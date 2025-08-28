Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡ª～¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ë～
¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ï¡¢¡ÖBONSAI&NINGYO ÅÁÅýÊ¸²½¤ÈÊë¤é¤¹³¹ ¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ì´½§¡Ê¤æ¤á¤·¤Þ¡Ë¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÂçµÜËßºÏ¤ä´äÄÐ¤Î¿Í·Á¤ÎÅ¸¼¨¤Î¤Û¤«¡¢ËßºÏ¡¦¿Í·Á¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ÎÄó°ÆÅù¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ÎÅÔ»Ô¥¤¥áー¥¸¸þ¾å¤äÍ¶µÒÂ¥¿Ê¤Î¤¿¤á³«È¯¤·¤¿¡¢¡Ö¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¹á¤ê¡×¤Î¶õ´ÖË§¹á¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£±¡¥Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ø¤Î¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î½ÐÅ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
¢¡½ÐÅ¸´ü´Ö
ÎáÏÂ7Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éÎáÏÂ7Ç¯9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
¢¨9·î17Æü¡Ê¿å¡ËÀß±Ä½ªÎ»¸å¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸ø³«
¢¡»þ´Ö
10»þ¤«¤é20»þ¤Þ¤Ç¡Ê21Æü¤Ï16»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
¢¨Æþ¾ì¤ÏÊÄ´Û¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç
¢¡Í½Ìó
»öÁ°Í½ÌóÉÔÍ×
¢¡²ñ¾ì
ËüÇî²ñ¾ìÆâ¡Ö¥®¥ã¥é¥êーEAST¡×
¢¡¥Æー¥Þ
¡ÖBONSAI&NINGYO ÅÁÅýÊ¸²½¤ÈÊë¤é¤¹³¹ ¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÂçµÜËßºÏ¤ÎÅ¸¼¨¡Ë
¡¡¡¡¡ÊËüÇî½ÐÅ¸µÇ°¤Î¿÷¿Í·Á¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡Ê²ñ¾ì¥¤¥áー¥¸¿Þ¡Ë
¢¡ÆâÍÆ
ËÜ»Ô¤¬¸Ø¤ëÅÁÅý»º¶È¤Ç¤¢¤ëÂçµÜ¤ÎËßºÏ¡¦´äÄÐ¤Î¿Í·Á¤ÎÅ¸¼¨¡¢ËßºÏ¡¦¿Í·Á¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ÎÄó°ÆÅù
£²¡¥¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¹á¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î½ÐÅ¸¤Ç¡¢ËÜ»Ô¤ÎÅÔ»Ô¥¤¥áー¥¸¤Î¸þ¾å¤äÍ¶µÒÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¹á¤ê¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶õ´ÖË§¹á¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÅÔ»Ô¤È¼«Á³¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤ò´¶¤¸¤ë¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤é¤·¤µ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹á¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÆâÍÆ
¡¦ËüÇî¥Öー¥¹²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¹á¤ê¡×¤Î¶õ´ÖË§¹á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Íè¾ì¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ö¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥í¥Þ¥«ー¥É¡×¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£(¿ôÎÌ¸ÂÄê)
¡¡¡ÚÇÛÉÛ´ü´Ö¡ÛÎáÏÂ7Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
¡¡¢¨9·î17Æü¡Ê¿åÍËÆü¡Ë¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢Åù´Ø·¸¼Ô¤ËÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
3¡¥2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝËüÇî¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¤Î³µÍ×
¢¡³«ºÅ´ü´Ö
ÎáÏÂ7Ç¯4·î13Æü(Æü)¤«¤éÎáÏÂ7Ç¯10·î13Æü(·î)¤Þ¤Ç
¢¡²ñ¾ì
Ì´½§¡Ê¤æ¤á¤·¤Þ¡Ë¡ÊÂçºå»Ôº¡²Ö¶è¡Ë
¢¡¥Æー¥Þ
¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
£´¡¥Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡
¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô´Ñ¸÷¹ñºÝ²Ý¡¡
¡¡ÅÅÏÃ¡§048-829-1236
¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¸ø¼°LINE¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹ç¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é(https://lin.ee/I7T0WXV)¤Þ¤¿¤Ï°Ê²¼¤Î⼆¼¡¸µ¥³ー¥É¤«¤é¡ª