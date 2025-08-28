ÂæÉ÷¤ä½©±«ÂÐºö¤Ë¡£±«¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¥µ¥¤¥É¥ß¥éー¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¡¢Âç·¿¥µ¥¤¥º¤È¼Ö¼ïÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì
²èÁü¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡Ö¥¼¥í¥ï¥¤¥Ñー ¥Õ¥£¥ë¥à¥¿¥¤¥×¡¡¥µ¥¤¥É¥ß¥éーÍÑ¡¡L¥µ¥¤¥º¡ÊC205¡Ë¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥«ー¥á¥¤¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤Ï¡¢Ä¶Ùû¿å¥¬¥é¥¹¥³ー¥È¡Ö¥¼¥í¥ï¥¤¥Ñー¡×¥·¥êー¥º¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¥¿¥¤¥×¤Ë¡¢Âç·¿¥µ¥¤¥É¥ß¥éー¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡Ö¥¼¥í¥ï¥¤¥Ñー ¥Õ¥£¥ë¥à¥¿¥¤¥×¡¡¥µ¥¤¥É¥ß¥éーÍÑ¡¡L¥µ¥¤¥º¡ÊC205¡Ë¡×¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¡¢2025Ç¯8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢Â¾¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤¼Ö¼ï46¼ï¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¥É¥¢¥ß¥éーÀìÍÑÀß·×¤Î¡Ö¥¼¥í¥ï¥¤¥Ñー¥Õ¥£¥ë¥à¥¿¥¤¥× ¼Ö¼ïÀìÍÑ01～05¡ÊC801～C805¡Ë¡×¤ò¡¢2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÅö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢¥µ¥¤¥É¥¬¥é¥¹ÍÑ¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
³ÆÀ½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¤Ê¤É¤Ï¡¢°Ê²¼¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡ÊÀ½ÉÊ¾ÜºÙ¡¦¼Ö¼ïÅ¬¹ç¾ðÊó¤Ï¡¢³ÆÉÊÈÖ¥ê¥ó¥¯¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¢¨1¡§2025Ç¯8·î1Æü¸½ºß
¼«Æ°¼ÖÍÑÄ¶Ùû¿å¥Õ¥£¥ë¥à³«È¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
Ä¶Ùû¿å¤È¤Ï¡¢ÊªÂÎÉ½ÌÌ¤ÎÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Ä¶ÈùºÙ¤ÊÆÍµ¯¤Ë¤è¤ê¡¢¿å¤¬É½ÌÌ¤ËÉÕ¤«¤º¤Ë¿åÅ©¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄ·¤Í¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡Ê¾å²èÁü¡Ë¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢2001Ç¯¤è¤ê¤³¤Î¸½¾Ý¤ò¼«Æ°¼Ö¸þ¤±¤Ë±þÍÑ¤·¤¿Ä¶Ùû¿å¥³ー¥ÈºÞ¡Ê²¼²èÁü¡Ë¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¨¤ì¤ë¤È´ÊÃ±¤Ë¸ú²Ì¤¬¼º¤ï¤ì¤ëÂÑµ×À¤ÎÄã¤µ¤¬²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç2024Ç¯4·î¤Ë¡¢¿¨¤ì¤Æ¤âÄ¶Ùû¿å¹½Â¤¤¬²õ¤ì¤Ë¤¯¤¤ÆÃ¼ì¤Ê¥Õ¥£¥ë¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¼¥í¥ï¥¤¥Ñー ¥Õ¥£¥ë¥à¥¿¥¤¥× ¥µ¥¤¥É¥ß¥éーÍÑ(https://www.carmate.co.jp/news/press/202405/C204.html)¡ÊC204¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¡£¿åÅ©¤¬¥ß¥éー¤ËÉÕÃå¤·¤Ê¤¤¸«¤µ¤¹¤µ¤ÈÂÑµ×À¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢°ìÉô¤Î¥æー¥¶ー¤«¤é¤Ï¡Ö¥ß¥éー¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥£¥ë¥à¤¬¾®¤µ¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤³¤ÎÅÙ¥Õ¥£¥ë¥à¥µ¥¤¥º¤òÌó1.6ÇÜ³ÈÂç¤·¤¿¡ÖC205¡×¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¡£¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤äSUV¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¥µ¥¤¥É¥ß¥éー¤Ç¤â¹ÈÏ°Ï¤ò¥«¥Ðー¤Ç¤¡¢Â¿¤¯¤Î¼Ö¼ï¤ÇÈÆÍÑÅª¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë·Á¾õ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥¢¥ß¥éー·Á¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼Ö¼ïÀìÍÑÀß·×¤Î¡ÖC801～C805¡×¤â¿·¤¿¤ËÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¼Ö¼ïÀìÍÑÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¥¬¥é¥¹ÍÑ¤â¥»¥Ã¥È¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¡£¥Ëー¥º¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢º£¸å¤Ï¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¼¥í¥ï¥¤¥Ñー ¥Õ¥£¥ë¥à¥¿¥¤¥× ¡×¤ÎÆÃÄ¹¡Ê¥·¥êー¥º¶¦ÄÌ¡Ë
£±¡Ë¥µ¥¤¥É¥ß¥éー¤Ë±«¤¬¤Ä¤«¤º¡¢»ë³¦¤¬¥¯¥ê¥¢
ËÜÀ½ÉÊ¤ò¥µ¥¤¥É¥ß¥éー¤ËÅ½¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ää¼ÖÃæ¡Ê0km/h¡Ë¤â±«¤òÃÆ¤¤Þ¤¹¡£É÷¤¬¤¢¤¿¤ê¤Ë¤¯¤¤¥µ¥¤¥É¥ß¥éー¤Ç¤â±«Î³¤¬»Ä¤é¤º¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¸åÊý¤ò¸«¤ä¤¹¤¯ÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥É¥ß¥éー¤Î»ëÇ§ÀÈæ³Ó¡Êº¸¡§Ì¤»ÈÍÑ»þ¡¿±¦¡§C204»ÈÍÑ»þ¡Ë
£²¡ËÂÑµ×À¤¬¹â¤¯¡¢Ä¶Ùû¿å¹½Â¤¤¬²õ¤ì¤Ë¤¯¤¤
É½ÌÌ¤ËÄ¶ÈùºÙ¤ÊÆÍµ¯¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ë¥à¤òºÎÍÑ¡£ÆÃ¼ì¤ÊÁÇºà¤ÇÂÑµ×À¤¬¹â¤¯¡¢Àö¼Ö»þ¤Ë¿åÀö¤¤¤ä¥¯¥í¥¹¤Ç¿¡¤¤¤Æ¤â¡¢Ä¶Ùû¿å¸ú²Ì¤¬»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡£±ø¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¿åÅ©¤¬ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢½À¤é¤«¤¤ÉÛ¤Ç´¥¿¡¤¤¹¤ë¤ÈÄ¶Ùû¿å¸ú²Ì¤¬Éü³è¤·¤Þ¤¹¡£»ýÂ³´ü´Ö¤ÏÌó3～£¶¤«·î¡Ê¢¨2¡Ë
²èÁü¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏC204
£³¡ËÄãÇ´Ãå¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¡¢Å½¤êÄ¾¤·²ÄÇ½
»Ü¹©¤ÏÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤À¤±¡£Å½¤êÉÕ¤±Ä¾¸å¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅ½¤êÄ¾¤·¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²èÁü¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏC204
£´¡Ë¹ßÀã»þ¤ÎÁö¹ÔÃæ¤â»ë³¦¤ò³ÎÊÝ¡Ê¢¨3¡Ë
Áö¹ÔÃæ¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¸åÊý¤¬¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹
²èÁü¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏC204
¢¨2¡§»ýÂ³´ü´Ö¤Ï¡¢»ÈÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨3¡§Àã¤Î¼ïÎà¤ä¹ß¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸ú²Ì¤¬½¼Ê¬¤ËÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¿·¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¥¼¥í¥ï¥¤¥Ñー ¥Õ¥£¥ë¥à¥¿¥¤¥×¡¡¥µ¥¤¥É¥ß¥éーÍÑ¡¡L¥µ¥¤¥º¡ÊC205¡Ë
Åö¼Ò½¾ÍèÉÊ¡ÊC204¡Ë¤è¤ê¤â¥Õ¥£¥ë¥àÌÌÀÑ¤¬Ìó1.6ÇÜ³ÈÂç¡Ê²¼²èÁü¡Ë¡£¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡¦SUV¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¥µ¥¤¥É¥ß¥éー¤â¹ÈÏ°Ï¤Ç¥«¥Ðー¡£Â¿¤¯¤Î¼Ö¼ï¤Ç»È¤¨¤ëÈÆÍÑ¥¿¥¤¥×¡Ê¢¨4¡Ë¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤¬¥ß¥éー¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤¹¾ì¹ç¤Ï¥«¥Ã¥È¤·¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
²èÁü¤Ï¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿ºÝ¤Î¸«¤¨ÊýÈæ³Ó¡Ê¾åÃÊ¡§C204¡¿²¼ÃÊ¡§C205¡Ë
¢¨4¡§Ãå¿§¡¦¿Æ¿å¡¦Ùû¿å¤Ê¤É¤Î²Ã¹©¤ò¤·¤¿¥ß¥éー¡¢¥ï¥¤¥Ñー¤äÄ¶²»ÇÈ¤Ê¤É¤ÎÆÃ¼ìµ¡Ç½ÉÕ¤¥ß¥éー¤Ë¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä
¡ú¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼ÉÊÈÖ¤Î¥ê¥ó¥¯¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ë¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
C205¡¡¥Õ¥£¥ë¥à
C205¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
- ²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó
- È¯ÇäÆü¡§2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯8·î21Æü
- Æþ¿ô¡§¥µ¥¤¥É¥ß¥éーÍÑ2Ëç
- ¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡§¥«ー¥á¥¤¥È ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ò´Þ¤àEC¥µ¥¤¥È
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/17074/table/253_1_13adbb43f3f9b5246a127a1b6246fe71.jpg?v=202508280427 ]
¥¼¥í¥ï¥¤¥Ñー¥Õ¥£¥ë¥à¥¿¥¤¥× ¼Ö¼ïÀìÍÑ01～05¡ÊC801～805¡Ë
¥ä¥ê¥¹¡¢¥Õ¥êー¥É¡¢¥Ç¥¤¥º¡¢¥×¥ê¥¦¥¹¡¢¥¸¥à¥Ëー¤Ê¤É¿Íµ¤¼Ö¼ï¡ÊÁ´46¼Ö¼ï¡Ë¤Î¥É¥¢¥ß¥éー·Á¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼Ö¼ïÀìÍÑ¥µ¥¤¥º¡£¥Õ¥£¥ë¥à¤Ïºî¶ÈÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¥ß¥éーÌÌ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ß¥éーÌÌ¤Î³°¼þ¤«¤éÌó5mmÆâÂ¦¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥¤¥º¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê²¼²èÁü¡§º¸¡Ë¡£¥É¥¢¥ß¥éーÍÑ2Ëç¤È¡¢¥µ¥¤¥É¥¬¥é¥¹¤Î¿åÅ©¤òËÉ¤®¡¢¥É¥¢¥ß¥éー¤ò³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¥µ¥¤¥É¥¬¥é¥¹ÍÑ¡Ê¢¨5¡Ë2Ëç¤¬Æþ¤Ã¤¿¥»¥Ã¥ÈÉÊ¡£
Å½¤êÉÕ¤±¤¿¤È¤¤Î¥¤¥áー¥¸¡£Å½¤êÉÕ¤±»þ¤ËÂ¿¾¯¤º¤ì¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Õ¥£¥ë¥à·Á¾õ¤ò¥ß¥éーÌÌ¤è¤êÌó5mmÆâÂ¦¤Ë
¥µ¥¤¥É¥¬¥é¥¹¤Î¿åÅ©¤â¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¸åÊý»ë³¦¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë
¢¨5¡§ËÜÀ½ÉÊ¤ÏÊÝ°Â´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ö¸¡¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¤òÇí¤¬¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡ú¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼ÉÊÈÖ¤Î¥ê¥ó¥¯¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ë¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤Ï¡¢º¸±¦¤äÉ½Î¢¤¬È½ÊÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥·ー¥ë¤Ç°õ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê²èÁü¤ÏC801¡Ë
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤ÏÃÊ¥Üー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÁí»ÈÍÑÎÌ¤ò10¡ó°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
- ²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó
- È¯ÇäÆü¡§2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯8·î28Æü
- Æþ¿ô¡§4Ëç¡Ê¥É¥¢¥ß¥éーÍÑ 2Ëç¡¿¥µ¥¤¥É¥¬¥é¥¹ÍÑ 2Ëç¡Ë
- ¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡§¥«ー¥á¥¤¥È ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/17074/table/253_2_4854c24ad2032d7a8c6edae98afbf78d.jpg?v=202508280427 ]
C801-805 »ÈÍÑÊýË¡¡§https://www.carmate.jp/chemical/support/c800.html
