»ñ¶âÄ´Ã£¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡ª·Ð±Ä¼Ô¡¦Ìò°÷600¿Í¤ÎËÜ²»¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Ä´ºº³µÍ×
¡¡Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î£´Æü¡Ê¶â¡Ë～7·î8Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¡Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤Î²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¡¦Ìò°÷¡¢²ñ¼Ò°÷¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹Ã´Åö¤ÎÊý¡Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡Ê³«¶ÈÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡Ë³Æ200Ì¾¤º¤Ä
¡¡Ä´ºº¿Í¿ô¡§·×600Ì¾
¡¡Ä´ººÊýË¡¡§Freeasy
»ñ¶âÄ´Ã£¥Ë¥åー¥¹¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¸¡Æ¤¡¦¼Â»Ü¤¹¤ë²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¡¦Ìò°÷¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹Ã´Åö¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢¤½¤·¤Æ³«¶ÈÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹·×600Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢2025Ç¯7·î4Æü～2025Ç¯7·î8Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤ò³«¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´³èÍÑ²¼¤µ¤¤¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/167671/table/1_1_e1e1fe02fa30520cecbecf98b5b54187.jpg?v=202508280457 ]
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢²ñ¼Ò¡Ê¤Þ¤¿¤Ï»ö¶È¡Ë¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Î·Ð²áÇ¯¿ô¤È¡¢»ñ¶âÄ´Ã£·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÂÎÅª¤Ë¡Ö11Ç¯°Ê¾å¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ä·ÑÂ³¤ËÈ¼¤¤¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¹Ô¤¦µ¡²ñ¤äÉ¬Í×À¤¬Áý²Ã¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/167671/table/1_2_f407311f273a1e4c3f7b2ea661a4b420.jpg?v=202508280457 ]
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤Ç¡¢²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¡¦²ñ¼ÒÌò°÷¤Ï»ñ¶âÄ´Ã£¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä³ä¹ç¤¬È¾¿ô¤òÀê¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤ÁØ¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¶È¤Îµ¬ÌÏ¤ä·ÁÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤Î¼Â»ÜÉÑÅÙ¤ä·Ð¸³¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/167671/table/1_3_83615ecc312c639e8bd3fdf5d4b3f9ec.jpg?v=202508280457 ]
ÍøÍÑ¤·¤¿»ñ¶âÄ´Ã£ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¶ä¹ÔÍ»»ñ¡Ê¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¡¦ÃÏÊý¶ä¹Ô¡¦¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ê¤É¡Ë¡×¤Ç¡¢ÆóÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡ÖÀ¯ÉÜ·Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¤ÎÍ»»ñ¡×¤È¤Ï£²ÇÜ°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤äÌò°÷¤Ë¸Â¤é¤º¡¢²ñ¼Ò°÷¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹Ã´Åö¼Ô¡Ë¤ä¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÂ¿¤¯Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Î©¾ì¤äÂ°À´Ø·¸¤Ê¤·¤Ë¡Ö¶ä¹ÔÍ»»ñ¡×¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»ñ¶âÄ´Ã£¤Î¼çÍ×¤ÊÃì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡ÖÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸øÅª»Ù±ç¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥íー¥ó¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡×¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¼êÃÊ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ëー¥º¤ä¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/167671/table/1_4_d708e86974db2eff7e340d3120a80a16.jpg?v=202508280457 ]
ºÇ¤âÂ¿¤¤²óÅú¤Ï¡Ö°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ÆÆÃ¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Î²óÅú¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç»ñ¶â¾õ¶·¤ÎÂç¤¤ÊÌäÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Èæ³ÓÅª·Ð±Ä¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Öº£¸å¤Î»ñ¶â·«¤ê¤Ë¾¯¤·ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¡Öº£¸å¤Î»ñ¶â·«¤ê¤Ë¤«¤Ê¤êÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¡¢¤Þ¤¿¡ÖÌÀ³Î¤Ë»ñ¶âÄ´Ã£¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÁØ¤â°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤éÉÔ°Â¤ä»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÁØ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó45%¤È¤Ê¤ê¡¢ÌóÈ¾¿ô¶á¤¯¤Î²óÅú¼Ô¤¬»ñ¶â·«¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½5: https://prtimes.jp/data/corp/167671/table/1_5_de9e6e34148bb768de613af4150e42d4.jpg?v=202508280457 ]
²óÅú¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤äÂ°À¤Ë¤è¤é¤º¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¶âÍø¡¦¾ò·ï¤ÎÎÉ¤µ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¥³¥¹¥È¤¬»ö¶È¤Î»ýÂ³À¤äÀ®Ä¹¤ËÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¡¦²ñ¼ÒÌò°÷¤Ï¼¡ÅÀ¤Ç¡ÖÄ´Ã£¥¹¥Ôー¥É¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÛµÞ¤Î»ÙÊ§¤¤¤ä¡¢¤¹¤°¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤É¤ÎµÞ¤Ê»ñ¶â¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë»ñ¶âÄ´Ã£ÊýË¡¤Î¼ûÍ×¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
[É½6: https://prtimes.jp/data/corp/167671/table/1_6_6fdf05928db2f39dc872ba7a2a3401a5.jpg?v=202508280457 ]
»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ï¡ÖÄ´Ã£¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñÎÁ¡Ê»ö¶È·×²è½ñ¤Ê¤É¡Ë¤ÎºîÀ®¤ä½àÈ÷¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯Áª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÄ´Ã£¼êÃÊ¤äÀ©ÅÙ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÄ´Ã£¾ò·ï¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡ÊÍøÎ¨¡¦É¾²Á³Û¤Ê¤É¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Ã±¤Ë»ñ¶â¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÄ´Ã£ÊýË¡¼«ÂÎ¤ËÊ£»¨¤µ¤äÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
[É½7: https://prtimes.jp/data/corp/167671/table/1_7_c0beb4dd0e49a312b31cdadd715e9c16.jpg?v=202508280457 ]
°ÂÄê¤·¤¿»ñ¶â¾õ¶·¤Î»ö¶È¼Ô¤¬Â¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌóÈ¾¿ô¤Î»ö¶È¼Ô¤¬»ñ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë²¿¤é¤«¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶âÍø¡¦¾ò·ï¤ÎÎÉ¤µ¡×¤È¡Ö¥¹¥Ôー¥É¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê½ñÎàºîÀ®¤Îº¤Æñ¤µ¤äÅ¬ÀÚ¤Ê¾ðÊó¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ÉÔÂ¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ñ¶âÄ´Ã£¤ò·Ð¸³¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤äÌò°÷¤ÎÊý¤Ø¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¸¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¹Ô¤¦¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
[É½8: https://prtimes.jp/data/corp/167671/table/1_8_e2f6ced86356c5fc8eaa99b437a51b14.jpg?v=202508280457 ]
