À¸À®AI ¤ÇÆÈ¼«Ä´ºº¤È¹ØÇã¥í¥°¤òÅý¹ç¤·¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¾¦ÉÊ¤Î¹ØÇã¾ì½ê¤´¤È¤Î¹ØÇã¼ÔÁü¤¬Ê¬¤«¤ëPeople PALETTE³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§º´Ìî ·æ¡Ë¤Ï¡¢¾®Çä¤ê´ë¶È¤äEC¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¡Ö¤¤¤Ä¤É¤³¤Ç²¿¤¬¤É¤ì¤À¤±Çä¤ì¤¿¤«¡×¤ò¼¨¤¹¹ØÇã¥í¥°¥Çー¥¿¤Ë¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤ÎÂçµ¬ÌÏÄ´ºº¥Çー¥¿¢¨¤«¤éÀ¸À®AI¤òÍÑ¤¤¤ÆÃê½Ð¤·¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¾¦ÉÊ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬Çã¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¹ØÇã¼Ô¤Î¿ÍÊªÁü¾ðÊó¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ØÇã¾ì½ê¤´¤È¤Ë¹ØÇã¼ÔÁü¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡ÖPeople PALETTE¡Ê¥Ôー¥×¥ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ë¡×¡Ê¾¦É¸½Ð´êÃæ¡Ë¤ò³«È¯¤·¡¢ËÜÆü¤è¤êÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¹ØÇã¼ÔÆÃÀ¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤ÎÄÄÎó¤ä¾¦ÃÌ¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤òÊÑ³×¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°DX¤¬¿Ê¤ß¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¾¦ÉÊ¤Î¹ØÇã¥í¥°¥Çー¥¿¤òÊÝÍ¤·¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Æ±¤¸¾¦ÉÊA¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸³è¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ØÇã¾ì½ê¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ä¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ØÇã¼Ô¤ÎÆÃÀ¤¬Á´¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹ØÇã¥í¥°¥Çー¥¿¤Ï¡¢¹ØÇã¼Ô¤Î¹ÔÆ°ÍúÎò¤ä¼ÂÀÓ¤ò¼¨¤¹¤À¤±¤Ç¡¢Â°À¤äÆÃÀ¤Ê¤É¤Î¹ØÇã¼ÔÁü¤ò¾ÜºÙ¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂÐ±þºö¤È¤·¤Æ¡¢ÊÌÅÓÀ¸³è¼Ô¤Î°Õ¼±Ä´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢°Õ¼±Ä´ºº¥Çー¥¿¤È¹ØÇã¥Çー¥¿¤òÅý¹ç¤·¤Æ¹ØÇã¼ÔÁü¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¼êË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈñÍÑ¤ä¥ê¥½ー¥¹¡¢¥¹¥Ôー¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â»Ü¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖPeople PALETTE¡×¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤ÎÂçµ¬ÌÏÄ´ºº¥Çー¥¿¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¾¦ÉÊ¤Î¹ØÇã¼Ô¤ÎÂ°À¤äÆÃÀ¤ò¼¨¤¹108¸Ä¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°Í×ÁÇ¡ÖPersonality CHIPS¡×¤òÃê½Ð¡£¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥¿¥¤¥×¡×¡Ö¥Æ¥ì¥ÓLover¡×¡Ö¼Ò²ñ¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¾ðÊó¼ý½¸²È¡×¤Ê¤É¤ÎÂ°À¤äÆÃÀ¤ò¼¨¤¹¡ÖPersonality CHIPS¡×¤ò¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¾¦ÉÊ¤Ë¤Ò¤â¤Å¤±¤Æ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò¡¢¾®Çä¤ê´ë¶È¤äEC¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤¬»ý¤ÄÀ¸³è¼Ô¤ÎµöÂú¤òÆÀ¤¿¹ØÇã¥í¥°¥Çー¥¿¤È¡¢À¸À®AI¤òÍÑ¤¤¤ÆÅý¹ç¤·¡¢ÆÃÄê¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¾¦ÉÊ¤Î¹ØÇã¼ÂÀÓ¾ðÊó¤È¡¢¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤½¤Î¹ØÇã¾ì½ê¤ÇÂ¾¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò²ÃÌ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÄê¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¾¦ÉÊ¤Î¹ØÇã¼ÔÁü¤òÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÆÃµö½Ð´êÃæ¡Ë¡£¹ØÇã¥í¥°¥Çー¥¿¤ò»ý¤Ä¾®Çä¤ê´ë¶È¤äEC¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¹ØÇã¥í¥°¥Çー¥¿¾å¤Ç¹ØÇã¼ÔÁü¤òÇÄ°®¤·¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë³èÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤·Á¤Ç¼è°úÀè´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
<ÆÃÄê¥Ö¥é¥ó¥É¡ßÆÃÄê¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î¹ØÇã¼ÔÁü¤ò¼¨¤¹¡ÖPeople PALETTE¡×¤Î¥¤¥áー¥¸¿Þ>
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¾¦ÉÊ¤Î¡ÖPeople PALETTE¡×¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Î»ëÄ°¥í¥°¥Çー¥¿¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ØÇã¼Ô¤ÈÁêÀ¤Î¤¤¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÊ¬ÀÏ¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ØÇã¼Ô¤È¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î¹¹ð½Ð¹Æ¤Î¤Û¤«¡¢¹ØÇã¼Ô¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÄÄÎó¤äÈÎÂ¥³èÆ°¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¤âÅ¸³«²ÄÇ½¤Ê¥Äー¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´ë¶È¤Ë¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤Î¸þ¾å¤ä¤è¤ê¤è¤¤¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÎÁÏÂ¤¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¤¬Ìó15Ëü¿Í¡ÊÌó30¶È¼ï¡Ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ¯2²ó¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢²ÁÃÍ´Ñ¡¦¥á¥Ç¥£¥¢ÀÜ¿¨¤Ê¤É¤Î°Õ¼±Ä´ºº¥Çー¥¿
