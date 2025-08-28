²Ù½ÅÀ©¸Â²°º¬¤ËÂÐ±þ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÈ¯¤ÎÄ¶·ÚÎÌÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤òÆüËÜ½éÆ³Æþ
ÊóÆ»´Ø·¸³Æ°Ì
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¯ー¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²Ù½ÅÀ©¸Â²°º¬¤ËÂÐ±þ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÈ¯¤ÎÄ¶·ÚÎÌÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤òÆüËÜ½éÆ³Æþ
¡¡¡¡¡¡¡¡～²°º¬ÀßÃÖµÁÌ³²½¤Ç¼ûÍ×³ÈÂç¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÈ¯¤ÎÄ¶·ÚÎÌ¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇËÜ³ÊÅ¸³«～
¥¯ー¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ËÜ¹À»Ê¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎApollo Power¼ÒÀ½¡ÖÄ¶·ÚÎÌ¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ëÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¡×¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£²Ù½ÅÀ©¸Â¤Î¤¢¤ë²°º¬¤äÆÃ¼ì¹½Â¤¤Î·úÊª¤Ë¤âÀßÃÖ²ÄÇ½¤ÊÆ±À½ÉÊ¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙÆ³Æþ¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÄêµ¬ÌÏ»ÜÀß¤Î²°º¬¾åÂÀÍÛ¸÷¤ÎÀßÃÖµÁÌ³²½¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥Èºï¸º¤È¤¤¤Ã¤¿»Ô¾ì¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë～19Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè24²ó SMART ENERGY WEEK ～¥¹¥Þー¥È¥¨¥Í¥ë¥®ー WEEK～¡Ú½©¡Û2025¤Ç½é¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯ー¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö¥¯ー¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎSolarPaint Ltd¡ÊCEO¡§Oded Rozenberg¡¿ËÜ¼Ò¡§¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢°Ê²¼¡ÖSolarPaint¼Ò¡×¡Ë¤ÈÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢Æ±¼Ò¤òÄÌ¤¸¤ÆApollo Power Ltd¡ÊÆ±CEO¡¿Æ±ËÜ¼Ò¡ËÀ½¤ÎÄ¶·ÚÎÌ¡¦¹âÂÑµ×¤Ê¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ëÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤òÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£Apollo Power¤ÏAmazon¤äAudi¡¦Volkswagen¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª´ë¶È¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢À¤³¦½é¤Î¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ñ¥Í¥ëÀìÍÑÎÌ»º¹©¾ì¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÄê¶¡µëÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯ー¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¼Ò¤Ï¡¢Apollo Power¼ÒÀ½¤ÎÄ¶·ÚÎÌ¡¦¹âÂÑµ×¤Ê¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ëÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²Ù½ÅÀ©¸Â¤Î¤¢¤ë²°º¬¤Ø¤ÎÂÀÍÛ¸÷ÀßÃÖ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚ¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤é°ìÄêµ¬ÌÏ°Ê¾å¤Î¹©¾ì¡¦Å¹ÊÞ¡¦¸ø¶¦»ÜÀß¤ËÂÐ¤·¡¢²°º¬¤Ø¤ÎÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ëÀßÃÖÌÜÉ¸¤ÎºöÄê¤òµÁÌ³²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Ç¯´Ö¸¶Ìý´¹»»¤Ç1,500¥¥í¥ê¥Ã¥È¥ë°Ê¾å¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÌó12,000¤Î»ö¶È¼Ô¡¦»ÜÀß¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢²°º¬¾å¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÆ³Æþ¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢·úÊª¤Î¹½Â¤¾å²Ù½ÅÀ©¸Â¤Î¤¢¤ë²°º¬¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè·¿¤ÎÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀßÃÖ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ³Æþ¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡À¤Âåµ»½Ñ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥È·¿ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¡¢·ÚÎÌ¤«¤Ä½ÀÆðÀ¤ËÍ¥¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢µ¬³Ê¤Ø¤Îµ»½ÑÅ¬¹ç¤ä°ÂÄê¶¡µë¤ÎÌÌ¤Ç¼ÂÍÑ²½¤Ë¤Ï»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¼«²È¾ÃÈñ·¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¼«µë¼«Â¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ÎÃæ¡¢¥¯ー¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÄ¶·ÚÎÌ¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ëÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¡¢²Ù½ÅÀ©¸Â¤Î¤¢¤ë²°º¬¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥Èµ»½Ñ¤ÎËÜ³ÊÉáµÚ¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¶¶ÅÏ¤·µ»½Ñ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤òÂ¨ºÂ¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ë¼ÂÍÑÅª¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µÁÌ³²½ÂÐ±þ¤È´ë¶È¤ÎÅÅÎÏ¥³¥¹¥ÈÂÐºö¤òÆ±»þ¤Ë»Ù±ç¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤ÈÆ³Æþ¥á¥ê¥Ã¥È
Apollo Power Ltd¼Ò¤Î¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ëÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥¬¥é¥¹À½¥Ñ¥Í¥ë¡Ê1㎡¤¢¤¿¤êÌó15～20kg¡Ë¤ËÈæ¤Ù¡¢¤ï¤º¤«2.9kg/㎡¤ÈÌó1/6¤Î·Ú¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÄ¶·ÚÎÌÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢²Ù½ÅÀ©¸Â¤Î¤¢¤ë²°º¬¤äÏ·µà²½¤·¤¿·úÊª¡¢²¾Àß¹½Â¤Êª¤Ë¤âÀßÃÖ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½ÀÆðÀ¤ËÍ¥¤ì¡¢¶ÊÌÌ¤äÆÃ¼ì¹½Â¤¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½¾Íè¤ÏÀßÃÖ¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¹©¾ì¡¦ÁÒ¸Ë¡¦¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë¤âÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤òÆ³Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·ÚÎÌ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ü¹©»þ¤Î°ÂÁ´À¤ä¹©´üÃ»½Ì¤Ë¤â´óÍ¿¤·¡¢·úÊª¤Ø¤ÎÉé²Ù¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é²°º¬ÀßÃÖµÁÌ³²½¤äÅÅÎÏ¥³¥¹¥Èºï¸º¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£²ó¤ÎÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢Apollo Power Ltd¼Ò¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¶·ÚÎÌ¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ëÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ÎËÜ³ÊÅ¸³«¤ò¥¯ー¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¼Ò¤È¤È¤â¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯ー¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¼Ò¤Ï¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀßÃÖ¤¬º¤Æñ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²Ù½ÅÀ©¸Â¤Î¤¢¤ë²°º¬¤äÆÃ¼ì¹½Â¤¤Î·úÊª¤Ë¤âÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤Ç¤¤ë·úÊª¤Î¼ïÎà¤¬ÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î½Å¤¯¤Æ²õ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤ÏÀßÃÖ¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¡¢¹©¾ì¡¦ÁÒ¸Ë¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡¦²¾Àß·úÊª¤Ê¤É¤Î·úÊª½êÍ¼Ô¤ä»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÎÆ³Æþ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤³«Âó¤À¤Ã¤¿»Ô¾ì¤Î³«È¯¤ÈÀßÃÖ²ÄÇ½¤ÊÈ¯ÅÅÍÆÎÌ¤ÎÁý²Ã¤ò¼Â¸½¤·¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¹×¸¥¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Å¸¼¨²ñ½ÐÅ¸¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥¯ー¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë～19Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè24²ó SMART ENERGY WEEK ～¥¹¥Þー¥È¥¨¥Í¥ë¥®ー WEEK～¡Ú½©¡Û2025 ¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ï¡¢RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¿·¥¨¥Í¥ë¥®ーÁí¹çÅ¸¤Ç¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¡¢¿åÁÇ¡¦Ç³ÎÁÅÅÃÓ¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¡¢¥¹¥Þー¥È¥°¥ê¥Ã¥É¡¢Æó¼¡ÅÅÃÓ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¹ñºÝÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£
ËÜÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎApollo Power¼ÒÀ½¤ÎÄ¶·ÚÎÌ¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ëÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¸ø³«¤·¡¢¼Âµ¡Å¸¼¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤Î½ÀÆðÀ¡¦·ÚÎÌÀ¡¦ÀßÃÖ¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢²Ù½ÅÀ©¸Â¤Î¤¢¤ë²°º¬¤äÆÃ¼ì¹½Â¤¤Î·úÊª¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³×¿·Åª¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§E19-29 ¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤¡¢Ì¤Íè¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Î²ÄÇ½À¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅöÆü¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Î¸ÄÊÌ¼èºà¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï»öÁ°¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ Solar Paint Ltd.¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Apollo Power¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ëÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯ÌÀ²È·óCTO¤ÎEran Maimon,»á¡¢CEO¤ÎOded Rozenberg»á¡¢COO¤ÎElad SaharbiYaron Tidhar»á¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢³×¿·Åª¤ÊÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅµ»½Ñ¤Î¼ÂÍÑ²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡¢¶¯ÎÏ¤ÇÂ¿Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ë·Ð±Ä¿Í¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Apollo Power Ltd.¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Apollo Power¼Ò¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢2017Ç¯10·î¤Ë¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¾Ú·ô¾Ú·ô¼è°ú½ê(TASE:APLP)¤Ë¾å¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤ÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÈÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ï¡ÖApollo Flexible Solar¡×¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏÂÀÍÛ¸÷¤¬¤¢¤¿¤ë¤¢¤é¤æ¤ëÉ½ÌÌ¤òÅÅÎÏ¸»¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢½ÀÆðÀ¡¢·ÚÎÌÀ¡¢ÂÑµ×À¡¢¸úÎ¨À¤ËÍ¥¤ì¤¿ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£
Apollo Flexible Solar¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÉ½ÌÌ¤ËÀßÃÖ¤·¤ÆÂÀÍÛ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¡¢¿å¾åÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¡¢¥Ó¥ë°ìÂÎ·¿È¯ÅÅ¡¢¤½¤·¤Æ¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÆ»Ï©¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Ô¾ì¤äÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤ÏÀ¤³¦¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¥êー¥Àー´ë¶È¤ÈÄó·È¤·¡¢Apollo Flexible Solar¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Î¥Áー¥à¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÎÀìÌç²È¡¢¸¦µæ³«È¯Ã´Åö¼Ô¡¢À½Â¤¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀìÌç²È¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢À½Â¤Ã´Åö¼Ô¤Ê¤É¡¢°ìÎ®¤ÎÀìÌç²È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯1·î25Æü¡¢Æ±¼Ò¤Ï¿·¤·¤¤¼«Æ°²½¹©¾ì¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¹©¾ì¤Ïµ¡³£¤Î½é´ü²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤ÏÇ¯´Ö190MW¤Î¥Õ¥ëÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ù¤¯µÞÂ®¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Ê¤¬¤éÀ¸»º¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯ー¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯ー¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢´Ä¶²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÆÃ²½¤·¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£IoT¤ÈAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶õÄ´À©¸æ¤Ë¤è¤ë¾Ê¥¨¥Í¡¦Ã¦ÃºÁÇ²½¤Î¼Â¸½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤È¥¨¥Í¥ë¥®ーºÇÅ¬²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¯ー¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò »³ËÜ¹À»Ê
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî2-15-1 ÉÊÀî¥¤¥ó¥¿ー¥·¥Æ¥£AÅï28F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ AI¶õÄ´À©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶È¡¢Ä¶·ÚÎÌ¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ëÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ëÈÎÇä»ö¶ÈÅù
ÀßÎ©¡§2025Ç¯4·î
URL¡§https://www.coolintelligence.jp/
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥¯ー¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö
¥áー¥ë¡§contact@coolintelligence.jp
¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü 10:00～17:00