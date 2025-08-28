¡ÚÌò¿¦ÄêÇ¯¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Û～¹»Ä¹¤òÌò¿¦ÄêÇ¯¤·¤¿¸å¡¢¼ç´´¶µÍ¡¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ÀÐ²¼ÀèÀ¸¤Ø¤Î¼èºàµ～
¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥É¤È¸øÌ³°÷ÄêÇ¯Ç¯Îð
º£Ç¯¤Î²Æ¡¢2£´ºÐ¤Ë¤Ê¤ë±Ç²è¹¥¤¤Î±ù¤Ã»Ò¤È¤³¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¡£
»ä¡ÖºÇ¶á¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤±Ç²è¸«¤¿¡©¡×
±ù¡Ö¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤ï¡£¤¢¤È¡ØF£±¡Ù¡×
»ä¡Ö¤Ø¤¨¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¤â¤¦¸«¤¿¤Ê¤¢¡£¡ØF1¡Ù¤Ï¸«¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥É¤Î¤ä¤Ä¤è¤Ê¡×
±ù¡Ö¤«¤Ã¤³¤¨¤«¤Ã¤¿¤ï¤¢¡£¤¢¤Î¿Í£¶£²ºÐ¤Ç¤§¡£¤¦¤Á¤Î¾å»Ê¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤è¤Ê¡×
»ä¡Ö¤½¤¦¤è¤Ê¡¢¤¢¤ÎÇ¯¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¤è¤Ê¡×
±ù¡Ö¤¢¤Î±Ç²è¸«¤¿¸å¤Ç¡¢¾å»Ê¤ò¸«¤¿¤é¡Ø¤¢¤¢¤¢¡Ä¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ï¡×
»ä¡Ö¤¢¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¡£¤¢¤ó¤Ê£¶£²ºÐ¡¢ÉáÄÌ¤ª¤é¤ó¤«¤é¡×
¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥É¡¢£±£¹£¶£³Ç¯¡¢¾¼ÏÂ£³£¸Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢£¶£²ºÐ¡£¸øÌ³°÷¤Ê¤éºòÇ¯ÅÙ¤¬ÄêÇ¯Ç¯Îð¤À¡£¸øÌ³°÷¤ÎÄêÇ¯ÏÃ¤Ë¥Ö¥é¥Ô¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡£
¡Ö¸øÌ³°÷¤ÎÄêÇ¯°ú¾å¤²¡×¤ÏÎáÏÂ£µÇ¯ÅÙ¡Ê£²£°£²£³Ç¯ÅÙ¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿À©ÅÙ¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¾¼ÏÂ£´£²Ç¯À¸¤Þ¤ì°Ê¹ß¤Ï£¶£µºÐÄêÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£ÄêÇ¯°ú¾å¤²¤È»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡ÖÌò¿¦ÄêÇ¯À©¡×¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£´ÉÍý¿¦¤Ï¡¢£¶£°ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÍâÇ¯ÅÙ¤«¤éÈó´ÉÍý¿¦¤È¤Ê¤ë¡Ê¸©¶µ°Ñ¤¬Äê¤á¤ëÆÃÎã¤¢¤ê¡Ë¡£
¸½ºß²¬»³¸©¶µ¿¦°÷¤Ï¡¢ÂçÎÌºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿Ç¯Âå¤¬ÄêÇ¯Âà¿¦¤¢¤ë¤¤¤ÏºÆÇ¤ÍÑ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¤ÎÂà¿¦¤È¤¤¤¦»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ·è¿´¤·¤¿¤Î¤«¡£¤É¤ó¤Ê¿´»ý¤Á¤Ç¡Öº£¡×¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£²¿¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¸½ºß¡¢¶µ¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Ç¡¢£±Ç¯È¾Á°¤Î£³·î¤Ë¹»Ä¹¤È¤·¤Æ¤ÎÌò¿¦ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢£´·î¤«¤é¿·¤¿¤Ê³Ø¹»¤Ç¼ç´´¶µÍ¡¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤ò¼èºà¤·¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
ÀÐ²¼µÁµ×£¶£²ºÐ¡£¼ç´´¶µÍ¡¡Ê¸µ¹»Ä¹¡Ë
¼èºà¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐ²¼µÁµ×¡Ê¤¤¤·¤·¤¿¤è¤·¤Ò¤µ¡ËÀèÀ¸¡¢£¶£²ºÐ¡£¸½ºß¡¢²¬»³¸©Î©¶ÌÅç¾¦¶È¹âÅù³Ø¹»¤Ç¼ç´´¶µÍ¡¡Ê¾¦¶È²Ê¼çÇ¤¡Ë¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìºòÇ¯ÅÙ¤Þ¤Ç²¬»³¸©Î©ÁÒÉß¾¦¶È¹âÅù³Ø¹»¤Ç¹»Ä¹¤òÌ³¤á¡¢Ìò¿¦ÄêÇ¯¤·¤¿¡£
ÀèÀ¸¤Ï¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤¹¤°¤Ë²¬»³¸©Î©Ìð³Ý¾¦¶È¹âÅù³Ø¹»¤Î¾¦¶È²Ê¤Î¶µÍ¡¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢£´£°Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¸½ºß¤Þ¤Ç¼ç¤Ë¾¦¶È¹â¹»Èª¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¶öÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢É®¼Ô¤âÀÐ²¼ÀèÀ¸¤ä¥Ö¥é¥Ô¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ç¤¢¤ë¡£É®¼Ô¼«¿È¤ÏºòÇ¯ÅÙÄêÇ¯Âà¿¦¤ò·Þ¤¨¡¢ºÆÇ¤ÍÑ¤È¤Ï¤»¤º¡¢¸½ºßÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ½µ£´ÆüÃæ³Ø¹»¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ³°Éô¥é¥¤¥¿ー¤Î»Å»ö¤â¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤À¡£¡Ö³°Éô¥é¥¤¥¿ー¡×¡£²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¤Ë¤â»÷¤¿¤³¤Î¶Á¤¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤¤¤ä¡¢¤«¤Ê¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¡£
º£²ó¡¢£¶·î¤È£··î¤È£¸·î¤Î·×£³²ó¡¢¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÈÉ®¼Ô¤È¤Ç¶ÌÅç¾¦¶È¹â¹»¤ËÉë¤¡¢¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£¹»Ä¹ÀèÀ¸¤ä¶µÆ¬ÀèÀ¸¤ò»Ï¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¶µ¿¦°÷¤ÎÊý¡¹¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼ø¶È¤äÉô³èÆ°¤ò»²´Ñ¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Î¤Ù£·»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢ÀÐ²¼ÀèÀ¸¡¢ÌðÉô¶µÆ¬ÀèÀ¸¡¢²¬»³¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÉ®¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ä¤È¤ÎÂÐÏÃ·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
ÀÐ²¼ÀèÀ¸¤ÈÌðÉô¶µÆ¬¤ÈÉ®¼Ô
£±Ç¯È¾Á°¡¢Ìò¿¦ÄêÇ¯¤ËºÝ¤·¤ÆÇº¤ó¤À¤³¤È
¡¦¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÃ´Åö¡×¤ÈÉ½µ¡Ë¡§ÀèÀ¸¤Ï³Þ²¬¹â¹»ÉáÄÌ²Ê¤òÂ´¶È¤·¤ÆÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¡¢¾¦¶È²Ê¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¾¦¶È²Ê¤ÎÀèÀ¸¤Ç¡¢ÉáÄÌ²Ê½Ð¿È¤ÎÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¦ÀÐ²¼ÀèÀ¸¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÀÐ²¼¡×¤ÈÉ½µ¡Ë¡§¤µ¤¢¡¢¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿½½Ç¯´Ö¡¢¶µ²Ê¾¦¶È¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ç¯¤ò·Ð¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¾¦¶È¤Î³Ú¤·¤µ¤È¤«¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦É®¼Ô¡§»ä¤â¤³¤Î£³·î¤ÇÂà¿¦¤·¤ÆÈó¾ï¶Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££´·î¤«¤éÎ©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¼ä¤·¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¦È¿ÌÌ¡¢µ¤¤¬³Ú¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÄêÇ¯¤Ç¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Þ¤À¸µµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤Ï¹»Ä¹¤È¤¤¤¦´ÉÍý¿¦¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤ª¶Ð¤á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¸½ºß¤Þ¤¿¿·¤·¤¤Î©¾ì¤Ç¶ÐÌ³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡££¶£°ºÐ¤Ç¤¹¤´¤¯Çº¤ó¤Ç¡Ä¡Ä¤Þ¤¢¡¢¸©°Ê³°¤«¤é°ú¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Åö»þ¡¢¤ª¤Õ¤¯¤í¤Î²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Ë»¤·¤¹¤®¤ë¾õ¶·¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡¢ÄêÇ¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤é¤ÎÀ¤Âå¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ìò¿¦ÄêÇ¯¤ÈÄêÇ¯Âà¿¦¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤â¤·¤â£¶£°ºÐ¤Ç¼¤á¤¿¤éÁá´üÂà¿¦¡£ÄêÇ¯Âà¿¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¸ÅÌ¤È´Ø¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ºÇ½é¤Î»Ö¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÄêÇ¯°ú¾å¤²¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¦Ã´Åö¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡££²Ç¯Á°¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§Ìò¿¦ÄêÇ¯Á°¤Ë¤¢¤é¤«¤¸¤áÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í»ö´õË¾¤Ë¤â½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îã¤¨¤ÐËÍ¤¬¤½¤³¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¡Ê¼ç´´¶µÍ¡¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤ÎÀèÀ¸¤¬º¤¤ë¤È¤«¡¢¿·¤·¤¤ÀèÀ¸¤ÎºÎÍÑ¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤«¡¢´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤ëÀèÀ¸¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤á¤Þ¤¹¡¢¤È½ñ¤¤¤Æ¸©¶µ°Ñ¤Ë½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏÀäÂÐ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡£¤½¤ì¤¬ÂèÆóÈÖÌÜ¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¤Í¡£Âè°ìÈÖÌÜ¤Ï¡Ä¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¸ÅÌ¤È´Ø¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢À¸ÅÌ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ëÎ©¾ì¤Ç´Ø¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë»×¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Ç¼ÆÀ¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹»Ä¹¤ÈÀ¸ÅÌ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ø¶È¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¹Ô»ö¤È¤«¼°Åµ¤È¤«¤ÇÀ¸ÅÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°§»¢¤¹¤ë¤³¤È¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤É¡¢º£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼ø¶È¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ÉÀ¸ÅÌ¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤ËºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤Î»Ò¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤òÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¤È¤«¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤Í¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ï·ò¹¯Ä¹¼÷¤Ç¤¹¡£
¡¦É®¼Ô¡§¤Ï¤¢¤¢¤¢¡¢¤½¤ó¤ÊÎ©ÇÉ¤Ê¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Â¾¤Î¿Í¤ÎÂ¤«¤»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤«¡¢»ä¤ÏÁ´Á³¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¢¡¢´ÉÍý¿¦¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¡¢¹»Ä¹¼¼¤Ã¤Æ¤Í¡¢¸ÉÆÈ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¦É®¼Ô¡§¤¤¤í¤¤¤í·èÃÇ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤â¤ó¤Í¡£
¡¦Ã´Åö¡§¹»Ä¹¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¤µ¤Ã¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¤½¤³¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î¿Í¤Î¹Ô¤¾ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤¤¤ä¡¢¤¨¤¨¤³¤È¸À¤¤²á¤®¤¿¤«¤Ê¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¾¦¶È²Ê¤Î¼ø¶ÈÉ÷·Ê
Ìò¿¦ÄêÇ¯¸å¤Î¶Ð¤áÊý
¡¦É®¼Ô¡§¸µ¹»Ä¹¤¬¼ç´´¶µÍ¡¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤Æ¡¢³Ø¹»¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¶Ì¾¦¤Ïº£¶µ¿¦°÷¤Ï£³£°¿Í¤¯¤é¤¤¡©
¡¦ÌðÉô¶µÆ¬¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÌðÉô¡×¤ÈÉ½µ¡Ë¡§¤Ï¤¤¡¢¾ï¶Ð¤Ï£³7¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§º£¡¢ËÍ¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£¹»Ä¹¤È¤·¤Æ°Ò¸·¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÀÎ¤Î¡Ö¤ª¤¤¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¦ÌðÉô¡§¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Á´Á³¡¢Á´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¥×¥é¥¤¥É¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤ËÇº¤ß¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½éÍè¤¿»þ¤Ë¤É¤¦ÀÜ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤¢¤È¡£¸þ¤³¤¦¤âµ¤¤ò¸¯¤¦¤·¡¢¤³¤Ã¤Á¤âµ¤¤ò¸¯¤¦¤·¡£¤Ç¤â¤³¤ì¡¢»þ´Ö¤¬²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£É¬¤º¡£¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¼ø¶È¤Ê¤ó¤Æ¤â¤¦²¿Ç¯¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¦É®¼Ô¡§¹»Ä¹¤Ï¼ø¶È¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤½¤Î´Ö¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤Î¤¬¿ÊÊâ¤·¤Æ¡Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î£±¿Í£±ÂæÃ¼Ëö¤Î¤³¤È¡Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤Ï¡©¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»È¤¦¤Î¤«¡¢¼ã¤¤¿Í¤ä¶µÆ¬¤ËÊ¹¤¯¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤Ç¤¤À¤·¤¿¤é¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£³Ú¤·¤ß¤ËÊÑ¤¨¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¡¢Ä¹À¸¤¤Ç¤¤ë¤«¤é¡£¤¤¤í¤ó¤Ê³ëÆ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËµîÇ¯ºÇ½é¤ÎÊý¤Ï¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£¾¦¶È¤Ï¤Í¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤ó¤É¤óµ¬Â§¤¬¡£¾¦¶È¤ÎÃæ¿È¤â¤½¤¦¡£ÀÎ¤ÏÀ½Â¤¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬º£¤Ï»Å³ÝÉÊ¤Ç¤¹¤È¤«¤Í¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÊ¸¸À¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÕOJT¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£
¡¦É®¼Ô¡§¤Þ¤¢¤Ç¤â¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¤ËÌµÃã¶ìÃãÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤·¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µÕ¤Ë¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡£¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡£¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤ï¤«¤é¤ó¤«¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÀèÀ¸Êý¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤ì¤ò¿È¶á¤ÊÀ¸ÅÌ¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²¿Êª¤Ë¤âÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦É®¼Ô¡§À¸ÅÌ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀÐ²¼ÀèÀ¸¤ÈÌðÉô¶µÆ¬
¡¦Ã´Åö¡§ÌðÉôÀèÀ¸¤«¤é¤·¤¿¤éµîÇ¯¤¬¶µÆ¬£±Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÀÐ²¼ÀèÀ¸¤¬¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¤¹¤°ÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡£
¡¦ÌðÉô¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤È¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÐíâ×Åª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ¸å¤Ï¹»Ä¹¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¤â¤ä¤â¤ä¤·¤¿¤â¤Î¤ò²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÀÐ²¼ÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Ã´Åö¡§°ì¤Ä¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¦ÌðÉô¡§ËÍ¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾å¼ê¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¶µÆ¬¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐA¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ì¤Ê¤éB¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»ØÆ³¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¡£¤Ç¤â¡¢ÀÐ²¼ÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡ÖÈ¬ÊýÈþ¿Í¤Ç¤è¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êB¤«¤é¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é¾ðÊó¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤Þ¤¢³Î¤«¤Ë¡¢¹»Ä¹¤ò·Ð¸³¤·¤Æ»ëÌî¤Ï¹¤¬¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡¢¸©¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤«¡¢¤½¤³¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¸«¤¨¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤¿¾å¤Ç¤³¤Î³Ø¹»¡Ê¶ÌÅç¾¦¶È¹â¹»¡Ë¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¡Ö¤³¤ì¤É¤¦¤Ê¤Ã¤È¤ó¡©¡Ê¹»Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¿¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ë¡×¡¡¤È¤«¤Í¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¡¢¤Þ¤¢¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÀ¸Êý¤Ï¤¹¤°ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¦Ã´Åö¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¦ÀÐ²¼¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¡¢¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¤Õ¤ï～¤Õ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¡£
¡¦ÌðÉô¡§¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤¤¤ä¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óÉÔ°Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¡£À¤¤ÎÃæ¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¥³¥í¥Ê¤Îº¢¤Ï¤â¤Ã¤È¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£ÂÎ°éº×¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡³Ø½¬É¾²Á¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Ã¤Æ¤Í¤¨¡£
¹»Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿»þ
¡¦ÀÐ²¼¡§¹»Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÁÒ¾¦¡ÊÁÒÉß¾¦¶È¹â¹»¡Ë¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ£±Ç¯ÌÜ¡¢¥³¥í¥Ê¤¬¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¡£¤Á¤ç¤¦¤É½Õ¤ÎÉô³èÆ°¤ÎÂç²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ìîµå¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢·õÆ»¤â¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¤â¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¤ÏÃæ¹ñÂç²ñ¤¬¤±¤Ç¡¢·õÆ»¤âÍ¥¾¡¤«¤«¤Ã¤È¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¤â¤¦¡¢¡Ê´¶À÷¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ë»ß¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÅÅÏÃ¤«¤±¤Æ¡¢¸ÜÌä¤Ë¤âÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¡Ö¤¹¤Þ¤ó¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¸ÜÌä¤ÏÅÅÏÃ¤Î¸þ¤³¤¦¤Çµã¤¤Ê¤¬¤é¡Ö²¿¤Ç¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Í¡£
¡¦Ã´Åö¡§¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤½¤ê¤ã¤¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Î»þ¡¢ËÍ¤Ï¹»Ä¹¼¼¤ËÌë¤Î£±£±»þ£±£²»þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¡Ö¤¯¤½¤¦¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤òÃ¡¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡£¥³¥í¥Ê¤Ç³Ø¹»¼«ÂÎ»ß¤á¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Î¸å¡¢À¸ÅÌ¤¬ÅÐ¹»¤·¤Æ¤¤¿»þ¤ÎÄ«°ìÈÖ¤ËZoom¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¦¡×¤Æ¡£
¡¦É®¼Ô¡§¤¢¤Î£³Ç¯´Ö¤Ï¤Í¤¨¡¢ÌµÃã¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËºÇ½é¤ÎÈ¾Ç¯¤Ï¤Í¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§ËÜÅö¤ËÌµÃã¶ìÃã¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦É®¼Ô¡§»ä¤âÃæ³Ø¹»¤Ç¹ñ¸ì¤Î¶µ°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Îº¢¡¢¤³¤ó¤ÊÆü¡¹¤Î»×¤¤¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÃæ£³¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¿ïÉ®¤äÇÐ¶ç¤ò½ñ¤«¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤Î¾ì½ê¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¹Ô¤¤¿¤¤¸©Âç²ñ¡×¤È¤«¡Ö¥³¥ó¥¯ー¥ë£³Ç¯ºÇ¸å¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¨¤Ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡·»¤ÎÌÜ»Ø¤·¤¿¹Ã»Ò±à¡×¤È¤«¡£Éô³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀÚ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£º£Ê¹¤¤Ê¤¬¤éÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Ã´Åö¡§¤¢¤Î£³Ç¯¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢º£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¿å³²¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£ËÍ¤ÏÄÅ¾¦¡ÊÄÅ»³¾¦¶È¹â¹»¡Ë¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ£±Ç¯ÌÜ¤Ï¿å³²¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¿¿È÷¤Î¡£¸©ËÌ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤ÎÆü¡¢¹»Ä¹²ñ¤¬Áí¹ç¶µ°é¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤Ç¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¤ÏÄÅ»³¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Â¾¤Î´ÉÍý¿¦¤ÈÅÅÏÃ¤Ç³Ø¹»¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä«£¸»þ²á¤®¤ËµÙ¹»¤ò·èÄê¤·¤Æ¡¢ÅÐ¹»¤·¤Æ¤¤¤¿À¸ÅÌ¤òµ¢¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤éÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Î¤ª¼¸¤ê¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤È¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅú¤¨¤ëÀÐ²¼ÀèÀ¸
¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾ÃË¡¤È¹¬¤»
¡¦ÌðÉô¡§ÀÐ²¼ÀèÀ¸¤Ï¤³¤Î£±Ç¯È¾¡¢·ë¹½Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£
¡¦Ã´Åö¡§Í¾Íµ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤½¤¦¤½¤¦¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤Í¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¦µæ¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÀèÀ¸Êý¤¬¤¤¤í¤¤¤íÇº¤ß¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡£ËÍ¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ³Ê¤Ï¡¢¶µ¿¦°÷¤¬¹»Ä¹¼¼¤Ë¤â¤Õ¤é¤Õ¤é¤Ã¤ÈÆþ¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤¢¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¥¹¥È¥ì¥¹¤¬²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤¢¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¢²÷¿©¡¢²÷Ì²¤ÏÅöÁ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤È¤Ï»°¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¦Ã´Åö¡§¤Û¤¦¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§°ì¤Ä¤Ï¡ÖÎÏ¤òÈ´¤¯¡×¡£Æþ¤ì¤Æ¡¢È´¤¯¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¡ÖÁá¤¯¤¹¤ë¡×¡£²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¤È°ì½ï¤Ç¤¹¡£ÃÙ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£»°¤ÄÌÜ¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤Ç¡¢¡Öº£¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡×¡£¿Í´Ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Îº¬¸»¤È¤·¤Æ¡¢²áµî¤Î¤³¤È¤ò¤¯¤è¤¯¤è¤·¤¿¤ê¡¢¾Íè¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤¹¤ë¡¢¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤â¤¦°ì¤Ä¸À¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ÈÂ²¤È¤«¤Í¡¢ÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é°ìÈÖ¤¤¤¤¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¤¤¯¤é¤«È¯»¶¤µ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡£
¡¦Ã´Åö¡§ÀèÀ¸¼«¿È¤ÏÁÒ¾¦¤ÇÌò¿¦ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¶Ì¾¦¤ËÍè¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï´·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²òÊü¤µ¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤³¤í¤¸¤ã¤¢¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²ð¸î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÄÅ¾¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÃ±¿ÈÉëÇ¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿ÆÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ª¤Õ¤¯¤í¤¬Ç§ÃÎ¾É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹»Ä¹¤È¤·¤Æ£¶Ç¯´Ö²á¤´¤·¤Æ¡¢µîÇ¯¤Ç¤¹¤«¡¢¤ª¤Õ¤¯¤í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ä¡ÄºÊ¡¢²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡£²ÈÂ²¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£¤³¤³¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤ÇÀ¸ÅÌ¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤è¤¦¤«¤È»×¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ºÊ¤È¤Î»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬»³¸©Î©¶ÌÅç¾¦¶È¹â¹»
Éô³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¦É®¼Ô¡§º£Æü¤â¤³¤Î¸åÉô³èÆ°¤Î»ØÆ³¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤Î¸ÜÌä¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡¦ÀÐ²¼¡§ÂîµåÉô¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÂîµå¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¦É®¼Ô¡§¤´¼«Ê¬¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¸ÜÌä¤Ê¤Î¤Ï¡¢³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤½¤¦¡££³¹»ÌÜ¤ËÉëÇ¤¤·¤¿³Þ¾¦¡Ê³Þ²¬¾¦¶È¹â¹»¡Ë¤Ç¡¢¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤È¡£³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¿áÁÕ³ÚÉô¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éºÇ½é¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ì¤âÊÙ¶¯¤·¤¿¡£Â¾¹»¤ÎÀèÇÚ¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢Âîµå¶µ¼¼¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡£
¡¦Ã´Åö¡§ÀèÀ¸¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡¢³Ø¤Ü¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤¦¤¦¤ó¡¢¤Ç¤â¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢Âîµå¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï·ë¹½¤¢¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Ã´Åö¡§Éô³è¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ëÀèÀ¸¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢¤Þ¤¿³ÊÊÌ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤½¤ê¤ã¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡£·ò¹¯Ä¹¼÷¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï¡£
¡¦Ã´Åö¡§¤¹¤Ã¤´¤¤Áé¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦´é¤«¤é¤·¤Æ°ã¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²òÊü¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§°ìÉÂÂ©ºÒ¤È¤«ÆóÉÂÂ©ºÒ¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¢ÌµÉÂÂ©ºÒ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÊú¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£
ÂîµåÉô»ØÆ³É÷·Ê
¡¦Ã´Åö¡§¿´¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤½¤¦¡£´ÉÍý¿¦¤Î»þ¤Ï¡¢¾ï¤ËÀ¸ÅÌ¤È¤«ÀèÀ¸Êý¤È¤«¡¢ÌÀÆü¤ÎÂÎ°éº×¤É¤¦¤Ê¤ë¤¸¤ã¤í¤¦¤«¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢ËÍ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ·èÃÇ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·èÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ÏËÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢ÀÕÇ¤¤¬Á´Éô¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤â¤¦»îÎý¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¤¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤¬¤¢¤Þ¤ê½Ð¤·¤ã¤Ð¤ë¤Î¤Ï¤Í¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢»þ´ÖÅª¤Ê¤æ¤È¤ê¤È¤«¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¤æ¤È¤ê¤È¤«¤ÏÁý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¦Ã´Åö¡§¹»Ä¹ÀèÀ¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¶µÆ¬ÀèÀ¸Êý¤¬¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Áー¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ö¥Áー¥à´ÉÍý¿¦¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤Ç¤¹¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È²ó¤é¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾¦¶È¤Ç°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Âîµå¤Ç°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¿Í´Ö¤ÎËÜ¼Á
¡¦Ã´Åö¡§¹»Ä¹ÀèÀ¸¤ÏÇº¤ß¤¬Â¿¤¤»Å»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼å¤ß¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤³¤ÇÅÇ¤½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¿´¿È¤È¤â¤·¤ó¤É¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤Ç¤â¤Í¡¢´ÉÍý¿¦¼êÅö¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ê¶âÁ¬ÌÌ¤È¤«¤â´Þ¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¦Ã´Åö¡§¤¢¤¢¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬²¿¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸åÇÚ¤ò¤È¤Ë¤«¤¯°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯Êý¤Ë¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¿Í´Ö¤ÎËÜ¼Á¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢À¸Ì¿¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤È¤«¡¢ÃÎ¼±¤È¤«¡¢ÃÎ·Ã¤È¤«¡¢Ì´¤È¤«¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤é¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¦Ã´Åö¡§¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢Ìò¿¦ÄêÇ¯¤ò·èÃÇ¤µ¤ì¤¿ÃÊ³¬¤Ç´û¤Ë¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤½¤ÎÁ°¤«¤é¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Í¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤«¡¢¤â¤Ã¤È¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡¢±ó¤¯¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¹¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡¦Ã´Åö¡§¤â¤È¤â¤È¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜÅö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤È¤Í¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¤¿¤À¡¢¡Ä¡Ä£·³ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡ÊµëÎÁ¤¬¡Ë¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¡¦ÌðÉô¡§ÀèÀ¸¤Ï¡Ö¤ï¤·¤Ï¤â¤¦¶â¤Ï¤¤¤é¤ó¤Î¤ó¤¸¤ã¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡£·³ä¤Ç¤³¤Î»Å»ö¤«¤¢¡©¡×¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¡¦ÀÐ²¼¡§£·³ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤¢¡£
¡¦É®¼Ô¡§»Å»öÆâÍÆ¤«¤é¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡©
¡¦ÌðÉô¡§ÀèÀ¸¤Ï³Ø¹»Á´ÂÎ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¼ç´´¶µÍ¡¤ÏÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ò½µ£·»þ´ÖÇÛÅö¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ØÆ³¶µÍ¡¤ä¶µÍ¡¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö£·»þ´Ö¤òÈó¾ï¶Ð¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢ËÍ¤Ï¼ç´´¤ò¤¹¤ë¡×¤È¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç³Ø¹»¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤òÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¼ø¶È¿ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦¸º¤é¤¹¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢³°¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¡ª
¡¦Ã´Åö¡§»ÅÁÈ¤ß¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¼ç´´¶µÍ¡¤Ï¶µÌ³¤Î»Å»ö¤ò³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ø¶È¤Î¸åÊä½¼¤È¤·¤ÆÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ÎÀèÀ¸¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§ËÜÍè¤Ï¡¢ÄêÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¤»¤á¤Æ£¸³ä°Ê¾å¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ºÆÇ¤ÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¢¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤â¤À¤ó¤À¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¦Ã´Åö¡§ÀèÀ¸¤Ë¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤¤¤ä¡¢»Ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¡Ä¡Ä¡£²¸ÊÖ¤·¤È¤¤¤¦¤Î¤òËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¸©¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Î²¸ÊÖ¤·¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£À¸ÅÌ¤Ë¤â¼ø¶È¤Ç¡Ö¾¦¶È¹â¹»À¸¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¤â¤Ã¤¿À¸¤Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÏµåµ¬ÌÏ¤Ç¹Í¤¨¡¢ÃÏ°è¤«¤é¹ÔÆ°¤»¤è¡£²¸ÊÖ¤·¤»¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ËÍ¤ÎÀ¸¤Êý¤¬¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢ËÜÅö¤ËÀ¸ÅÌ¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¦Ã´Åö¡§ÀèÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤ÎÊý¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤Í¡£º£¡¢¼ã¤¤¿Í¤Ï·ù¤À¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¤ä¤á¤ì¤Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¹â¹»¸½¾ì¤Ç¤â¤ä¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¦Ã´Åö¡§ËÍ¤âºòÆü¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Î¿·Â´¤Î³ØÀ¸¤¬²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ö£³T¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£°ì¤Ä¡¢¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤¬¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤ÈÅ¾¿¦¤·¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¡¢Å¾¶Ð¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢´¶³Ð¤¬¡£¤½¤ì¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤¤¤È¡£
¡¦Ã´Åö¡§¤¢¤ë¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤À¤«¤é¡Ö¤â¤¦ºÎÍÑ¤»¤ó¤«¤Ã¤¿¡¢£°¿Í¤¸¤ã¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¸¤ã¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Å¾¿¦¤·¤ä¤¹¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤â²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤ä¤á¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¡¢ÀèÀ¸¤Î²¸ÊÖ¤·¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢Á´Á³°ã¤¦¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Î¼ã¤¤¿Í¤Ï¤â¤¦Á´Éô¥áー¥ë¤È¤«SNS¤Ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢ÅÅÏÃ¤¬ÉÝ¤¤¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤ÏÉÝ¤¤¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¤È¡£¤Ç¤â¼Ò²ñ¤Ø½Ð¤¿¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ³èÆ°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Éô³èÆ°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥é¥¹¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢´é¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¹ç°Õ·ÁÀ®¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ö³Ø¹»¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ÏÀäÂÐÉ¬Í×¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤¸¤ã¤½¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜ¤òÆÉ¤à¤È¤«³¨ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤è¤È²ñ¼Ò¤ÎÊý¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¤Í¡¢¹Ô´Ö¤òÆÉ¤ß¤Þ¤¹¤«¤éÁÛÁüÎÏ¤Ï¤Ä¤¯¤È»×¤¦¡£Æ°²è¤äYouTube¤È¤«¡¢Î®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢ËÜ¤Ï¼«Ê¬¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤ÆÁÛÁüÎÏ¤òÆ¯¤«¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¡¢»Ê½ñ¶µÍ¡¤Î»ñ³Ê¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¡¦Ã´Åö¡§ÀèÀ¸¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌÈµö¤ä»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ð¤«¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¾å¤²¤ë°ì¤Ä¤Î¼êÃÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÜÅª¤¸¤ã¤¢¤Ê¤¯¤Æ¼êÃÊ¡£ÊÙ¶¯¤ò¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âÀ¸ÅÌ¤Ë¶µ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¡ÖÊíµ¤ä¤Ã¤Æ²¿¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤ó¡©¡¡¿ô³Ø¤ò¤ä¤Ã¤Æ²¿¤Ë¤Ê¤ë¤ó¡©¡×¡¡¤Æ¸À¤¦À¸ÅÌ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢Ç¾¤òÃÃ¤¨¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤é¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤â¼«Ê¬¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
1963Ç¯»þ¤Î¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡Ö¾¦¶È¤È¤Ï²¿¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¼ø¶È¤ò¤¹¤ëÀÐ²¼ÀèÀ¸
¹»Ä¹¤«¤é¼ç´´¶µÍ¡£²Ç¯ÌÜ¤Îº£¡¢¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È
¡¦Ã´Åö¡§£¶£°ºÐ¤ÇÌò¿¦ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÁªÂò»è¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¸øÎ©¤ÎÀèÀ¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼ç´´¶µÍ¡£²Ç¯ÌÜ¤Îº£¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡¦ÀÐ²¼¡§º£»×¤¨¤Ð´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½Ö¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î£¶·î£³£°Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¦Ã´Åö¡§¥Üー¥Ê¥¹¡©¡¡
¡¦ÀÐ²¼¡§¤½¤¦¡ª
¡¦Ã´Åö¡§¤¢¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤¢¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¡¦ÀÐ²¼¡§¾×·â¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤Æ£±¤«·îÊ¬¤Ç¤¹¤â¤ó¡£
¡¦Ã´Åö¡§¤½¤¦¤«¡£ÀèÀ¸¤Ï¡¢ºòÇ¯ÅÙËö¤Ç£¶£±ºÐÄêÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë»ÃÄêºÆÇ¤ÍÑ¡ÊÄêÇ¯¤¬ÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë´ü´ÖÃæ¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿¶µ¿¦°÷¤ò£¶£µºÐ¤Þ¤ÇºÆÇ¤ÍÑ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Î¤³¤È¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î¶ÐÌ³¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡££±¤«·îÊ¬¤ÎµëÎÁ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¦É®¼Ô¡§¤¢¤é¡¢¤¢¤¿¤·¤Ê¤ó¤ÆÈó¾ï¶Ð¤À¤«¤é¥Üー¥Ê¥¹£°±ß¤è¡££´·î¤ÎµëÎÁ¤Ï£´¡¤£°£°£°±ß¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¡¦ÀÐ²¼¡§¶¯¤¯À¸¤¤Æ¡£¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ÎÀèÀ¸¤ÈºÆÇ¤ÍÑ¤ÎÀèÀ¸¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¹Ö»Õ¤ÎÀèÀ¸¤ÎÊý¤¬¾å¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¦Ã´Åö¡§¼êÅö¤Î»Ùµë¤ÎÍÌµ¤Ç¡¢¹Ö»Õ¤ÎÊý¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¦É®¼Ô¡§¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¦¤ï¤µ¤Ç¹¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¡¢£¶£°ºÐ¤°¤é¤¤¤ÎÊý¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡¡¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡¡¤È¡£
¡¦É®¼Ô¡§¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£¸å¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤½¤³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤â¤¦²¿¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢»Ò¶¡¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡¢²È¤â¥íー¥ó¤òÊ§¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¡¢²ð¸î¤â¤Û¤Ü½ª¤ï¤Ã¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í´Ö¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¦É®¼Ô¡§¤ª¶â¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¤É¤¦¤¤¤¦Æ¯¤Êý¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¦ÀÐ²¼¡§¤¦ー¤ó¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¦Ã´Åö¡§¤Ê¤ó¤È¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ª¸ÀÍÕ¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤½¤¦¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤¿¤À¡¢£¶·î£³£°Æü¤À¤±¤¬¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¡¦É®¼Ô¡§¤³¤³¤À¤±¤Ï¤Í¤¨¡££±£²·î¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¦¡£
¡¦É®¼Ô¡§¤¢¤é～¡£¶¯¤¯À¸¤¤Æ¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅú¤¨¤ëÀÐ²¼ÀèÀ¸
¸½ºß¤Î»Å»ö¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó
¡¦É®¼Ô¡§¸½ºß¤Î»Å»ö¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤Ï¤³¤Î£³·î¤ÇÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤ÆÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢µ¤³Ú¤ÊÈ¿ÌÌ¡¢¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤Ë¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÀ¸¤Ï¡¢¹»Ä¹»þÂå¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢µîÇ¯¤Èº£Ç¯¤Î£²Ç¯´Ö¡¢¤³¤Î»Å»ö¡Ê¼ç´´¶µÍ¡¡¡¾¦¶È²Ê¼çÇ¤¡Ë¤òÂ³¤±¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤¢¤¢¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÍ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÈó¾ï¤ËÉÒ´¶¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹»Ä¹»þÂå¤Ï¡¢¤â¤¦Ìò¿¦¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤ÏËÍ¤¬¤ª¤é¤ó¤È¤À¤á¤¸¤ã¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¡¢¹»Ä¹¾å¤¬¤ê¤¬Íè¤Æ¡¢É¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¢¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÈá¤·¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¦Ã´Åö¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¤¨¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤ä¤Ã¤Á¤â¤Í¤¨¿Í¤¬Íè¤¿¡¢¤È¤«¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤«¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤á¤É¤¤«¤Ê¡£Á°¤Ë¸©¶µ°Ñ¤Ë½Ð¤·¤¿»æ¤Ë¤â½ñ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¤ä¤á¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ã´Åö¡§¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÁ°¤ÎÉô³èÆ°¤Î»þ¤â¤¤¤¤É½¾ð¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£Éô³èÆ°¤â¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§Éô³è¤Î»þ´Ö¤¬ºÊ¤È¤¤¤ë»þ´Ö¤è¤ê¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¤¨¡£¤¤¤¤´¶¤¸¤Î»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤³¤ÎÇ¯¤Ç¤¹¤·¡¢Âè£³¸ÜÌä¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¡¦É®¼Ô¡§¤¤¤ä～¡¢¤³¤ÎÁ°À¸ÅÌ¤¬¡¢Âè£±¸ÜÌä¤è¤ê¤è¤¯Éô³è¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¡¦ÀÐ²¼¡§Âè£±¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸¤ÏÅÐÏ¿¤È¤«¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ïµ»½Ñ»ØÆ³¤ò¤¹¤ë¤ï¤È¡£ÀÎ¤ÏÂè£±¸ÜÌä¤Ç¡¢¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ãæ¹ñÂç²ñ¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¿ÍÀ¸ÊÑ¤ï¤ë¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£º£¤â¤¤¤¯¤é¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ç¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤ÏÅöÁ³¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥É¤Ë¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¥¾ー¥ó¤«¤é½Ð¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤À¸ÅÌ¤¬Â¿¤¤¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Îµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¾ì½ê¤«¤é½Ð¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÉô³è¤Ï¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¡£
Éô³èÆ°»ØÆ³¤Ë»È¤¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥É¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¥¾ー¥ó¤«¤é½Ð¤ë¡×
¡¦Ã´Åö¡§ÀèÀ¸¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤È¤¢¤È£³Ç¯¡©¡¡¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï£±Ç¯¤´¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤Ï¤¤¡¢º£¤ÏºÆÇ¤ÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£
¡¦É®¼Ô¡§¤½¤¦¤«¡¢ºÆÇ¤ÍÑ¤Ï£±Ç¯·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÍèÇ¯¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤â¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤Þ¤¢¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼èºà¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¡©¡Ê¾Ð¡Ë
¡¦Ã´Åö¡§¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÀèÀ¸¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¡¦É®¼Ô¡§¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¡¦ÀÐ²¼¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Þ¤¢¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤½¤ì¤òºÇ¹â¤Ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£·èÃÇ¤Ïº£¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢·èÃÇ¤·¤¿¸å¤ÇÇº¤à¤Î¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀè¤òÇº¤à¤Î¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤òºÇ¹â¤Ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤ÈÀ¸ÅÌ¤â¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÂîµåÉô£³Ç¯À¸¤È
¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È
¡¦É®¼Ô¡§¤³¤ì¤«¤é¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤ò¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï³Ø¹»¡¢»Å»ö¡¢À¸ÅÌ¡¢ÀèÀ¸¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡ÖË¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¡×¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â·ò¹¯Ä¹¼÷¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢²È¤ÎÄí¤ÇºÊ¤ÈÆó¿Í¡¢¥Ðー¥Ù¥¥åー¤·¤¿¤ê¡¢¥³ー¥Òー°û¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ã´Åö¡¦É®¼Ô¡§¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ë¤«¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§²¿¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¡¢¤³¤ì¤ò°ìÈÖ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¡¦É®¼Ô¡§µ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤¿Í¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¦Ã´Åö¡§¥ïー¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¡£
¡¦É®¼Ô¡§¤½¤¦¤Í¡¢¤ä¤Ã¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£
¡¦Ã´Åö¡§ÀèÀ¸¡¢¤À¤¤¤ÖÁé¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¼ºÎé¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¿¥¥íÁé¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡©¡¡ÌÇÃã¶ìÃãÁé¤»¤Æ¤Þ¤¹¤â¤ó¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§º£ËÍ¤Ï£¶£¹¥¥í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢£²Ç¯Á°¤Ï£·£¶¡¢£·£·¥¥í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉÂµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤ÈÅú¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Æó¤ÄÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Ï¤µ¤Ã¤¤Î·ò¹¯Ä¹¼÷¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ·ò¹¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÀ¸ÅÌ¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤â¤ó¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤âÉáµÚ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢·ò¹¯Ä¹¼÷¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï»°¤ÄÂç»ö¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Ï¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¡£Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¡×¡£»°¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Ï¼Ò²ñÅªÆ°Êª¤À¤«¤é¡¢Â¾¤Î¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤¹¤°ÂÌÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¤â¤¦°ì¤Ä²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢£¸·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤À¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¼è¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£
¡¦Ã´Åö¡§Ìò¿¦ÄêÇ¯¤Ç¼ç´´¶µÍ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ò¹¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ã´Åö¡§¤¢¤È¡¢ÀèÀ¸¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌòÌÜ¤È¤·¤ÆÄ´À°Ìò¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¼ã¼ê¤Î°éÀ®¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡©
¡¦ÀÐ²¼¡§¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ä¡Ä²¿¤â¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤Þ¤¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Ë¹Ô¤¯¤È¤«¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤«¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡£¤³¤ì¤â¡¢Ç®¤¯¡Ö¾¦¶È¤È¤Ï¤³¤¦¤À¡ª¡¡¤³¤¦¾¡Éé¤À¡ª¡¡¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ìò²ó¤ê¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ã´Åö¡§¾å¼ê¤Ê¤Ä¤Ê¤®Ìò¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ëÌòÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¦ÀÐ²¼¡§È¬ÊýÈþ¿ÍÅª¤Ê¤È¤³¤í¤¬¼«Ê¬¤Î¼åÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ò¤È¤«¤É¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡¢ºäËÜÎ¶ÇÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ú¥ó¥®¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿¦¶È¤È¤¤¤¦³¤¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢Àº°ìÇÕÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¹»Æâ¤Î¶µ¿¦°÷¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ
¼èºà¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¹»Ä¹ÀèÀ¸¤ò»Ï¤á¡¢¹»Æâ¤Î¶µ¿¦°÷¤ÎÊý¡¹¤ËÀÐ²¼ÀèÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¡öº´Æ£¹»Ä¹¡Ö¸µ¹»Ä¹¤ÎÀÐ²¼ÀèÀ¸¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤°Â¿´´¶¤À¤·¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÎ©¾ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤âÊ¹¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸À¤ÎÃæ¤Ç¥µ¥¼¥¹¥Á¥ç¥ó¡Ê¼¨º¶¡Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×
¡ÖÀèÀ¸Êý¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê°ìÀ¸·üÌ¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¹»Ä¹¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤ÇÀÐ²¼ÀèÀ¸¤¬¶Ì¾¦¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤â¤·ÀÐ²¼ÀèÀ¸¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤¦¿¶Éñ¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¤¤¤¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
º´Æ£¹»Ä¹
¹»Ä¹¼¼¤Ë¤Æº´Æ£¹»Ä¹¤È
¡öÅÚÁÒÀèÀ¸¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¼ø¶È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬¼ø¶È¤ò¤¹¤ë¤ÈÂà¶þ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÀÐ²¼ÀèÀ¸¤¬¼ø¶È¤ò¤¹¤ë¤È¡¢À¸ÅÌ¤«¤é¤¤¤í¤¤¤íÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¾¦¶È²Ê¤ÎÅÚÁÒÀèÀ¸¤È
¡öÈÄ³ÀÀèÀ¸¡ÖºÇ½é¤ÏÉÝ¤¤¥¤¥áー¥¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝÍè¤é¤ì¤ë¤È²º¤ä¤«¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¿ÍÊÁ¤Ç¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤òÂª¤¨¤¿È¯¸À¤ò¤µ¤ì¤ë¤·¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ëÈ¯¸À¤ò¤µ¤ì¤ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¿¦°÷²ñµÄ¤Ç¶õµ¤¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ä¡¢¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢ÀÐ²¼ÀèÀ¸¤¬°ì¸À½À¤é¤«¤¯È¯¸À¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÊÝ·ò¼¼¤Ë¤ÆÍÜ¸î¤ÎÈÄ³ÀÀèÀ¸¤È
¡öÄ»»³ÀèÀ¸¡ÖÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¯Íê¤ì¤ëÊý¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¹¤°¤ËÃåÂØ¤¨¤ÆÉô³èÆ°¤Ë¹Ô¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÁêÃÌ¤¬¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¿¦°÷¼¼¤Ë¤Æ¼Ò²ñ²Ê¤ÎÄ»»³ÀèÀ¸
¡ö»Ê½ñÃæ»³¤µ¤ó¡Ö¤¤¤Ä¤âµ¤¤µ¤¯¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¿Þ½ñ¼¼¤ËÍÍ»Ò¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡Øº£Æü¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ËÏÃ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿µ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤â³Ø¹»¤Î°ì°÷¤À¤È»×¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡×
¡öÂçÅèÀèÀ¸¡Ö¹»Ä¹¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤éºÇ½ªÅª¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¡ÊºÆÇ¤ÍÑ¤Ï£±Ç¯·ÀÌó¤À¤±¤É¡Ë¤Þ¤À¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¢¤É¤Ã¤«¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×
¿Þ½ñ¼¼¤Ë¤Æ»Ê½ñ¤ÎÃæ»³¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¤È¹ñ¸ì²Ê¤ÎÂçÅèÀèÀ¸¡Ê±¦¡Ë¤È
¡ö»öÌ³¼¼¤Î¿¦°÷¤ÎÊý¡¹¡Ö¹»Ä¹ÀèÀ¸¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»öÌ³¼¼¤Î¶ÈÌ³¤Î¤³¤È¤â¤è¤¯Íý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö»öÌ³¼¼¤È¿¦°÷¼¼¤Î´Ø·¸¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï¡¢ÀÐ²¼ÀèÀ¸¤¬¶¶ÅÏ¤·Ìò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
»öÌ³¼¼¤Ë¤Æº¸¤«¤é»°³À¤µ¤ó¡¢¹¾¸ý¤µ¤ó¡¢²¬粼¤µ¤ó¡¢²ÏÅè»öÌ³Ä¹¤È
¼èºà¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯¸À¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢ÀÐ²¼ÀèÀ¸¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯É½¾ð¤«¤é¤â¼þ¤ê¤Î¶µ¿¦°÷¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Î·É°¦¤Î¾ð¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¡¢²¹¤«¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£
ÊÔ½¸¸åµ
º£²ó¡¢³°Éô¥é¥¤¥¿ー¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Î½é»Å»ö¤¬¡¢Æ±¤¸£±£¹£¶£³Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÀÐ²¼ÀèÀ¸¤Ø¤Î¼èºà¤À¤Ã¤¿¡£Æ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢±ï¤ò´¶¤¸¤ë¡£
ÀèÀ¸¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤â¿¿Ùõ¤ËÀÖÍç¡¹¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£ÂÐÏÃ¤Î½ñ¤¤ª¤³¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤¿¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¡¢É®¼Ô¼«¿È¤â¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤ËÊÑ¤¨¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¡£Ä¹À¸¤¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¡Ö·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤òºÇ¹â¤Ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸À¤¤Êý¤«¤é¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀèÀ¸¤Ï°Õ¼±¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤Êý¤Ë³Ú´ÑÅª¤ÊÊý¤Ë¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îµ»ö¤òÈþÃÌ¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Èþ¤·¤¤¡¢»ÄÇ°¤À¡£¤¤¤ä¡¢»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢»ÄÇ°¤À¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÀÐ²¼ÀèÀ¸¤Ë¡¢¤³¤Îµ»ö¤ÎÃæÅÓ¤Î¤â¤Î¤ò¥áー¥ë¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÖ¿®¤Ë¡Ö¶Ì¾¦¤Î¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¸À¤¤²á¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¡Ö¤Û¤Ü¥Ö¥é¥Ô¤Ç¤¹¡£¤Û¤Ü¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
