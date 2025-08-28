¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¼«Æ°²½¥Äー¥ë¡Ö¥¨¥ë¥°¥é¥à¡×¥í¥°¥¤¥ó²èÌÌ¤ÎÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328264&id=bodyimage1¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥·¥ç¥Ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÎëÌÚÎ´¹¨¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥¨¥ë¥°¥é¥à¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ë¥°¥é¥à¤Î¥í¥°¥¤¥ó²èÌÌ¤¬ºþ¿·¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ê¥í¥°¥¤¥ó¼ê½ç¤Ç¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¥¨¥ë¥°¥é¥à¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥í¥°¥¤¥ó²èÌÌ¤òºþ¿·¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ë¥°¥é¥à¤Î¡Ö¥í¥°¥¤¥ó²èÌÌ¡×¤¬°ì¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï½¾Íè¤ËÈæ¤Ù¤Æ»ëÇ§À¤¬¸þ¾å¤·¡¢Ä¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ëUI¤òºÎÍÑ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½é¤á¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Ç¤âÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤¡¢Æü¡¹¤ÎÍøÍÑ¤¬¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¿·¤·¤¤¥í¥°¥¤¥ó²èÌÌ¤ÎÆÃÄ§
¡¦»ëÇ§À¤Î¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÁàºî¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤
¡¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºîÀ¤ò¼Â¸½
¡¦¥í¥°¥¤¥ó¼ê½ç¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊÍøÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È
¢£¥¢¥×¥ê¤«¤é¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤âÊØÍø¤Ë
º£²ó¤Î²þÁ±¤Ï¡¢¥¨¥ë¥°¥é¥à¤Î¥¢¥×¥êÈÇ¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³°½ÐÀè¤ä°ÜÆ°Ãæ¤Ç¤â¥¢¥×¥ê¤«¤é¥¹¥àー¥º¤Ë¥í¥°¥¤¥ó²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÈÌ³¤Î½ÀÆðÀ¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢PC¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¤É¤³¤Ç¤âInstagram½¸µÒ¤Î´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥¨¥ë¥°¥é¥à¤Î¥¢¥×¥ê¤â¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥×¥ê¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦iOSÈÇ
https://apps.apple.com/mn/app/¥¨¥ë¥°¥é¥à/id6474729945
¡¦AndroidÈÇ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wssv.itg&pli=1
¥¨¥ë¥°¥é¥à¤Ï¡¢º£¸å¤â¥æー¥¶ー¤ÎÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢·ÑÂ³Åª¤Êµ¡Ç½²þÁ±¡¦¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ë¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥ë¥°¥é¥à¤Ï¡¢Meta¼Ò¸ø¼°API¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Instagram¤Î¼«Æ°²½¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯11·î»þÅÀ¤ÇÆ³Æþ¼ÂÀÓ10,000·ï¤òÆÍÇË¤·¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤«¤éÂç¼ê´ë¶È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¼ç¤Êµ¡Ç½
¡¦Åê¹Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¼«Æ°±þÅú
¡¦DM¤Î¼«Æ°ÊÖ¿®¡¢°ì³çÇÛ¿®
¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÎºîÀ®¡¢¼Â»Ü
¡¦¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä～·èºÑ
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÊýË¡
¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾ÜºÙ¤äÆ³ÆþÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¨¥ë¥°¥é¥à»È¤¤Êý¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥µ¥¤¥È¡×¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¼ê¿ô¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯Æâ¤Î¤´°ÆÆâ¤Ë±è¤Ã¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
https://lgram.jp/manual/contact/
¥¨¥ë¥°¥é¥à¸ø¼°HP
¥¨¥ë¥°¥é¥à¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://lgram.jp/?dreamnews
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328264&id=bodyimage2¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥·¥ç¥Ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥·¥ç¥Ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÎëÌÚÎ´¹¨¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥¨¥ë¥°¥é¥à¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ë¥°¥é¥à¤Î¥í¥°¥¤¥ó²èÌÌ¤¬ºþ¿·¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ê¥í¥°¥¤¥ó¼ê½ç¤Ç¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¥¨¥ë¥°¥é¥à¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥í¥°¥¤¥ó²èÌÌ¤òºþ¿·¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ë¥°¥é¥à¤Î¡Ö¥í¥°¥¤¥ó²èÌÌ¡×¤¬°ì¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï½¾Íè¤ËÈæ¤Ù¤Æ»ëÇ§À¤¬¸þ¾å¤·¡¢Ä¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ëUI¤òºÎÍÑ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½é¤á¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Ç¤âÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤¡¢Æü¡¹¤ÎÍøÍÑ¤¬¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¿·¤·¤¤¥í¥°¥¤¥ó²èÌÌ¤ÎÆÃÄ§
¡¦»ëÇ§À¤Î¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÁàºî¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤
¡¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºîÀ¤ò¼Â¸½
¡¦¥í¥°¥¤¥ó¼ê½ç¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊÍøÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È
¢£¥¢¥×¥ê¤«¤é¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤âÊØÍø¤Ë
º£²ó¤Î²þÁ±¤Ï¡¢¥¨¥ë¥°¥é¥à¤Î¥¢¥×¥êÈÇ¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³°½ÐÀè¤ä°ÜÆ°Ãæ¤Ç¤â¥¢¥×¥ê¤«¤é¥¹¥àー¥º¤Ë¥í¥°¥¤¥ó²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÈÌ³¤Î½ÀÆðÀ¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢PC¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¤É¤³¤Ç¤âInstagram½¸µÒ¤Î´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥¨¥ë¥°¥é¥à¤Î¥¢¥×¥ê¤â¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥×¥ê¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦iOSÈÇ
https://apps.apple.com/mn/app/¥¨¥ë¥°¥é¥à/id6474729945
¡¦AndroidÈÇ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wssv.itg&pli=1
¥¨¥ë¥°¥é¥à¤Ï¡¢º£¸å¤â¥æー¥¶ー¤ÎÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢·ÑÂ³Åª¤Êµ¡Ç½²þÁ±¡¦¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ë¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥ë¥°¥é¥à¤Ï¡¢Meta¼Ò¸ø¼°API¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Instagram¤Î¼«Æ°²½¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯11·î»þÅÀ¤ÇÆ³Æþ¼ÂÀÓ10,000·ï¤òÆÍÇË¤·¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤«¤éÂç¼ê´ë¶È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¼ç¤Êµ¡Ç½
¡¦Åê¹Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¼«Æ°±þÅú
¡¦DM¤Î¼«Æ°ÊÖ¿®¡¢°ì³çÇÛ¿®
¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÎºîÀ®¡¢¼Â»Ü
¡¦¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä～·èºÑ
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÊýË¡
¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾ÜºÙ¤äÆ³ÆþÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¨¥ë¥°¥é¥à»È¤¤Êý¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥µ¥¤¥È¡×¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¼ê¿ô¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯Æâ¤Î¤´°ÆÆâ¤Ë±è¤Ã¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
https://lgram.jp/manual/contact/
¥¨¥ë¥°¥é¥à¸ø¼°HP
¥¨¥ë¥°¥é¥à¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://lgram.jp/?dreamnews
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328264&id=bodyimage2¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥·¥ç¥Ê
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø