À¤³¦¤Î·¾»À¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÍÏ±Õ»Ô¾ìÀ®Ä¹Î¨¡§2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë6.4%¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
2025Ç¯8·î28Æü¤Ë¡¢QYResearch³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡Ö·¾»À¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÍÏ±Õ―¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤È¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Á´ÂÎ¤ÎÇä¾å¤È¼ûÍ×Í½Â¬¡¢2025～2031¡×¤ÎºÇ¿·Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Î·¾»À¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÍÏ±Õ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¡¢À®Ä¹Í½Â¬¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢º£¸å¤Î»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤ÈÈ¯Å¸Êý¸þ¤ò¸«ÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£·¾»À¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÍÏ±Õ»Ô¾ì¤òÀ½ÉÊÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢ÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬Îà¤·¡¢³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÇä¾å¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹¥È¥ì¥ó¥É¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¼çÍ×´ë¶È¤Î¾Ò²ð¡¢Çä¾å¡¢ºÇ¿·¤Î³«È¯¾õ¶·¡¢¤ª¤è¤Ó¶¥¹ç´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¼ç¤ÊÍ×°ø¤È¶È³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¾Íè¤Î»Ô¾ìµ¡²ñ¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·¾»À¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÍÏ±Õ¤Ï¡¢¿å¥¬¥é¥¹¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌµµ¡²½¹çÊª¤Ç¡¢ÀÜÃåºÞ¡¢ÃòÂ¤¥Ð¥¤¥ó¥Àー¡¢ÀöºÞ¡¢ÂÑ²Ðºà¡¢¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÊä¶¯ºà¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹â¤¤ÂÑ²ÐÀ¤ÈÀÜÃåÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢»æ²Ã¹©¡¦¿å½èÍýÊ¬Ìî¤Ç¤â¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢·úÃÛÊ¬Ìî¤Î¼ûÍ×Áý¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ä¶ÂÐ±þ·¿ÀöºÞ¸þ¤±¤äÅÅ»Ò»º¶ÈÍÑ¹â½ãÅÙ¥°¥ìー¥É¤Î¼ûÍ×¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¥·¥ê¥«ÈùÎ³»Ò¤ä¥¼¥ª¥é¥¤¥È¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤¬Áý²Ã¤·¡¢²½³Ø¥áー¥«ー¤Î¿·µ¬Åê»ñ¤â³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ
2024Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë·¾»À¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÍÏ±Õ¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2664É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¯´ÖÊ¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë6.4%¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë4089É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊ¬ÀÏ
·¾»À¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÍÏ±Õ»Ô¾ì¤ÏÀ½ÉÊ¡¢ÍÑÅÓ¡¢ÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤äÀ®Ä¹Å¸Ë¾¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÊÌ¡§LSS A¡¢ LSS B¡¢ LSS C
ÍÑÅÓÊÌ¡§Detergents¡¢ Catalysts¡¢ Pulp & Paper¡¢ Silica Gel¡¢ Chemical Industry¡¢ Others
ÃÏ°èÊÌ
ËÌÊÆ¡§¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡§¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥èー¥í¥Ã¥ÑÃÏ°è
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡§Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è
¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡§¥á¥¥·¥³¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ°è
ÃæÅì¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¡§¥È¥ë¥³¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃæÅìµÚ¤Ó¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è
¶¥¹ç´Ä¶Ê¬ÀÏ
À¤³¦¤Î·¾»À¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÍÏ±Õ»Ô¾ì¤Î¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢PQ Corporation¡¢ OxyChem¡¢ BASF¡¢ CIECH Group¡¢ ZCh Rudniki¡¢ Grace¡¢ Nippon-Chem¡¢ Kiran Global¡¢ Shanti Chemical Works¡¢ Qingdao Haiwan¡¢ Luoyang Qihang Chemical¡¢ Hangzhou Jianfeng¡¢ Jiaozuo Jingqi
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ñ¼Ò³µÍ×¡¢ºÇ¿·¤Î³èÆ°¡¢³Æ´ë¶È¤Î¼çÍ×¤Ê»Ô¾ìÀïÎ¬¤ä»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¾ðÊó¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤Ê¶¥¹çÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÍ×ÅÀ¤ÈÆ¶»¡¡§
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢·¾»À¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÍÏ±Õ»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¡¢À®Ä¹Í½Â¬¡¢¶¥Áè¾õ¶·¤Ê¤É¤Î¼çÍ×Í×°ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¥»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÍ½Â¬¡§·¾»À¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÍÏ±Õ»Ô¾ì¤Î²áµî¥Çー¥¿¡Ê2020Ç¯～2024Ç¯¡Ë¤È¾ÍèÍ½Â¬¡Ê2031Ç¯¤Þ¤Ç¡Ë¤òÄó¶¡¤·¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Îµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Í½Â¬¡¢¾ÃÈñÆ°¸þ¡¢¼ûÍ×Æ°¸þ¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¼çÍ×´ë¶È¤ÎÊ¬ÀÏ¡§·¾»À¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÍÏ±Õ»Ô¾ì¤Î¼çÍ×¥áー¥«ー¤òÆÃÄê¤·¡¢³Æ´ë¶È¤ÎÇä¾å¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢SWOTÊ¬ÀÏ¤ò¾ÜºÙ¤Ë¹Ô¤¤¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ÈÈ¯Å¸·×²è¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¶¥¹ç´Ä¶¤ÎÆ°¸þÊ¬ÀÏ¡§·¾»À¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÍÏ±Õ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ÎÀïÎ¬¡¢»ö¶È³ÈÂç·×²è¡¢¿·À½ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤Ê¤É¤òÄÉÀ×¤·¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ÎÆ°¸þ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¥ÁèÍ¥°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
