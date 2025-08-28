¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Amazon¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö´ðÁÃ»õ²Ê³Ø¡×¡Ö¿³Èþ»õ²Ê³Ø¡×¡Ö»õ³Ø´ØÏ¢¸ì³Ø¡×¡ÖPODÁí¹ç¡×¤Î£´ÉôÌç¤Ç£±°Ì¤ò³ÍÆÀ!!¡Ø£³ÂåÌÜ»õ²Ê°å¤¬À¤³¦¤ò¶î¤±¤ë¡ª¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§Í§»ÞÎ¼¡Ë
¥´¥Þ¥Ö¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÖ°æ¿Î¡Ë¤Ï¡¢Í§»Þ»õ²Ê¡¦¶ºÀµ»õ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÁí±¡Ä¹¤Ç¤¢¤ëÍ§»ÞÎ¼»á¤Ë¤è¤ë¡Ø£³ÂåÌÜ»õ²Ê°å¤¬À¤³¦¤ò¶î¤±¤ë¡ª¡¡ºÃÀÞ¡¢ËÁ¸±¤«¤é¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡Ü¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°»õ²Ê¿ÇÎÅ¤Ø¡¢»õ²Ê°å¤¬¸«¤Ä¤±¤¿À¸¤Êý¡Ù¤¬Amazon¤Î¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö´ðÁÃ»õ²Ê³Ø¡×¡Ö¿³Èþ»õ²Ê³Ø¡×¡Ö»õ³Ø´ØÏ¢¸ì³Ø¡×¡ÖPODÁí¹ç¡×¤Ç£±°Ì¡Ê2025Ç¯8·î27Æü12»þ00Ê¬»þÅÀ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ½ñ¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ¹¯Æó¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±»ö¶È¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯½ÐÈÇ¡×¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚPOD½ñÀÒ¡Ûhttps://www.amazon.co.jp/dp/4814926731
¡Ê¢¨¡ËPOD¡Ê¥×¥ê¥ó¥È¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Ë½ñÀÒ¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¤ß¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÅ»Ò½ñÀÒ¡Ûhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0FGQBWWMD
¡Ø£³ÂåÌÜ»õ²Ê°å¤¬À¤³¦¤ò¶î¤±¤ë¡ª¡¡ºÃÀÞ¡¢ËÁ¸±¤«¤é¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡Ü¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°»õ²Ê¿ÇÎÅ¤Ø¡¢»õ²Ê°å¤¬¸«¤Ä¤±¤¿À¸¤Êý¡Ù
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328332&id=bodyimage1¡Û
¡ÚÆâÍÆ¾Ò²ð¡Û
ÆüËÜ¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°»õ²Ê³Ø²ñ ²ñÄ¹
¾¾ÈøÄÌ»á ¿äÁ¦¡ª
¡Ø»ä¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¹¥¤¤À¡£
Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ëÍ§»ÞÎ¼»á¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤«¤é³Ø¤Ö»ö¤ÏÂ¿¤¤¡ª¡Ù
ÆüËÜ¸ý¹Ð¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È³Ø²ñÍý»öÄ¹¡¦¶å½£»õ²ÊÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø
ºÙÀîÎ´»Ê»á ¿äÁ¦¡ª
¡Øµ»½Ñ¤È¿´¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò½Å¤ó¤¸¤ëÍ§»ÞÎ¾»á¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢
¤³¤ì¤«¤é¤Î»õ²Ê°åÎÅ¤Ë·È¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¤Îµ®½Å¤Ê¶µºà¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ù
ºÃÀÞ¤È³ëÆ£¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÎ¹¡É¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÆÀ¸¤ÎÆ»――
À¤³¦34¥ö¹ñ¤ò½ä¤Ã¤¿3ÂåÌÜ»õ²Ê°å»Õ¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤È¡Ö°åÎÅ¡×¤ÎËÜ¼Á¤È¤Ï¡©
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ»õ²Ê°å»Õ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×
Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¼ã¤»õ²Ê°å»Õ¡¦Í§»ÞÎ¼¤Ï¡¢·ã¤·¤¤³ëÆ£¤ÈÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢29ºÐ¤Î»þ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÅê¤²¼Î¤Æ¤ÆÎ¹¤Ë½Ð¤¿¡£
Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÏº¤¡¦Àï²Ð¡¦ÉÔ°ÂÄê¤ÊÀ¯¼£¤ËÍÉ¤ì¤ë34¤Î¹ñ¡¹¡£
¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ÎÍ¥¤·¤µ¡¢°ì´ü°ì²ñ¤Î´ñÀ×¡¢¤½¤·¤Æ¡È»õ²Ê°å»Õ¤È¤·¤Æ¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡É¤È¤¤¤¦º¬¸»Åª¤ÊÌä¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢Ê¡²¬¤Ç£³±¡¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖÍ§»Þ»õ²Ê¡¦¶ºÀµ»õ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×Áí±¡Ä¹¤¬¡¢¼«¤é¤ÎºÃÀÞ¡¦ËÁ¸±¡¦Ä©Àï¤ò·Ð¤ÆÃÛ¤¾å¤²¤¿¡¢¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·»õ²Ê¿ÇÎÅ¡×¤È¡Ö¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°°åÎÅ¡×¤Îµ°À×¤òÄÖ¤Ã¤¿¡¢º£¤âÂ³¤¯Êª¸ì¤Î°ìÃ¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¿ÇÎÅÍýÇ°¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö°¦¡¦Ê¿ÏÂ¡¦Âº·É¡¦´¶¼Õ¡¦¾Ð´é¡×¡£
À¤³¦¤òÎ¹¤·¤ÆÆÀ¤¿¿®Ç°¤ò¡¢¸½Âå°åÎÅ¤Ë¤É¤¦¾º²Ú¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä´µ¼Ô¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
Ã±¤Ê¤ëÀ®¸ùëý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¥½¤¯¡¢ÉÔ³Ê¹¥¤Ç¤â¾ðÇ®¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ËËþ¤Á¤¿¡¢°ì¿Í¤Î»õ²Ê°å»Õ¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸¤Êý¡É¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
¿ÍÀ¸¤ËÌÂ¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø――¡£
¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¡ÖºÆµ¯¤ÈÀ®¸ù¤Î¥Ò¥ó¥È¡×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
Í§»Þ Î¼¡Ê¤È¤â¤¨¤À ¤ê¤ç¤¦¡Ë
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£
»õ²Ê°å»Õ¤Î²È·Ï¤Î£³ÂåÌÜ¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£2001Ç¯¤ËÊ¡²¬¸©Î©¶å½£»õ²ÊÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¿ô¥ö½ê¤Î»õ²Ê°å±¡¤Ë¶ÐÌ³¡£29ºÐ¤Î»þ¤Ë¡¢ÌÜÅª¤ò·è¤á¤Ê¤¤À¤³¦¤òÊüÏ²¤¹¤ëÎ¹¤Ø½Ð¤Æ¡¢1Ç¯3¥ö·î¤ò¤«¤±¤ÆÀ¤³¦34¥ö¹ñ¤ò½ä¤ë¡£µ¢¹ñ¸å¡¢»õ²Ê°å±¡¶ÐÌ³¤Î¤«¤¿¤ï¤é¡¢¿´Íý³Ø¤ä±ÉÍÜ³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢2013Ç¯¤ËÍ§»Þ»õ²Ê¡¦¶ºÀµ»õ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Ê¿Èø¤ò³«¶È¡£¤½¤Î¸å¤â2016Ç¯¤Ë°åÎÅË¡¿ÍLOVE&SMILE¤òÀßÎ©¤·¡¢Íý»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£2019Ç¯¡¢Í§»Þ»õ²Ê¡¦¶ºÀµ»õ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÇîÂ¿±ØÁ°¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÍ§»Þ»õ²Ê¡¦¶ºÀµ»õ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Ê¡²¬Å·¿À¤ò³«¶È¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï»õ²Êµ»¹©½ê¤È¤·¤ÆSMILE JAPAN ¥Ç¥ó¥¿¥ë¥é¥Ü¤ò³«¶È¤¹¤ë¡£Î¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿Å¯³Ø¤¬¡¢¸½ºß¤Î¿ÇÎÅÍýÇ°¡Ö°¦¡¦Ê¿ÏÂ¡¦Âº·É¡¦´¶¼Õ¡¦¾Ð´é¡×¤Î¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
