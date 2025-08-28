¡ÚºÇÂç35¡óOFF¡ÛRORRY¡Ö¥³¥ó¥»¥ó¥È°ìÂÎ·¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー TYPE-C¥±ー¥Ö¥ëÆâÂ¢ CB02¡×ºÆÆþ²Ù
RORRY¡Ê¥íー¥êー¡Ë ¤Ï¡¢¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë ¡Ö¥³¥ó¥»¥ó¥È°ìÂÎ·¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー TYPE-C¥±ー¥Ö¥ëÆâÂ¢ CB02(https://amzn.to/3Vm0bI1)¡× ¤ÎºÆÆþ²Ù¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï ¥±ー¥Ö¥ëÆâÂ¢¡¦Apple WatchÂÐ±þ¡¦¥³¥ó¥»¥ó¥È°ìÂÎ·¿ ¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ¤ÇÉý¹¤¤¥æー¥¶ー¤«¤é»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎºÆÆþ²Ù¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ ºÇÂç35¡óOFF¤È¤Ê¤ëÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
cr ¡ØSPACE 80¡Ù ±¿±Ä¼Ô:¤¬¤Á¤ã¤ª¡Ê¡÷gachao32¡Ë
¢£¡ÖCB02¡×¾¦ÉÊÆÃÄ§
¥³¥ó¥»¥ó¥È°ìÂÎ·¿ ¡ß Ä¶¾®·¿Àß·×
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°AC¥×¥é¥°¤òÅëºÜ¤·¡¢Ä¾ÀÜ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤é½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£³°½Ð¡¦½ÐÄ¥¤Ç¤â²ÙÊª¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¡£
¥±ー¥Ö¥ëÆâÂ¢ ¡ß Apple WatchÂÐ±þ
USB-C¥±ー¥Ö¥ëÆâÂ¢¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¹¤°¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¡¢Apple WatchÀìÍÑ½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¡£
5200mAhÍÆÎÌ ¡ß PD20WµÞÂ®½¼ÅÅ
iPhone¤äApple Watch¤ò¸úÎ¨Åª¤ËµÞÂ®½¼ÅÅ¡£iPhone16/15¥·¥êー¥º¡¢Apple Watch Ultra 2 / 10 / 9 / 8 / 7¤Ê¤ÉÉý¹¤¯ÂÐ±þ¡£
3ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¡õ¥Ñ¥¹¥¹¥ëーµ¡Ç½
ËÜÂÎ½¼ÅÅ¤È¥Ç¥Ð¥¤¥¹½¼ÅÅ¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¨¤ë¡Ö¥Ñ¥¹¥¹¥ëー¡×¤ËÂÐ±þ¡£¥¹¥Þ¥Û¡ÜApple Watch¡Ü¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¡¢ºÇÂç3ÂæÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ
DOTD¥»ー¥ë¡Ê25¡óOFF¡Ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§6,999±ß
DOTDÆÃ²Á¡§5,229±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
³«ºÅ´ü´Ö
³«»Ï¡§2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë9:00
½ªÎ»¡§2025Ç¯9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
¤µ¤é¤ËÆÃÅµ¡ª¡Ê8/29～8/31¸ÂÄê¡Ë
¥»¥éー¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÄÉ²Ã10¡óOFF¥¯ー¥Ý¥ó ¤òÇÛÉÛ
¥¯ー¥Ý¥óÅ¬ÍÑ¸å¤ÎºÇ½ª²Á³Ê¡§Ìó 4,706±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
8·îºÇ¸å¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹
¢£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Úー¥¸(https://amzn.to/3Vm0bI1)¡§https://amzn.to/3Vm0bI1
¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¡§RORRYCB88(https://amzn.to/3Vm0bI1)
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥µ¥ó¥×¥ëÄó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥ì¥Ó¥åー¼èºà¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥Æ¥£¤Ê¤ÉÍÑÅÓ¤ÈÉ¬Í×¸Ä¿ô¤ò¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼ÒRORRY ¹ÊóÃ´Åö¡§MOMOKO
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§marketing@rorry.com