2025Âçºå¡¦´ØÀ¾¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ´Û¡¢2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç200Ëü¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤òµÇ°
¡¦ ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ´Û¤Ï4·î13Æü¤Î³«´Û°ÊÍè¡¢200Ëü¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò·Þ¤¨¡¢1,546¿Í¤ÎVIPÂåÉ½ÃÄ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢2,400·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ 6·î17Æü¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤òÃ£À®¤·¡¢1Æü¤Ç24,142¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ 1ÆüÊ¿¶Ñ¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï15,000¿Í¤Ç¡¢CNN¤Ë¤è¤ê¡ÖË¬Ìä¤¹¤Ù¤¥È¥Ã¥×10¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ Irth¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ¥«¥Õ¥§¤Ï¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë18,447¿Í¤Î¥²¥¹¥È¤ò´¿·Þ¤·¡¢120,000ÇÕ°Ê¾å¤Î¥³ー¥Òー¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ´Û¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî2025¤Ç200Ëü¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤òÃ£À®¤·¡¢µ±¤«¤·¤¤¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥á¥É¡¦¥¢¥ë¡¦¥«¥Æ¥£ー¥Ö´Ñ¸÷Âç¿Ã³Õ²¼¤È¥¬ー¥¸¥£¡¦¥Ó¥ó¥¶¥°¥ë»á¡ÊÃóÆü¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñÂç»È·ó¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢´ÛÀ¯ÉÜÂåÉ½¡Ë¤¬Î×ÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¹ñ¤Ë¼¡¤°µ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ëÅö´Û¤Ï¡¢CNN¤è¤êÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇË¬¤ì¤ë¤Ù¤¥È¥Ã¥×10¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¿äÁ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯4·î13Æü¤Î³«´Û°ÊÍè¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ´Û¤Ï2,400·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á2,000·ï¤Ï¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ä¤ê¤Î400·ï¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî2025¤Î¹ÈÏ¤Ê²ñ¾ìÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö´Û¤Ï¡¢4·î13Æü¤Î³«´Û°ÊÍè¡¢200Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò·Þ¤¨¡¢1,546VIP¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤ò¾·ÂÔ¤·¡¢2,400°Ê¾å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯6·î17Æü¤Ë¤Ï¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇ¹âÍè¾ì¼Ô¿ô¤È¤Ê¤ë24,142¿Í¤òµÏ¿¡£Irth¡Ê¥¤¥¢¥¹¡Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï18,000¿Í°Ê¾å¤¬¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¡¢Irth¡Ê¥¤¥¢¥¹¡Ë¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï12ËüÇÕ¤Î¥³ー¥Òー¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Åö´Û¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍè¾ì¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Íè¾ì¼Ô¿ôÃ£À®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃóÆü¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñÂç»È·ó¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ´ÛÀ¯ÉÜÂåÉ½¤Î¥¬ー¥¸¥£¡¦¥Ó¥ó¥¶¥°¥ë»á¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ´Û¤Ë200Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÍè¾ì¼Ô¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¸Ø¤ê¹â¤¤¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤È¤Î´Ö¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÎÏ¶¯¤¤¾Ú¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÏÃ±¤Ê¤ëÅ¸¼¨²ñ¤òÄ¶¤¨¡¢Ê¸²½¡¢ÊÑ³×¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÀ¸¤¤¿É½¸½¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶¦Í¤µ¤ì¤¿Ì¤Íè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³Æ¹ñÂåÉ½¤È¤ÎµÄÏÀ¤¬ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ³èÈ¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2030Ç¯³«ºÅ¤Î¥ê¥ä¥ÉËüÇî¤Ç¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¯ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Foster + Partners¤¬Àß·×¤·¤¿Åö´Û¤Ï¡¢Â¿´¶³ÐÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎË¤«¤Ê°ä»º¤ÈÊ¸²½¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¼«Î©¤·¤¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹Æ±¹ñ¤ÎÌÜÉ¸¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¥Ë¥åー¥èー¥¯·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊ¸²½·úÃÛ - ¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÇÂÎ¸³·¿¤Î¶õ´Ö¡×ÉôÌç¤Ç¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤½¤Î³×¿·À¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯³«ºÅ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤«¤é2030Ç¯³«ºÅ¤Î¥ê¥ä¥ÉËüÇî¤Ø¤Î°ú¤·Ñ¤®¤Þ¤Ç¡¢»Ä¤ê50Æü¤òÀÚ¤Ã¤¿¸½ºß¡¢¤¼¤Ò³§ÍÍ¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ´Û¤Ø¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢9·î23Æü¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢·ú¹ñµÇ°Æü½ËÅµ¤È¤¤¤¦ºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤ò°ì½ï¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ´Û¤Ï¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¥¾ー¥ó¡ÊC14-01¡ËÆâ¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥²ー¥ÈÆâ¤Ç¡¢ËèÆü09:00～21:00¤Þ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿Ê²½¤¹¤ëÅÔ»Ô¡×¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³¤¡×¡ÖÌµ¸Â¤Î¿Í´Ö¤Î²ÄÇ½À¡×¡Ö¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÄºÅÀ¡×¤Ê¤É£¶¤Ä¤ÎË×Æþ·¿¥ëー¥à¤È¥®¥ã¥é¥êー¤ò½ä¤ëÎ¹¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¥¢¥Ï¥é¥ó¡¦¥ï¡¦¥µ¥Ï¥é¥ó¡×¡ÖWe Are Saudi Arabia¡×¡ÖAR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡ËÂÎ¸³―The Botanist¡×¤Ê¤É¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÊ¸²½¡¢°ä»º¡¢·Ý½Ñ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¥À¥ó¥¹¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥·¥çー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ëËüÇî¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç·ÈÂÓ¤«¤é¡¢²¦¹ñ¤ÎË¤«¤ÊÊ¸²½¤È°ä»º¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡õSNS¡Û
¡¦Instagram: @ksaexpo2025
¡¦X: @KSAExpo2025_
¡¦YouTube: @KSAExpo2025
¡¦LinkedIn: Saudi Arabia at Expo
¡¦Facebook: KSA Expo 2025
¡¦TikTok: @ksaexpo
¡¦LINE: KSA ÂçºåËüÇî2025
¡¦Website: https://ksaexpo2025.sa/jp
¡¦¥Ðー¥Á¥ã¥ëËüÇî¡§https://www.expo2025.or.jp/future-index/virtual/virtual-site/