ÄãVOCÀÜÃåºÞ»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È - À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢2025－2035Ç¯
SDKI Analytics¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯08·î27¤Ë¡ÖÄãVOCÀÜÃåºÞ»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡§2025－2035Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤ÎÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄãVOCÀÜÃåºÞ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢Åý·×Åª¤ª¤è¤ÓÊ¬ÀÏÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í½Â¬É¾²Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢°ì¼¡¤ª¤è¤ÓÆó¼¡Ä´ººÊýË¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¼çÍ×¤Ê¶È³¦Æ¶»¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Íè¤Î·¹¸þ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼çÍ×¤Ê»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÆÉ¼Ô¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄãVOCÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤Î³µÍ×
ÄãVOCÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄãVOCÀÜÃåºÞ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2035 Ç¯¤ËÌó 352²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2024 Ç¯¤Î ÄãVOCÀÜÃåºÞ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó 231²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄãVOCÀÜÃåºÞ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ï 2025－2035 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó 4.9% ¤Î CAGR ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDKI Analytics¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄãVOCÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢ÊñÁõ¡¦·úÀß¥»¥¯¥¿ー¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊñÁõ¡¦·úÀß¶È³¦¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë»æ¡¦ÊñÁõ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÄãVOCÀÜÃåºÞ¤ÎºÇÂç¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀÜÃåºÞ¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´¤Ç½ÀÆð¤ÊÊñÁõ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢e¥³¥Þー¥¹¤ÎµÞÂ®¤ÊÀ®Ä¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊñÁõºàÎÁ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬ºÎÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄãVOCÀÜÃåºÞ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹:
https://www.sdki.jp/reports/low-voc-adhesive-market/113794
ÄãVOCÀÜÃåºÞ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¸·³Ê¤Êµ¬À©¤Ë¤è¤ê¥áー¥«ー¤¬ÄãÇÓ½ÐÂåÂØÉÊ¤ÎºÎÍÑ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÅö¶É¤Ï¡¢ÄãVOCÀÜÃåºÞ¤Î¹ÈÏ¤Ê»ÈÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸·³Ê¤Êµ¬Â§¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢2024Ç¯7·î¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎEPA¤Ï¡¢ÆÇÀÊª¼Áµ¬À©Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢1-¥Ö¥í¥â¥×¥í¥Ñ¥ó¤ÎÀ½Â¤¡¢²Ã¹©¡¢Î®ÄÌ¤òÀ©¸Â¤¹¤ëµ¬Â§¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ°è¤ÇÆ±´ü¤µ¤ì¤¿µ¬À©¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤òË¸¤²¤ë²ÝÂê¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¡¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëVOC¤Î°Û¤Ê¤ëµ¬À©¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï³ÆÃÏ°è¸þ¤±¤ÎÇÛ¹ç¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Î½¤Àµ¤Ï³«È¯¥³¥¹¥È¤òÁý²Ã¤µ¤»¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÄãVOCÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
ÄãVOCÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄãVOCÀÜÃåºÞ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ºÇ½ªÍÑÅÓ»º¶ÈÊÌ¡¢½èÊý¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄãVOCÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥³¥Ôー¤ÎÀÁµá: https://www.sdki.jp/sample-request-113794
ÄãVOCÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢ÊñÁõÍÑÀÜÃåºÞ¡¢·úÀßÍÑÀÜÃåºÞ¡¢¼«Æ°¼ÖÍÑÀÜÃåºÞ¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹ÍÑÀÜÃåºÞ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¡¢ÊñÁõÍÑÀÜÃåºÞ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï¡¢51%¤òÄ¶¤¨¤ë¥È¥Ã¥×¤Î¼ý±×¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢»Ô¾ì¤ò»ÙÇÛÅª¤ÊÃÏ°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊñÁõ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾®Çä¤Î³ÈÂç¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Âç¼êÀÜÃåºÞ¥áー¥«ー¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÌµÍÏºÞ¤ª¤è¤Ó¥Ð¥¤¥ª¥Ùー¥¹À½ÉÊ¤Ø¤Î¸¦µæ³«È¯Åê»ñ¤òÁý¤ä¤¹Æ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
