9/19(¶â)-9/23(²Ð¡¦½Ë)Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶¤Ë¤¢¤ëWEED HEIGHTS ¥®¥ã¥é¥êー¤Ë¤Æ¡ØÀÐ¸¶±Ñ²ðÅ¸¡¡±Ê±ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈô¤ÓÎ©¤ÄÄ»¤¿¤Á¡Ù³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤ÏµáÎ¶Æ²¤Î¼çºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥®¥ã¥é¥êーWEED HEIGHTS¤Ë¤Æ¡ØÀÐ¸¶±Ñ²ðÅ¸¡¡±Ê±ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈô¤ÓÎ©¤ÄÄ»¤¿¤Á¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÌýºÌ¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ä100Ëç°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¥É¥íー¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²èºà¤òÍÑ¤¤¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿Ä»¤¿¤Á¤¬²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄ»¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¡¢Ã¯¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼«¤é¤Î¹Ô¤Àè¤òÃÎ¤êÈô¤ÓÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹¤òÂ³¤±¤ë»ä¤¿¤Á¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¿´¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤ß¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ§Èó¤´¹âÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø±Ê±ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈô¤ÓÎ©¤ÄÄ»¤¿¤Á¡Ù
¤¢¤ëÆü¤Î¥É¥íー¥¤¥ó¥°¡£»ÞÍÕ¤Î¤è¤¦¤ÊÀþ¤¬¡¢Àð¾õ¤Ë¤Ò¤í¤¬¤ë¼ù¤Îº¬¤Î¤è¤¦¤Ë¤Î¤Ó¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢¤Õ¤È¡¢°ì±©¤ÎÄ»¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î»Ñ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¼¡¡¹¤Ë¿·¤¿¤ÊÄ»¤¿¤Á¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤Î¼ù¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¤½¤ÎÀþ¤¬¡¢¿¤Ó¤Æ¡¢Ï¢¤Ê¤ê¡¢Ä»¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¤Ëºß¤ë¤â¤Î¤¬¡¢¤ß¤¨¤ëÀ¤³¦¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉÁ¤«¤ì¤¿Àþ¤Ï¡¢¤¢¤ÎÀ¤¤«¤é¤³¤ÎÀ¤¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤Æ¡¢À¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë²Í¤±¶¶¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡¡¡¡ÀÐ¸¶±Ñ²ð
Å¸Í÷²ñ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ÀÐ¸¶±Ñ²ðÅ¸¡¡±Ê±ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈô¤ÓÎ©¤ÄÄ»¤¿¤Á¡¡
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î19Æü(¶â)-9·î23Æü(²Ð¡¦½Ë)¡¡12¡§00-18¡§00
Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ
¾ì½ê¡§WEED HEIGHTS ¡¡
¢©151-0064¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¾å¸¶1-7-20¡¡
¾®ÅÄµÞÀþÂå¡¹ÌÚÈ¬È¨±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
Åìµþ¥á¥È¥íÂå¡¹ÌÚ¸ø±à±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
¥¢¥¯¥»¥¹ :
https://www.weedheights.jp/#access
ÀÐ¸¶±Ñ²ð¡¡Eisuke Ihihara
1981Ç¯ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£Åìµþéº½ÑÂç³Ø±¡ÀèÃ¼·Ý½ÑÉ½¸½Àì¹¶½¤Î»¡£2017Ç¯¤«¤é¡¢²¼´Ø¡¦Ë±ºÄ®¤òÀ¸³è¡¢ÁÏºî¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°è¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¹Ô°Ù¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°¦¤È¼«Í³¤òÃµµá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËüÊª¤Ø¤Îµ§¤ê¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£³¨²èºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³¤¤ÎÉºÃåÊª¤òÍÑ¤¤¤¿Î©ÂÎÊª¤äÆ«ÈÄºîÉÊ¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ØÈô¤ÓÎ©¤ÄÄ»¤È¡¢ÂçÃÏ¤Î²»¡Ù
8·î23Æü(²Ð¡¦½Ë)¡¡
¢¡ ¸áÁ°¤ÎÉô 11:00～11:30 / Äê°÷30Ì¾ / \3,000 (1¥É¥ê¥ó¥¯¡Ü¥Ñ¥ó)
¥À¥ó¥¹¡§±üßÀ½ÕÉ§
¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡§ÀÐ¸¶±Ñ²ð
Ä»¤¿¤Á¤¬±©¤òµÙ¤á¤ë¼ù¤Ï¡¢ÂçÃÏ¤Ëº¬¤òÄ¥¤ê¡¢Å·¤ÈÃÏ¤ò·ë¤ÖÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¼ù¤Ï¥Õ¥é¥á¥ó¥³¤ÎÀ¤³¦¤È¤â¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¡¢¤½¤Î¼ç¤Ê³Ú´ï¤Ï¼ù¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Î¡ÖTocar madera¡×¡ÊÌÚ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡¿Ã¡¤¯¡Ë¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤éÉÔ±¿¤òÈò¤±¤ë¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥á¥ó¥³ÉñÆ§²È¡¦±üßÀ½ÕÉ§¤Ë¤è¤ë¥«¥Û¥ó¤ä¥«¥¹¥¿¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î±éÁÕ¤È¡¢ÀÐ¸¶±Ñ²ð¤Î³¨²è¤¬¶¦±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥À¥ó¥¹¡§±üßÀÀ²É§
¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡§ÀÐ¸¶±Ñ²ð
8·î23Æü(²Ð¡¦½Ë)¡¡
¢¡ ¸á¸å¤ÎÉô 18:30～19:00 / Äê°÷30Ì¾ / \3,000 (1¥É¥ê¥ó¥¯¡Ü¥Ñ¥ó)
¥À¥ó¥¹¡§±üßÀ½ÕÉ§
¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¦¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡§¾åÂ¼ÍÎ°ì
²»¶Á¡§ÀîÂ¼³ÊÉ×
²»¶Á¡§¼ò°æ¹¬ºÚ
¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡§ÀÐ¸¶±Ñ²ð
ËÜÅö¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¿¹¤ÎÃæ¤ÇÅ·¶õ¤È¸ò¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌë¤Î»þ´Ö¡£¤½¤³¤Ç¤ÏÈùÀ¸Êª¤ä¤¢¤é¤æ¤ë¤¤¤¤â¤Î¤¿¤Á¤¬êÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÂ¼¤¬À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¿²°µ×¿ù¤ÎÃæ¤òÄÌ¤ë¿å¤Î²»¤ä¡¢ÍÏ¤±¤Æ¤æ¤¯Æî¶Ë¤ÎÎ®É¹¤¬¤¤·¤ß¹ç¤¦²»¤È¡¢ÀîÂ¼¡¦¼ò°æ¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë±§ÃèÅª¶õ´Ö¤ÎÃæ¤òÈô¤Ö¶ËºÌ¿§¤ÎÄ»¤¿¤Á¡£¹¹¤Ë¤½¤Î¶õ´Ö¤ÇÍÙ¤ë¼Ô¤ÈÉÁ¤¯¼Ô¤¬¸ò¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÁÏ¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯À¤³¦¡£»²²Ã¼Ô¤À¤±¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÊª¸ì¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥À¥ó¥¹¡§±üßÀ½ÕÉ§
¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¦¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡§¾åÂ¼ÍÎ°ì
²»¶Á¡§ÀîÂ¼³ÊÉ×
²»¶Á¡§¼ò°æ¹¬ºÚ
¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡§ÀÐ¸¶±Ñ²ð
¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
¥áー¥ë(orangegate@kyuryudo.co.jp)¤Ë¤Æ¡¢²¼µ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¸áÁ°¡¢¸á¸å¡¢Î¾Êý¤Ê¤É¤Î´õË¾
¡¦¤ªÌ¾Á°
¡¦¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ
¡¦³ÎÄê¿Í¿ô¤ÈÁ´°÷¤Î¤ªÌ¾Á°
¢¨ÄºÂ×¤·¤¿¥áー¥ë¤ØÍ½ÌóÈÖ¹æ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Á¤é¤ÎÈÖ¹æ¤ÎÈ¯¹Ô¤ò¤â¤Ã¤ÆÍ½Ìó³ÎÄê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Í½ÌóÈÖ¹æ¤Î¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Í½Ìó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÌä¹ç¤»Àè(Ã´ÅöÊ¿ß·¡§03-3239-3381)¤Þ¤Ç¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÀèÃå½ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥áー¥ë¤Ç¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤òÄºÂ×¤·¤Æ¤â¡¢Äê°÷¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤Î¤´Ï¢Íí¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Orange Gate Artspace by Kyuryudo¡¡
1923Ç¯¤è¤êÌó100Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Èþ½Ñ½ñÀÒ¤Î½ÐÈÇ¤È¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò µáÎ¶Æ²¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢ー¥ÈºîÉÊÀìÌç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£ ¡ÖORANGE GATE¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤Ï¡¢µáÎ¶Æ²¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¼Â¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¼Â¤Ã¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Ë´î¤Ó¤È¹¬¤»¤òÊ¬¤±Í¿¤¨¤ëÌÚ¤Î»Ñ¤òÁÛÁü¤·¤ÆÌ¿Ì¾Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿Æó¤Ä¤Î°Û¶õ´Ö¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÖGATE¡ÊÌç¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤ë»ö¤Ç¡ÖORANGE GATE¡×¤¬¡¢·Ý½ÑÀ¤³¦¤Ø¤ÎÆþ¸ý¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¿À¼Ò¤Î¡ÖÄ»µï¡×¤Î¤³¤È¤ò±Ñ¸ì¤Ç¡ÖORANGE GATE¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥¢ー¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¡¹¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Åö¥µ¥¤¥È¤â¥¢ー¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌç¤È¤·¤Æ¡¢³§ÍÍ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤äºîÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÊý¡¹¤Ë¥¢ー¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¡¢´î¤Ó¤È¹¬¤»¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://orangegate.jp/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò µáÎ¶Æ²
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®3-23¡¡Ê¸éº½Õ½©¿·´Û1³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂÎ©¶ÕÌé
ÁÏ¶È¡§ 1923Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ Èþ½ÑÉÊ¡¦À¸³èÊ¸²½´ØÏ¢¿Þ½ñ¤Î½ÐÈÇ¡¢Èþ½Ñ°õºþÊª¤Î´ë²èÀ½ºî¡¢Èþ½ÑÉÊÇäÇã
HP¡§https://www.kyuryudo.co.jp/¡¡