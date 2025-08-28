¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ö»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÂðÇÛÀ¸¶¨¡×»Ô¾ìÄ´ºº～ÍøÍÑÎ¨¡¦¿ä¾©ÅÙ¡¦ÍøÍÑ°Õ¸þÅù～¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥ì¡Ë
»Ò°é¤Æ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥³¥º¥ì¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥ì¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾ËÜÂç´õ¡¢°Ê²¼¥³¥º¥ì¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ä¤¤¤Æ·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¡¢ËÜÆü¥ì¥Ýー¥È¡Ø»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÂðÇÛÀ¸¶¨¡×»Ô¾ìÄ´ºº～ÍøÍÑÎ¨¡¦¿ä¾©ÅÙ¡¦ÍøÍÑ°Õ¸þÅù～¡Ù¤òÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³µÍ×
¡ü»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ÎÌó6³ä¤¬Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö½Å¤¤¤â¤Î¤ä¤«¤µ¤Ð¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Á±¿¤Ö¡×¤³¤È¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡üÂðÇÛÀ¸¶¨¤ÎÍøÍÑÎ¨¤ÏÌó2³ä¤Ç¡¢6³ä°Ê¾å¤ÏÍøÍÑ·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡üÍøÍÑ³«»Ï¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¼Â²È¤Ç¤ÎÍøÍÑ¡×¤¬Ìó3³ä¡ÖÇ¥¿±¡¦½Ð»º¡×¤¬Ìó2³ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡üÍøÍÑ¼Ô¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡Ö³ä°ÂÇÛÁ÷¡×¤È¡Ö½Å¤¤²ÙÊª¤ÎÂðÇÛ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÍøÍÑ¼Ô¤ÎËþÂÅÙ¤Ï8³äÄ¶¡¢¿ä¾©ÅÙ¤âÌó8³ä¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÉÔËþÅÀ¤Ï¡Ö¸ÇÄêÆüÇÛÃ£¡×¤¬Ìó3³ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Ä´ºº¹àÌÜ
¡ü Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÉéÃ´¤äº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡ü ÂðÇÛÀ¸¶¨¤ÎÍøÍÑ·Ð¸³
¡ü ¸½ºßÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÂðÇÛÀ¸¶¨
¡ü ÂðÇÛÀ¸¶¨ÍøÍÑ¤Î¤¤Ã¤«¤±
¡ü ÂðÇÛÀ¸¶¨¤ÎÍøÍÑÍýÍ³
¡ü ÂðÇÛÀ¸¶¨¤ÎËþÂÅÙ
¡ü ÂðÇÛÀ¸¶¨¤Î¿ä¾©ÅÙ
¡ü ÂðÇÛÀ¸¶¨¤ò¿Í¤Ë¤¹¤¹¤á¤¿·Ð¸³
¡ü ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÉÔËþ¤äº¤¤ê¤´¤È
¡ü Ì¤ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂðÇÛÀ¸¶¨¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡ü ÂðÇÛÀ¸¶¨¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³
¡ü ÂðÇÛÀ¸¶¨¤Îº£¸å¤ÎÍøÍÑ°Õ¸þ
¾ÜºÙ¤Ê¥Çー¥¿¤ò´Þ¤à¡¢¥ì¥Ýー¥È¤ÎÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é
https://cozre.co.jp/blog/15971¡Ê¥ì¥Ýー¥ÈURL¡Ë
Ä´ºº
Ä´ºº¼çÂÎ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥ì
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦¥ê¥µー¥Á
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Ç¥¿±ÃæµÚ¤ÓÀ¸¸å0ºÐ°Ê¾å¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä¥³¥º¥ì²ñ°÷
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î7Æü¡Ê·î¡Ë～ 2025Ç¯7·î29Æü¡Ê·î¡Ë
Í¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§381Ì¾
¢¨¾Ü¤·¤¤Ä´ººÆâÍÆ¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î¤´Äó°Æ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ïµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥ì¤Ï¡È»Ò°é¤Æ¤Î´î¤Ó¤ò¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¡ª¡É¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤È¤·¡¢¡Ö¾ðÊó¤òµá¤á¤ë¥Þ¥Þ¥Ñ¥Ñ¡×¤Ë¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢»Ò°é¤Æ¾ðÊó¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öcozre¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Êhttps://feature.cozre.jp/¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öcozre¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Ï¡¢Ç¥¿±Ãæ¤«¤é¾®³ØÀ¸Äã³ØÇ¯¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä20Âå～40Âå¤Î¥Þ¥Þ¥Ñ¥Ñ¤òÃæ¿´¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¤´ÅÐÏ¿¤ÏÀ¤ÂÓ¾ðÊóÅÐÏ¿100Ëü·ï¡¢¿Æ»Ò¾ðÊóÅÐÏ¿200Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ÆµÞÂ®¤Ë³ÈÂçÃæ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²ñ°÷¤ÎÂ°À¾ðÊó¤È¹ÔÆ°ÍúÎò¾ðÊó¤ò½¸ÀÑ¤·¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¡Ö»Ò°é¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ³Æ¼ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¤´Äó¶¡¤ä¿·¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¤´»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã´ë¶È³µÍ×¡ä
Ì¾¾Î ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥ì/Cozre Inc.
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®2-2-1 WeWork
ÀßÎ© ¡§2013Ç¯7·î1Æü
²ñ¼ÒHP ¡§https://www.cozre.co.jp/
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¡§¾¾ËÜ Âç´õ
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
»Ò°é¤Æ¾ðÊó¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öcozre¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×
¡Êhttps://feature.cozre.jp/¡Ë
¼õ¾ÞÎò ¡§¿·ÆüËÜÍ¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í
¡ÖEY Innovative Startup 2018¡×Child RearingÉôÌç
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥ì¡¡Ã´Åö¡§ÁáÀî
TEL¡§03-6265-6877¡¡¡¡Mail¡§ pr@cozre.co.jp
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328207&id=bodyimage1¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥ì
