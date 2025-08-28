¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¶âÂ°²Ã¹©¤ÈÃå¿§µ»Ë¡¤ÎÍ»¹ç ― ÀÞ±íORI-EN ÃãÅû¡õÃã¤ß¥»¥Ã¥È 3¿§¡¡Àä»¿È¯ÇäÃæ
¿·³ã¡¦±í¤Î¹âÅÙ¤Ê¶âÂ°²Ã¹©µ»½Ñ¤È¡¢ÉÙ»³¡¦¹â²¬¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÃå¿§µ»Ë¡¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÀÞ±í¡ÊORI-EN¡Ë¡×¤«¤é¡¢ÃãÅû¤ÈÃã¤ß¡ÊÃã¤µ¤¸¡Ë¤Î¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¿¦¿Í¤ÎÀºÌ©¤Ê²Ã¹©¤Ë¤è¤ëµ¤Ì©À¤Î¹â¤¤ÃãÅû¤È¡¢³ê¤é¤«¤Ê¼ê¿¨¤ê¤ÎÃã¤µ¤¸¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£±í¤Î¶âÂ°²Ã¹©¤Ë¤è¤ê³¸¤È¿È¤¬¤Ô¤¿¤ê¤È¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢ÃãÍÕ¤ÎÁ¯ÅÙ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹â²¬ÅÁÅý¤ÎÃå¿§¤Ë¤è¤ëÈþ¤·¤¤¿§ºÌ¤Ï¡¢¶âÂ°¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é½À¤é¤«¤¯²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¾å¼Á¤ÊºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê¡Ö¥Ö¥ëー¡×¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¡Ö¥³¥Ã¥Ñー¥ì¥Ã¥É¡×¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿É÷¹ç¤¤¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¥·¥ë¥Ðー¡×¤Î3¿§Å¸³«¡£¤¤¤º¤ì¤âÅÁÅý¹©·Ý¤ÎÈþ¤ò¸½ÂåÅª¤Ë¾º²Ú¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÏÂ¤Î¶õ´Ö¤Ë¤â¥â¥À¥ó¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¼«Á³¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£
Â£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¡¢¤ªÃã¹¥¤¤ÎÊý¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤äµÇ°Æü¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£ÆüËÜ¤Î¶âÂ°¹©·Ý¤¬Â©¤Å¤¯¡ÖÀÞ±í¡ÊORI-EN¡Ë¡×¤ÎÃãÅû¡õÃã¤ß¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢ËèÆü¤Î°ìÉþ¤òÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ø¤È±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
