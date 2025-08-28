Âè6²ó¡ÖNOSTER & Science Microbiome Prize¡×¼õ¾Þ¼Ô·èÄê
N OSTER³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥ì¥¹¥ì¥êー¥¹
ÇÛ¿®¸µ¡§NOSTER³ô¼°²ñ¼Ò¡¢µþÅÔÉÜ¸þÆü»Ô¾å¿¢ÌîÄ®Æî³«35-3
Date:¡¡2025/8/28
Âè6²ó¡ÖNOSTER & Science Microbiome Prize¡×¼õ¾Þ¼Ô·èÄê
－À¤³¦Ãæ¤Î¼ã¼ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¤¥ªー¥à¸¦µæ¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¾©Îå¾Þ－
¡¡ Noster³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜ¸þÆü»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ËÌÈø¹ÀÊ¿¡¢°Ê²¼¡ÖNOSTER¡Ê¥Î¥¹¥Æ¥ë¡Ë¡×¡Ë¤¬À¤³¦Åª¤Ë¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë³Ø½Ñ»ï Science ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ëÊÆ¹ñ²Ê³Ø¿¶¶½¶¨²ñ¡ÊAAAS¡Ë[*1]¤Ë¶¨»¿¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡ÈNOSTER & Science Microbiome Prize¡É¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬¡¢Science»ï¡Ê7/4¹æ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âè6²óÌÜ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯ÅÙ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤ÏDjenet BousbaineÇî»Î¡¢Æþ¾Þ¤ÏAyele DenbobaÇî»Î¡¢Mohammad ArifuzzamanÇî»Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2020Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡ÖNOSTER & Science Microbiome Prize¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬¶¨»¿¤·¤¿½é¤á¤Æ¤ÎScience¤Î¾Þ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾Þ¤ÏMicrobiome¡ÊÄ²ÆâºÙ¶Ý¤ò´Þ¤àÈùÀ¸ÊªÁÑ[*2]¡Ë¸¦µæ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¼ã¼ê²Ê³Ø¼Ô¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¸¦µæ¤ÎÈ¯Å¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤Ó¤È¤Î·ò¹¯¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ Science»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ò´Þ¤àÀìÌç²È¤Î¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤¬±þÊç¼Ô¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢Âè6²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø¤ÎDjenet BousbaineÇî»Î¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Djenet BousbaineÇî»Î¤Ï¡¢ÉÂ¸¶¶Ý¤È¶¦À¸ÈùÀ¸Êª¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÈ±ÖÈ¿±þ¤Î°ã¤¤¤ËÃåÌÜ¤·¡¢½É¼ç¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤á¶¦À¸ÈùÀ¸Êª¤Î¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ò¤·¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÌÈ±Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈéÉæ¤ËÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ëStaphylococcus epidermidis¡ÊÉ½Èé¥Ö¥É¥¦µå¶Ý¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿»î¸³¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¶Ý¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤¢¤ë¡ÖAap¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬ÌÜ°õ¤È¤Ê¤êBºÙË¦¤Ë¤è¤ëÆÃ°ÛÅª¤ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶Ý¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÌÈ±Ö¸¶¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¤â¤Î¤òÈéÉæ¤ËÅÉÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¯¤¤Á´¿ÈÌÈ±Ö¤ª¤è¤ÓÇÙ¤Ê¤É¤ÎÇ´ËìÌÈ±Ö¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢Ãí¼Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÈéÉæ¤Î¾ïºß¶Ý¤ò»È¤Ã¤¿¡ÈÅ½¤ë¥ï¥¯¥Á¥ó¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤Î²ÄÇ½À¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ì¿ÍÌÜ¡¢Ayele Argaw-Denboba¡¡Çî»Î¤Ï¡¢Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤ÈÀ¸¿£ºÙË¦¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Éã¿Æ¤ÎÄ²ÆâºÙ¶Ý¤ÎÍð¤ì¤¬¡¢¾ÍèÀ¸¤Þ¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤Î·ò¹¯¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÆó¿ÍÌÜ¡¢Mohammad ArifuzzamanÇî»Î¤Ï¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÎÀÝ¼è¤Ë¤è¤ëÄ²ÆâºÙ¶ÝÂå¼ÕÊª¤ÎÊÑ²½¤ËÃåÌÜ¤·¡¢½É¼ç¤ÎÂå¼Õ¤äÌÈ±Ö¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÄÊÌ²½±ÉÍÜ¤ä¿·¤·¤¤¼£ÎÅË¡¤Î³«È¯¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þ¼Ô3Ì¾¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÏScienceËÜ»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¾Þ¶â25,000¥É¥ë¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼õ¾Þ¼°¤Ï¡¢2025Ç¯10·î10Æü¤ËµþÅÔ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹ ¡£
https://www.aaas.org/news/immune-responses-skin-microbiome-could-pave-way-novel-vaccination-responses
¿·¤¿¤Ê²òÀÏ¼êË¡¤ÎÅÐ¾ì¤äµ»½Ñ¿ÊÊâ¤Ë¤è¤êÄ²ÆâºÙ¶Ý¸¦µæ¤¬ÈôÌöÅª¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼À´µ¤ÈÄ²ÆâºÙ¶Ý¤Î´ØÏ¢¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢ËÜÊ¬Ìî¤Î¸¦µæ¤¬¹¹¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤ä¤½¤ÎÂå¼ÕÊª¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅË¡¤Î³«È¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£NOSTER¤Ïº£¸å¤âËÜ¾Þ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼ã¼ê²Ê³Ø¼Ô¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ»Ù±ç¤·¡¢Microbiome¸¦µæ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤è¤ë¥Ö¥ìー¥¯¥¹¥ëーÁÏÌô¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ãí¼á¡¦»²¹Í
[*1]ÊÆ¹ñ²Ê³Ø¿¶¶½¶¨²ñ¡§https://www.aaas.org/
American Association for the Advancement of Science¡ÊAAAS¡Ë
À¤³¦ºÇÂç¤ÎÁí¹ç²Ê³Ø¶¨²ñ¤Ç¤¢¤êÈó±ÄÍøÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£1848Ç¯¤ÎÁÏÎ©°ÊÍè¡¢Ëü¿Í¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤Ë²Ê³Ø
¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¸¢°Ò¤¢¤ë³Ø½Ñ»ïScienceµÚ¤Ó»ÐËå»ï¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[*2] Microbiome¡¢ÈùÀ¸ÊªÁÑ¥Ò¥È¤äÆ°Êª¤ÎÄ²´ÉÆâÅù¤ËÀ¸Â©¤·¡¢¶¦À¸´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ëÈùÀ¸Êª¤Î½¸¤Þ¤ê¡£ÍÍ¡¹¤Ê¼À´µ¤äÉÂÂÖ¤È¤Î¡¡´ØÏ¢¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢½É¼ç¤Î·ò¹¯¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£NOSTER & Science Microbiome Prize 2026
¡ä2025Ç¯½©º¢¤è¤êÊç½¸³«»ÏÍ½Äê¡¢2026Ç¯2·îº¢¡ºÀÚ
¡¡¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¡¢M.D.¡¢Ph.D.¡¢M.D./Ph.D.¤ò10Ç¯°ÊÆâ¤Ë
¡¡¼èÆÀ¤·¤¿¸¦µæ¼Ô¤Ê¤é±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.noster.inc/jp/responsibility/prize/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×¡¡
Ì¾¾Î ¡§ Noster³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô»áÌ¾¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡¡ËÌÈø¹ÀÊ¿
½êºßÃÏ¡¡¡§ µþÅÔÉÜ¸þÆü»Ô¾å¿¢ÌîÄ®Æî³«35-3
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ÈùÀ¸Êª¤Ë¤è¤ë°åÌôÉÊ¡¦µ¡Ç½À¿©ÉÊ¤Î¸¦µæ³«È¯¤ª¤è¤ÓÈÎÇä
WEB¥µ¥¤¥È ¡§ https://www.noster.inc/jp/
ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Noster³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§ ÀÖÄÍ
TEL¡§ 075-921-5303 ¡¿ FAX¡§ 075-924-2702
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§ n.akatsuka@noster.inc