ÅÅ²òÅ´ÈÄ»Ô¾ì¡¢2025Ç¯¤Ë159É´ËüÊÆ¥É¥ë¡¢2031Ç¯¤Ë246É´ËüÊÆ¥É¥ëÅþÃ£¤Ø
2025Ç¯8·î28Æü¡¢QYResearch³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÅÅ²òÅ´ÈÄ―¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤È¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Á´ÂÎ¤ÎÇä¾å¤È¼ûÍ×Í½Â¬¡¢2025～2031¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢ÅÅ²òÅ´ÈÄ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´ÂÎ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢ÈÎÇäÆ°¸þ¡¢²Á³Ê¿ä°Ü¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¦¹ñÊÌ¤ÎÀ®Ä¹·¹¸þ¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×¤äÍÑÅÓ¤´¤È¤Î¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊ¬ÀÏ¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1.ÅÅ²òÅ´ÈÄÀ½ÉÊ¾Ò²ð
ÅÅ²òÅ´ÈÄ¤Ï¡¢¹ÝÈÄ¤Ë¥¹¥º¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥í¥à¤òÅÅ²ò¤á¤Ã¤¤·¤¿ÇöÈÄ¤Ç¡¢ÂÑ¿©À¤È²Ã¹©À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ´Ì¡¢ÅÅÃÓ¥±ー¥¹¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊ¥·ー¥ë¥Éºà¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´Ä¶ÂÐ±þ·¿¤Î¥¯¥í¥à¥Õ¥êーÉ½ÌÌ½èÍýÀ½ÉÊ¤ä¡¢¹â¶¯ÅÙ¡¦·ÚÎÌ²½¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¹âÄ¥ÎÏÇöÈÄ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ³°¤Ç¤ÏJFE¥¹¥Áー¥ë¡¢Nippon Steel¡¢Êõ¹Ý¤Ê¤ÉÂç¼ê¥áー¥«ー¤¬¶¥¹ç¤·¡¢¿©ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤¬À®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.ÅÅ²òÅ´ÈÄ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¸«ÄÌ¤·
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢2031Ç¯¤ËÀ¤³¦¤ÎÅÅ²òÅ´ÈÄ»Ô¾ì¤¬Ìó246É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë7.5%¤Ç¿Ê¤à¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó149É´ËüÊÆ¥É¥ë¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï159É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
