ÎäË¼¤Ë¤è¤ë¡È²Æ¤ÎÈè¤ì¡É¤¬°ú¤¶â¤Ë¡© ¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤¬µÞÁýÃæ¡ª ¡È¥¯ー¥éーÉÂ¡ß¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¡É ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¹øÄËÂÐºö¤òÄó°Æ¡ª
____________________________________
¡Ú¤Ï¤¸¤á¤Ë¡Û
8·î¸åÈ¾¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Ö¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¡×¤Ç¶î¤±¹þ¤à´µ¼Ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ë»þ´ü¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¯ー¥éー¤Ë¤è¤ëÎä¤¨Èè¤ì¡Ê¥¯ー¥éーÉÂ¡Ë¤È´¨ÃÈº¹¤Ë¤è¤ë¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
NOA¥á¥Ç¥£¥«¥ëïªµäÀ°¹ü±¡ À¾¿·½É¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡È²Æ¤Î½ª¤ï¤êÆÃÍ¤Î¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ïªµä¡¦¼êµ»¡¦Æü¾ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖºÆÈ¯¤µ¤»¤Ê¤¤º¬ËÜ¥±¥¢¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
____________________________________
¡ÚÇØ·Ê¡§¥¯ー¥éーÉÂ¤È¤Ï¡©¡Û
ÎäË¼¤Î¸ú¤¤¤¿¼¼Æâ¤È²°³°¤Îµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¤¤È¡¢¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Âç¤¤¯Êø¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÄ´¤¬¡Ä
¡ü ¼êÂ¤ä¹ø¤ÎÎä¤¨¡¦½Å¤À¤ë¤µ
¡ü ¿²¤Ä¤¤Î°¤µ¤äÈèÏ«´¶¤ÎÃßÀÑ
¡ü ¶ÚÆù¤Î¤³¤ï¤Ð¤ê¤ä·ì¹ÔÉÔÎÉ
ÆÃ¤Ë¡¢ÂÎ´´Éô¤ä¹ø¤Þ¤ï¤ê¤¬Îä¤¨¤Æ¶ÚÆù¤¬¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤ÎÆ°ºî¤Ç¡Ö¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¡ÊµÞÀ¹øÄË¾É¡Ë¡×¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯ー¥éー¤Î²¼¤ÇºÂ¤ë¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥«ー¤ä¡¢Îä¤¨¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤Î½÷À¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
________________________________________
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328296&id=bodyimage1】
¡Ú¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤¬Áý¤¨¤ëÍýÍ³¡Ê8·î²¼½Ü～9·î¾å½Ü¡Ë¡Û
¡ü ÎäË¼¤Ë¤è¤ë¡Ö¿¼ÉôÎä¤¨¡×¡ÜÄ«ÈÕ¤Î´¨ÃÈº¹
¡ü µÙ²ËÌÀ¤±¤Î¶ÈÌ³¥¹¥È¥ì¥¹¤äÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÍð¤ì
¡ü ²Æ¤ÎÈè¤ì¤¬ÃßÀÑ ¢ª ¶ÚÆù¡¦´ØÀá¤Î½ÀÆðÀ¤¬Äã²¼
¤³¤¦¤·¤¿¾õÂÖ¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤Á°¤«¤¬¤ßÆ°ºî¡×¤ÇµÞ¤Ë¹ø¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚNOA¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤Î¼£ÎÅ¥¢¥×¥íー¥Á¡Û
¡úïªµä ¡ß ¼êµ»ÎÅË¡¤Ç·ìÎ®²þÁ±¡Ü¿À·ÐÄ´À°
¡ü ¹ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇØÉô¡¦²¼»è¤Î·Ð·ê¡Ê¥Ä¥Ü¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼«Î§¿À·Ð¤È¶Ú¶ÛÄ¥¤òÀ°¤¨¤ë
¡ü µÞÀ´ü¤ÏÌµÍý¤Ê¶ºÀµ¤ä²¡°µ¤òÈò¤±¤¿°ÂÁ´Àß·×
¡ü ÆâÂ¡¤ÎÎä¤¨¤ä¤à¤¯¤ß¤Ë¤â¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ëÁ´¿ÈÄ´À°
¡ú ºÆÈ¯Í½ËÉ¤Ë¸þ¤±¤¿À¸³è²þÁ±¥µ¥Ýー¥È
¡ü ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÇÀ¸³è½¬´·¡¦»ÑÀª¡¦Îä¤¨¤Î¸¶°ø¤òÊ¬ÀÏ
¡ü ¤´¼«Âð¤Ç¤â¤Ç¤¤ë²¹³è¡¦¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¦¥Ä¥Ü²¡¤·Ë¡¤Î»ØÆ³¤ò¼Â»Ü
________________________________________
¡ÚÅö±¡¤Î¶¯¤ß¡Û
¡ü ½ÀÆ»À°Éü»Õ¡¦ïªµä»Õ¤Ê¤É¹ñ²È»ñ³ÊÊÝÍ¼Ô¤Ë¤è¤ë°Â¿´¤Î»Ü½Ñ
²òË¶³Ø¤äÀ¸Íý³Ø¤ò´ð¤Ë¤·¤¿ÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢¾É¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Å¬ÀÚ¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ´°Á´¸Ä¼¼¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ç¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤â°Â¿´
Â¾¤Î´µ¼Ô¤µ¤Þ¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤´¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¡¦ËýÀ¹øÄË¡¦¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤Ê¤É¤òº¬ËÜ¤«¤é¥±¥¢
ÅìÍÎ°å³Ø¤È¸½Âå°åÎÅ¤Î»ëÅÀ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÉÔÄ´¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê»Ü½Ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ï¤´ÁêÃÌ¤ò¡Û
¡ü ¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¸ú¤¤¤¿Éô²°¤Ë¤¤¤ë¤È¤À¤ë¤µ¡¦¤à¤¯¤ß¡¦¹øÄË¤ò´¶¤¸¤ë
¡ü Ä«µ¯¤¤¿¤é¹ø¤¬ÄË¤¯¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¤
¡ü ¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡ü ÉÂ±¡¤Ç°Û¾ï¤Ê¤·¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬ÄË¤ß¤¬Â³¤¯
¡ü Îä¤¨¡¦Ì²¤ê¤¬Àõ¤¤¡¦·ñÂÕ´¶¤Ê¤É¼«Î§¿À·Ð¤ÎÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤ë
________________________________________
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Ï¡È¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¤«¡É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡¢²¿ÅÙ¤âºÆÈ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
NOA¤Ç¤Ï¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÎä¤¨¡¦¶ÛÄ¥¡¦À¸³è½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿Á´¿ÍÅª¤Ê¥±¥¢¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ïªµä¤ä¼êµ»¤Ï¡¢¥¯ー¥éーÉÂ¤ÇÈè¤ì¤¿ÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¡Ú¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
NOA¥á¥Ç¥£¥«¥ëïªµäÀ°¹ü±¡À¾¿·½É
¢©160-0023ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É8-19-2À¾¿·½ÉTK¥Ó¥ë4F
TEL¡§03-5937-2463
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡§00～20¡§00¡ÊÇ¯ÃæÌµµÙ¡Ë
WEB¡§https://noacare.jp/
Instagram¡§https://www.instagram.com/noa.medicalcare/
Tik Tok¡§https://www.tiktok.com/@noa.care
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§NOA style¥Ñー¥È¥Êー¥º¹çÆ±²ñ¼Ò
