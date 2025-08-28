¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·È¯Çä¡ÛEKOI¡ÖLUMEN¡×¥µ¥ó¥°¥é¥¹ÅÐ¾ì¡ª¿Ê²½¤·¤¿Ä´¸÷¡õÊÐ¸÷¥ì¥ó¥º¤Ç¡¢¥é¥¤¥É¤¬¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¥Ü¥¦¤¬¹ñÆâÁíÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉEKOI¡Ê¥¨¥³¥¤¡Ë¤«¤é¡¢¿·ºî¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡ÖLUMEN¡Ê¥ëー¥á¥ó¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
·ÚÎÌ¤Ç¹â¥Õ¥£¥Ã¥È¡£¿Íµ¤¤ÎPremium¥·¥êー¥º¤ÈÆ±ÍÍ¡¢´é¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«ºß¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¥ï¥¤¥äーÆâÂ¢¤Î¥Îー¥º¥Ñ¥Ã¥É¤ÈÄ´À°²ÄÇ½¤Ê¥¤¥äー¥½¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¡£Ä¹»þ´Ö¤Î¥é¥¤¥É¤Ç¤â¥º¥ì¤Ë¤¯¤¯¡¢²÷Å¬¤µ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥ó¥º¾å²¼¤¬¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Á°·¹»ÑÀª¤Ç¤âÉ÷¤ä¸÷¤Î¿¯Æþ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¬ー¥É¡£¥íー¥É¥é¥¤¥É¤«¤é¥°¥é¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥ó¥º·Á¾õ¤Ï¡¢Premium¥·¥êー¥º¤Î¥Õ¥ìー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Premium¤äOTTIMO¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥Îー¥ºÉôÊ¬¤È¥¤¥äー¥½¥Ã¥¯ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥ï¥¤¥äー¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´é¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¡£¥é¥¤¥ÉÃæ¤â¥º¥ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤ÊÁõÃå´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ä¡¢¥ì¥ó¥º¤Î¸«¤¨Êý¤Ê¤É¡¢À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://shifta.jp/ekoi/news-archive/detail/796
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328279&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328279&id=bodyimage2¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328279&id=bodyimage3¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¥Ü¥¦
