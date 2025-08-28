³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥·¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¡ØÂè7²ó Hospitality & Food Week in ¶å½£¡¦²Æì¡Ù¤Ë½ÐÅ¸～¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È»þ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Îº®»¨¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¿·À½ÉÊ¡Ö¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥Èµ¡¡×¤ò½é¤ªÈäÏªÌÜ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥·¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò:ÆÁÀµ ¸/ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë～18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬B´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÂè7²ó Hospitality & Food Week in ¶å½£¡¦²Æì¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±Å¸¼¨²ñ¡Ë¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±Å¸¼¨²ñ¤Ï¡Ö½ÉÇñ¶È¡¦³°¿©¶È¡×¡Ö¿©ÉÊ¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¡×¡Ö³¤³°Í¢½Ð¡×3¥Æー¥Þ¤Î²ÝÂê²ò·è¡¢½ÐÅ¸¼Ô¤«¤é¤Î¡Ö³¤³°¤ËÈÎÏ©³«Âó¡¦ÈÎÏ©³ÈÂç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡¢¡ÖÅìµþ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ï´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¡¢°ÜÆ°µ÷Î¥¤Î´Ø·¸¤Ç»²²Ã¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ËÅú¤¨¡¢³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È»þ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Îº®»¨¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¿·À½ÉÊ¡¦¡Ö¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥Èµ¡¡×¤ò½é¤ªÈäÏªÌÜ¡£¤Þ¤¿¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÇä¾å¤äÍ½Ìó´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëPMS¡ÖCore Cast¡×¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é´ÛÆâ°ÆÆâ¤ò±ÜÍ÷²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥¹¥Þ¥Û¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖCore Guide¡×¤ò»Ï¤á¿Í¼êÉÔÂÂÐºö¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢Íø±×¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëIT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÊ£¿ôÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ï¤¼¤ÒÊÀ¼Ò¥Öー¥¹¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤¡¢¼ÂÊª¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÅ¸¼¨²ñ ³µÍ×
¡¦Ì¾¾Î¡§¡ØÂè7²ó Hospitality & Food Week in ¶å½£¡¦²Æì¡Ù
¡¦ÆüÄø¡§2025Ç¯9·î17Æü(¿å)～18Æü(ÌÚ)10¡§00～16¡§00
¡¦²ñ¾ì¡§¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬B´Û¡ÊÊ¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è²ÉÍÄ®2-1¡Ë
¡¦ÊÀ¼Ò¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§I-12¡¡
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tourismhotel.jma.or.jp/ksh/
¡¦Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¢¨1
¡¦»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é(https://tourismhotel.jma.or.jp/ksh/)¤«¤é
¢¨1 »öÁ°ÅÐÏ¿Äº¤¤¤¿Êý¡¢¾·ÂÔ¾õ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ÏÌµÎÁ¤ÇÆþ¾ì²ÄÇ½¤Ç¤¹
¡ü½ÐÅ¸À½ÉÊ °ìÉô¤´¾Ò²ð¡¦¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥Èµ¡
¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥Èµ¡¤Ï¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Îº®»¨¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óµ¡¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤ÎÈñÍÑ¤ä´ÛÆâ¤ËÀßÃÖ¥¹¥Úー¥¹¤â¤Ê¤¯Æñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÇº¤ß¤ä¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬½ÉÇñ»ÜÀßÍÍ¤è¤êÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç³«È¯¤ËÃå¼ê¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È»þ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Îº®»¨²ò¾Ã¤ò¿Þ¤ëÊÀ¼Ò¤Î¿·¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ï¤º¤«50cm¤Î¹â¤µ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥¹¥ê¥à¤ÊÀß·×¢¨2¤Ç¥¹¥Úー¥¹¤ò¼è¤é¤º¡¢ÅÅ¸»¤ÈWi-Fi¤Î¤ß¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£½ÉÇñ»ÜÀßÍÍ¤ØÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ºÆ³Æþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨2 Æ±µ¡¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¹â¤µ495mm¡¦Éý200mm¡¦±ü¹Ô240mm¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦PMS¡ÖCore Cast¡×
PMS¡ÖCore Cast¡×¤Ï½ÉÇñ»ÜÀßÍÍ¤ÎÍ½Ìó¾õ¶·¡¢Çä¾å´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥Æ¥ë¡¢Î¹´Û¤ÎÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯400°Ê¾å¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤ÊÀßÄê¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´°Á´¥¯¥é¥¦¥É·¿¤Ç½ÉÇñµÒÍÍ¤Î¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¡¢·Ð±ÄÈ½ÃÇ¡¢¥µー¥Ó¥¹²þÁ±¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ¸å¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤âËüÁ´¡£24»þ´ÖÂÎÀ©¤ÇÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤ÄÃ´Åö¼Ô¤¬¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥Þ¥Û¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖCore Guide¡×
¡ÖCore Guide¡×¤Ï¤´½ÉÇñ¼ÔÍÍ¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é»ØÄê¤ÎQR¥³ー¥É¢¨3¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç´ÛÆâ°ÆÆâ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Î»þ´Ö¤äWi-Fi¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤Ê¤ÉÆÃ¤Ë½ÉÇñ¼ÔÍÍ¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¬¤ë¾ðÊó¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Ë´ÛÆâ¾ðÊó¤ò½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»ºï¸º¡¢¥Úー¥Ñー¥ì¥¹¤ÇÍø±×Î¨¸þ¾å¤Î¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ÛÆâ¤ËÀßÃÖ¤·¤¿º®»¨¥»¥ó¥µー¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢Íá¾ì¤È¤¤¤Ã¤¿»ÜÀß¤Îº®»¨¾õ¶·¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾¶á¤Ç¤ÏAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏÂ¾¼ÒÍÍ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»þÂå¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢¨3 QR¥³ー¥É¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥½ー¥¦¥§ー¥Ö¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
¢¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥·¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥·¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤ÇÇº¤à½ÉÇñ¶È³¦¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡£¿·µ¬¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤äÎ¹´Û·Ð±Ä¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤ò¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤¬ÌÀ¤±¹ñÆâÎ¹¹Ô¤¬³èÈ¯²½¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î¸ú²Ì¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤ÆµÞÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÎ¹¹Ô¶È³¦¡£À¯ÉÜ¤Ï2030Ç¯¤ËÇ¯´Ö6,000Ëü¿Í¤Î³¤³°Î¹¹Ô¼ÔÍ¶Ã×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤äÎ¹´Û¤Î±¿±Ä¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
ÊÀ¼Ò¤Ï»ö¶È¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ1¼Ò¤ÇÁí¹çÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ½ÌóÅÐÏ¿¤ä¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤òÅý¹ç´ÉÍý¤Ç¤¤ëPMS¡ØCore Cast¡Ù¡¢½ÉÇñµÒ¤¬µÒ¼¼¤ä¼¼Æâ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡¢´ÛÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥Ã¥×¤«¤éQR¥³ー¥É¢¨4¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤éÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤ÇÍá¾ì¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Îº®»¨¾õ¶·¡¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤¬±ÜÍ÷²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡ØCore Guide¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â½ÉÇñ»ö¶È±¿±Ä¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë´ë¶È¡¢¸Ä¿Í¤ò»Ù±ç¤¹¤Ù¤¯¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨4 QR¥³ー¥É¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥½ー¥¦¥§ー¥Ö¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¦ÊÀ¼Ò¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷