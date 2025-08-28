¡Öºå¿À´Ö¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î½éÇ¤µë¡×¤Ç ¡Ö´ØÀ¾¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼õ¸³¼Ô¿ô¡×¤Ë¡ª¡ª
¡¡Æôºê»Ô¤Ï¡¢£¸·î25 Æü¤Ë¿¦°÷ºÎÍÑ»î¸³¡ÊÊç½¸´ü´Ö£µ·î£±Æü～£¶·î30 Æü¡Ë¤Î¹ç³Ê¼ÔÈ¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»öÌ³(¿·Â´)¶èÊ¬¤ò½ü¤¯¡£¡Ë
¡¡ÃÏÊý¸øÌ³°÷¤Î¿Íºà³ÎÊÝ¤¬Á´¹ñÅª¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Á¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢½éÇ¤µë¤òºå¿À´Ö¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤Ê¤ÉÂÔ¶øÌÌ¤â¶¯²½¤·¤Ä¤Ä¡¢»î¸³ÊýË¡¤ä»ñ³ÊÍ×·ïÅù¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ºòÇ¯ÅÙÈæ2.7 ÇÜ¤È¤Ê¤ë1,458 ¿Í¡ÊÅö»Ô¤ÎÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ØÀ¾¤Î´ðÁÃ¼«¼£ÂÎ¤Ç2 ÈÖÌÜ¤Î¼õ¸³¼Ô¿ô¡Ë¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¼õ¸³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡º£¸å¤â¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤è¤êÍ¥½¨¤Ê¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼èÁÈ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£± »î¸³¼Â»Ü·ë²Ì
£² ¤è¤ê¼õ¸³¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼èÁÈ¤ÈÀ®²Ì
¡¡⑴ Êç½¸Í×·ï¤Î´ËÏÂ
¡¡¡¡①»öÌ³¡Ê´ûÂ´¡Ë¶èÊ¬¡§Ç¯Îð¾å¸Â¤Î°ú¤¾å¤²¡Ê35 ºÐ¢ª40 ºÐ¡Ë
¡¡¡¡②ÊÝ°é»Î¶èÊ¬¡§Ç¯Îð¾å¸Â¤Î°ú¤¾å¤²¡Ê30 ºÐ¢ª45 ºÐ¡Ë
¡¡¡¡¡¡À® ²Ì¡§Á´¿¦¼ï¤Î35 ºÐ°Ê¾å¤Î±þÊç¼Ô¡¦¹ç³Ê¼Ô¤Î¿Í¿ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦±þÊç¼Ô R6:37 ¿Í¡Ê±þÊç¼ÔÁ´ÂÎ¤Î9¡ó¡Ë¢ªR7: 158 ¿Í¡Ê±þÊç¼ÔÁ´ÂÎ¤Î16¡ó¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¹ç³Ê¼Ô R6:12 ¿Í¡Ê¹ç³Ê¼ÔÁ´ÂÎ¤Î11¡ó¡Ë¢ªR7: 23 ¿Í¡Ê¹ç³Ê¼ÔÁ´ÂÎ¤Î18¡ó¡Ë
¡¡¡¡③µ»½Ñ¶èÊ¬¡§±þÊçÍ×·ï³ÈÂç¡ÊÍú½¤²ÊÌÜ¿ô¤Î´ËÏÂ¡¦»ñ³Ê½êÍ¤Ë¤è¤ë¼õ¸³Í×·ï¤Î³ÈÂç¡Ë
¡¡¡¡¡¡À® ²Ì¡§µ»½Ñ¶èÊ¬¤Î±þÊç¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢´ËÏÂ¤·¤¿¾ò·ï¤Ç±þÊç¤·¤¿Êý¤Î¿Í¿ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦±þÊç¼Ô 7 Ì¾¡Êµ»½Ñ¶èÊ¬±þÊç¼Ô¤Î¤¦¤Á20.6¡ó¡Ë
¡¡⑵ ´ûÂ´ºÎÍÑ¡Ê¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¡Ë¤Î³ÈÂç
¡¡¡¡①»öÌ³¡Ê´ûÂ´¡Ë¶èÊ¬¡¦»öÌ³¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¶èÊ¬¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î2µé¤Ë²Ã¤¨¡¢3µéºÎÍÑ¤òÁýÀß
¡¡¡¡②»öÌ³¡ÊÊ¡»ã¡Ë¶èÊ¬¡¦µ»½Ñ¡ÊÅÚÌÚ¡¦·úÃÛ¡¦ÅÅµ¤¡¦µ¡³£¡¦Â¤±à¡Ë¶èÊ¬¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î3µéºÎÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢
¡¡¡¡¡¡£²µéºÎÍÑ¤òÁýÀß
¡¡¡¡③µ»½Ñ¡Ê´Ä¶¡¦±ÒÀ¸¡Ë¶èÊ¬¡¦ÊÝ·ò»Õ¶èÊ¬¡¦ÊÝ°é»Î¶èÊ¬¡§¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¡Ê2µé¡¦3µé¡Ë¤ò¿·¤¿¤ËÁýÀß
¡¡¡¡¡¡À® ²Ì¡§¥¥ã¥ê¥¢´õË¾¼Ô¤Î±þÊç¼Ô¡¦¹ç³Ê¼Ô¤Î¿Í¿ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦±þÊç¼Ô R6:60 ¿Í(¥¥ã¥ê¥¢ÂÐ¾Ý»î¸³¼õ¸³¼Ô¤Î¤¦¤Á24¡ó¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢ªR7:273 ¿Í(¥¥ã¥ê¥¢ÂÐ¾Ý»î¸³±þÊç¼Ô¤Î¤¦¤Á39¡ó¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¹ç³Ê¼Ô R6:14 ¿Í(¥¥ã¥ê¥¢ÂÐ¾Ý»î¸³¹ç³Ê¼Ô¤Î¤¦¤Á26¡ó¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢ªR7:34 ¿Í(¥¥ã¥ê¥¢ÂÐ¾Ý»î¸³¹ç³Ê¼Ô¤Î¤¦¤Á31¡ó¡Ë
¡¡¡¡¡Ú¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¡Û
¡¡¡¡¡¡Ì±´Ö´ë¶ÈÅù¤Ç¤Î·Ð¸³¤äºÎÍÑ»î¸³·ë²Ì¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¡¢À®ÀÓÍ¥½¨¤ÊÊý¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¤è¤ê¾å°Ì¿¦¡Ê2µé¡¦3
¡¡¡¡µé¡Ë¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤ÎºÎÍÑ¤è¤ê½éÇ¤µë¤Î¿å½à¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áá´ü¤Î¾º³Ê¤¬²ÄÇ½¤È
¡¡¡¡¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡⑶ ½¢³è¼Ô¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Ê¼èÁÈ¤ò°ú¤Â³¤¼Â»Ü
¡¡¡¡①¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÀÜ¤Ç¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¼õ¸³²ÄÇ½¤Ë
¡¡¡¡②¼Ò²ñ¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦Night ÌÌÀÜ¡¢Weekend ÌÌÀÜ¤Î¼Â»Ü
¡¡¡¡③ÌÌÀÜÆü»þ¤ÎÄ´À°¤Ï¥»¥ë¥Õ¥¨¥ó¥È¥êーÊý¼°¤Ç¼õ¸³¼Ô¤Î°Õ¸þ¤ò¹ÍÎ¸
¡¡¡¡④SPI »î¸³¤Ç¼õ¸³²ÄÇ½¡ÊÆÃÊÌ¤Ê¸øÌ³°÷»î¸³ÂÐºö¤ÏÉÔÍ×¡Ë