥ó¥´¥Ã¥È¤ä°ìÉô¶â²ß¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅ¬ÍÑ¾ò·ï¤ÏÅ¹Æ¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£².ººÄê¤µ¤ì¤¿Êý¤ËÀ¸³è»¨²ß¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï8/27(¿å)～9/30(²Ð)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹ÊÞÌ¾¡§Çã¼èÀì²Ê¡¡µþºå¿²²°Àî»Ô±ØÁ°Å¹
½»½ê¡§ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»ÔÅìÂçÍøÄ®7-16¡¡ÅìÂçÍø¥Ó¥ë1³¬
¥¢¥¯¥»¥¹¡§µþºå ¡Ö¿²²°Àî»Ô±Ø¡×¤è¤ê¤¹¤°¡Ö¥Ù¥ëÂçÍø¾¦Å¹³¹Å¹¡×Æâ
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～19:00
ÄêµÙÆü¡§Ç¯ÃæÌµµÙ(Ç¯ËöÇ¯»Ï/Î×»þµÙ¶È¤¢¤ê)
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§072-886-7800
URL¡§https://kaitori-senka.co.jp
¢¨¸ÅÊª±Ä¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤´ÍèÅ¹¤ÎºÝ¤Ï¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤òÉ¬¤º¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£