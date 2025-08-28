½Ù²ÏÏÑ¥¥Ã¥º¤¬Íè¸©¡ªÉÙ»³ÏÑ¤Ç¤Î¶¦Æ±³Ø½¬¡Ú¿¼³¤¸¦µæ¥¹ー¥Ñー¥¥Ã¥º°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈinÉÙ»³ÏÑ¡Û¿åÃæ¥É¥íー¥ó¤Î±ÇÁü´Õ¾Þ¤ä¿¼³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤È¤ä¤Þ¥ß¥é¥¤¥é¥Ü¤Ï¡¢2025Ç¯8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢ÉÙ»³ÏÑ¤Ç¤Î¸¦µæ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹ー¥Ñー¥¥Ã¥º¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡Ö¿¼³¤¸¦µæ¥¹ー¥Ñー¥¥Ã¥º°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿¼³¤´ðÁÃ¹ÖºÂ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢½Ù²ÏÏÑ¥¥Ã¥º¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢ÉÙ»³ÏÑ¤Ç¤Î¶¦Æ±³Ø½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤ØË¤«¤ÇÈþ¤·¤¤³¤¤ò°ú¤·Ñ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢³¤¤ò²ð¤·¤Æ¿Í¤È¿Í¤È¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÈÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡É¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£
¡¦³«ºÅ³µÍ×¡¡¿¼³¤¸¦µæ¥¹ー¥Ñー¥¥Ã¥º°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈinÉÙ»³ÏÑ
¡¦ÆüÄø¡¡¡¡¡¡2025Ç¯8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡¡ÉÙ»³¸©³êÀî»Ô¡¢µûÄÅ»Ô
¡¦»²²Ã¼Ô¡¡ ¸¦µæÀ¸¡¡¾®³Ø5Ç¯À¸～Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î10¿Í
¡¦¶¨ÎÏÃÄÂÎ¡¡¥¦¥§ー¥Ö³êÀî¡¢¥æ¥¦¡¦¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥Õ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥«ー¥É¥²ー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ³¤¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¡£³¤ÍÎ¤³¤ßÌäÂê¤ËÄ©Àï¡ª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é22Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Ö¿¼³¤¸¦µæ¥¹ー¥Ñー¥¥Ã¥º°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èin½Ù²ÏÏÑ¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ë½Ù²ÏÏÑ¥¥Ã¥º¤¬ÉÙ»³¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÉÙ»³ÏÑ¥¥Ã¥º¤È¹çÎ®¤·¡¢¶¦Æ±³Ø½¬¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥Ã¥º¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤º¡¢³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¤ò³Ø¤Ö¥«ー¥É¥²ー¥à¶µºà¡ÖCHANGE FOR THE BLUE¡×¤ËÄ©Àï¡£ÃÏ°è¤´¤È¤Î¾õ¶·¡Ê»ÔÌ±°Õ¼±¡¦ÊØÍø¤µ¡¦µ»½Ñ¡¦¤´¤ß¤ÎÎÌ¡Ë¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Î¹ÔÆ°¤òÁª¤Ù¤Ð³¤ÍÎ¤´¤ß¤ò¸º¤é¤»¤ë¤«¤òµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¡¢Â¿¤¯¤Î¥¥Ã¥º¤Ï¡Ö¤´¤ß¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¡×¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊØÍø¤µ¤äÀ¸³è¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ëÆñ¤·¤µ¤ËÄ¾ÌÌ¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÉÙ»³ÏÑ¥¥Ã¥º¤È½Ù²ÏÏÑ¥¥Ã¥º¤Ï¸ß¤¤¤Ë°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢ÊØÍø¤µ¤ä»ÔÌ±°Õ¼±¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³¤ÍÎ¤´¤ß¤ò¸º¤é¤¹¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼ÂÁ©Åª¤Ê²ÝÂê²ò·è¤ÎÊýË¡¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³ÏÑ¤Î¿¼³¤¤ò¿åÃæ¥É¥íー¥ó±ÇÁü¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ´¶¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÉÙ»³ÏÑ¤Î¿¼³¤¤ò¿åÃæ¥É¥íー¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢³¤Äì¤ËÄÀ¤à¤´¤ß¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¥·¥í¥¨¥Ó¤¬±Ë¤°»Ñ¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¸÷·Ê¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥¥Ã¥º¤¿¤Á¤ÏÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿åÃæ¥É¥íー¥óËÜÂÎ¤ò´Ö¶á¤Ç´Ñ»¡¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ì¤ëÂÎ¸³¤â¼Â»Ü¡£¥«¥á¥é¤ä¥×¥í¥Ú¥é¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁàºî¤¹¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¿¼¤¯Àø¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤È¼¡¡¹¤Ë¼ÁÌä¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥Ã¥º¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤Û¤¿¤ë¤¤¤«¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×¤ò¸«³Ø¡£¥Û¥¿¥ë¥¤¥«¤ÎÀ¸ÂÖ¤äÉÙ»³ÏÑ¤Î´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤äÃÏ°è¤Î³¤ÍÎ»ñ¸»¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢µ¡ºà¤Ë¿¨¤ì¡¢¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤ò¸«³Ø¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÉÙ»³ÏÑ¤Î¿¼³¤¤äºÇ¿·µ»½Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤Î³¤¤Î´Ä¶¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢Ì£¤ï¤¦¡ª³¤ÍÎ¿¼ÁØ¿å¤ÎÂÎ¸³¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¿å¿¼333¥áー¥È¥ë¤«¤é¿¼ÁØ¿å¤ò¤¯¤ß¾å¤²¤ë»ÜÀß¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤â¸«³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙ»³ÏÑ¤Î¿¼ÁØ¿å¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÈÈæ¤Ù¤Æ²¹ÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢Æ©ÌÀÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤ÎËÉÙ¤Ê±ÉÍÜ¤ÈÀ¶¤é¤«¤µ¤«¤é¡¢°ûÎÁ¤ä¿©ÉÊ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿¼ÁØ¿å¤ò»î°û¤¹¤ëÂÎ¸³¤â¼Â»Ü¡£±öÊ¬Ç»ÅÙ¤¬ÄÌ¾ï¤ÎÌó3¡ó¤«¤é15¡ó¤ËÇ»½Ì¤µ¤ì¤¿¿¼ÁØ¿å¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¥¥Ã¥º¤¿¤Á¤Ï¡¢°ì¸ý¤Ç¡Ö¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¿¼ÁØ¿å¤Ø¤Î¶½Ì£¤È´Ø¿´¤ò°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ö½Ù²ÏÏÑ¤Î¥¥Ã¥º¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤Æ¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÖÁ°²ó¤Î½Ù²ÏÏÑ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÉÙ»³ÏÑ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ã¤¤¤äÎÉ¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ß¤¤¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï³¤¤ä´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë»ëÌî¤ò¹¤²¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¿¼³¤¸¦µæ¥¹ー¥Ñー¥¥Ã¥º°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈinÉÙ»³ÏÑ¤È¤Ï¡Û
ÆüËÜ»°Âç¿¼ÏÑ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖÉÙ»³ÏÑ¡×¡£¤³¤³ÉÙ»³¤«¤é¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë³¤ÍÎ¡¦¿¼³¤¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤òÇÚ½Ð¤¹¤Ù¤¯¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¿¼³¤¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¤Ë¤è¤ë¹ÖºÂ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼«¿È¤Î´Ø¿´¤¢¤ë¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ÎÊó¹ðÆ°²è¤ÎºîÀ®¤Ë¤âÄ©Àï¡ª¸¦µæ¡¢¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ÎÎ¾ÌÌ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤Î³¤ÍÎÀìÌç¥êー¥Àー¤ò°é¤Æ¤Þ¤¹¡£
