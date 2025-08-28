¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥êー¥Àー¤¬½¸¤¦ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖSLC¡×¡¢Âè2²óSSBJÊ¬²Ê²ñ¤ò³«ºÅ
¡¡¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¤ò¤È¤â¤Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³èÆ°¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹ÈÏ¤Ê¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò¶¦¤Ë¹â¤á¹ç¤¦¥êー¥Àー¤¬½¸¤¦¡ÖSustainability Leadership Community¡Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ ¥êー¥Àー¥·¥Ã¥× ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢°Ê²¼ SLC¡¿²ñ°÷¿ô¡§795Ì¾ ²ñ°÷½êÂ°´ë¶È¿ô¡§514¼Ò ¢¨2025Ç¯6·îËö»þÅÀ¡Ë¡×¤Ï¡¢SSBJ´ð½àÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÌ³¼Ô¸þ¤±ÊÙ¶¯²ñ¡ÖÂè2²óSSBJÊ¬²Ê²ñ¡Ê½éµé¡Ë¡×¤ò2025Ç¯8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡SLC¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¡¢Í¼±¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÌµÎÁ¤ÎÅÐÏ¿À©¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£Âç¼ê´ë¶È¤Ç¤Î¥·¥§¥¢No.1*¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ERP*1¤ò³«È¯Äó¶¡¤¹¤ëBooost³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÄ°æ¹¨·û¡¡°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢´ðÄ´¹Ö±é¤ä¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢º©¿Æ²ñ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î»öÎã¾Ò²ð¤äÆü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¸ò´¹¡¢²ÝÂê¤Î¶¦Í¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÊ¬²Ê²ñ¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿SSBJ´ð½à¤Ø¤Î¼ÂÌ³ÂÐ±þ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¤äÀè¿Ê»öÎã¤Î¶¦Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Æ¼Ò¤ÎÂÐ±þÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»þ²ÁÁí³Û5,000²¯±ß°Ê¾å¤Î¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì´ë¶È¤Î¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÉôÌç¡¢IRÉôÌç¡¢·Ð±Ä´ë²èÉôÌç¤Î¼ÂÌ³Ã´Åö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´7²ó¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Î³«ºÅ¤ÎÍÍ»Ò¡§Âè1²ó(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000193.000056793.html)
¢£ Âè2²ó SSBJÊ¬²Ê²ñ¤ÎÆâÍÆ
¡¡¡ÖÂè2²óSSBJÊ¬²Ê²ñ¡Ê½éµé¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖÍÊó³«¼¨¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÍý²ò¡×¤È¡ÖSSBJ´ð½à¤¬µá¤á¤ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢»þ²ÁÁí³Û5,000²¯±ß°Ê¾å¤Î¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì´ë¶È¤«¤é¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦·Ð±Ä´ë²è¡¦IRÉôÌç¤Î¼ÂÌ³Ã´Åö¼Ô¤¬½½¿ôÌ¾»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤«¤é·ÑÂ³»²²Ã¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê»²²Ã¼Ô¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤«¤éµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢»þ²ÁÁí³ÛÊÌ¤Ë¥°¥ëー¥×Ê¬¤±¤·¡¢Æ±¤¸¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÌÜÀþ¤Ç¤Î½àÈ÷¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·²ÝÂê¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢SSBJ´ð½à¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·Ð±ÄÁØ¤äºâÌ³ÉôÌç¤È¤ÎÏ¢·È¤ä¡¢¡ÖºâÌ³Åª±Æ¶Á¤ÎÄêÎÌ²½¡×¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤Ê¤É³èÈ¯¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¼«¼Ò¤Î²ÝÂêÇ§¼±¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö²ÝÂê²ò·è¤Î»å¸ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×¡ÖËè²ó¡¢µ®½Å¤ÊÃÎ¸«¤äµ¤ÉÕ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢Àè¿Ê´ë¶È¤Î»öÎãµÚ¤Ó¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Á¤ÈÎÌ¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤ê¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¼Ô¤Î³èÌö»Ù±ç¤òÂ³¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Ê¬²Ê²ñ¤Ë´Ø¿´¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²¼µ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ë¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SLC±¿±Ä»öÌ³¶É¡§slc@booost-tech.com
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
´ü´Ö¡§¡¡2025Ç¯7·î～2026Ç¯1·î¡ÊËè·î³«ºÅ¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦·Ð±Ä´ë²è¡¦IRÉôÌç¤Î¼ÂÌ³Ã´Åö¼Ô¤ª¤è¤Ó´ÉÍý¿¦
·Á¼°¡§¡¡¥ì¥¯¥Á¥ãー¡Ü¥°¥ëー¥×¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó·Á¼°¡Ê¾¯¿Í¿ôÀ©¡Ë
SSBJÊ¬²Ê²ñ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¡§
¡¦ SSBJ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÅª¤ÊÍý²ò¤È¡¢´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¼ÂÌ³²ÝÂê¤ÎÇÄ°®
¡¦ Â¾¼Ò¤ÎÀè¿Ê»öÎã¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë³è¤«¤¹»ëÅÀ¤Î³ÍÆÀ
¡¦ Â¾¼Ò¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¤òÄÌ¤¸¤¿¡Ö¼ÂÁ©ÃÎ¡×¤Î¶¦Í
¡¦ ·Ð±ÄÁØ¤äÂ¾ÉôÌç¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¸À¸ì²½¤µ¤ì¤¿ÃÎ¸«¡×¤Î³ÍÆÀ
¡¡SLC¤Ïº£¸å¤â¡¢¤è¤ê¼ÂÌ³Ã´Åö¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿Ê¬²Ê²ñ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¡¢¾ðÊó¶¦Í¤Î¾ì¤ÎÄó¶¡Åù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿Ê¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£2026ÌäÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÆüËÜ¤òSXÀè¿Ê¹ñ¤Ø¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡¡¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢ºâÌ³¾ðÊó¤Î³«¼¨µÁÌ³²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ãå¼êÃÙ¤ì¤ä¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë´íµ¡´¶¤ÎÉÔÂ¤«¤é¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·üÇ°¤Î¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£2026ÌäÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌäÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎSX¿ä¿Ê¤ä´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÄÌ¤¸¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¡ÖÆüËÜ¤òSXÀè¿Ê¹ñ¤Ø¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î¼ÂÌ³Ã´Åö¼Ô¤È·Ð±ÄÁØ¡Ê¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä»Ù±ç»Üºö¤òÊÂ¹Ô¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤òSXÀè¿Ê¹ñ¤Ø¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥µ¥¤¥È(https://booost-tech.com/2026sx/)(»¿Æ±´ë¶ÈÊç½¸Ãæ)
¢£ Booost³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¹ñºÝ³«¼¨´ð½à¤Ë½àµò¤·¡¢´Ä¶¡¢¼Ò²ñ¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹Åù¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢ºâÌ³¾ðÊó¤Î¼ý½¸¡¢½¸·×¤Î¼«Æ°²½¡¢¤ª¤è¤Ó¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëÅý¹ç·¿SX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ERP*1¡Öbooost Sustainability¡×¤Î³«È¯Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öbooost Sustainability¡×¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Çー¥¿¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ëー¥×¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò´Þ¤àÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿³¬ÁØ¤Î¾µÇ§¥Õ¥íー¤ò¼ÂÁõ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿Âè»°¼ÔÊÝ¾ÚÅù¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢ºâÌ³¾ðÊó¤Î³«¼¨¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë³Æ¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¡¦ºÇÅ¬²½¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò¥Õ¥§ー¥ºËè¤ËÊñ³çÅª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äó¶¡³«»Ï°Ê¹ß¡¢Âç´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢85¥ö¹ñ°Ê¾å¡¢Ìó2,000¼Ò192,000µòÅÀ°Ê¾å¡Ê2025Ç¯2·î»þÅÀ¡Ë¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢Ç¯¾¦5,000²¯±ß°Ê¾åµ¬ÌÏ¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ù¥ó¥ÀーÊÌÇä¾å¶â³Û¥·¥§¥¢No.1*¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SXÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ä¿Ê¤ËÈ¼Áö¤·´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§ Booost³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê°ìÃúÌÜ6 ÈÖ4 ¹æ¿·Âçºê´«¶È¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°10³¬
Àß Î©¡§ 2015Ç¯4·î15Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÄ°æ ¹¨·û
»ñËÜ¶â¡§ 18²¯±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë/2025Ç¯2·î»þÅÀ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¡¦¡Öbooost Sustainability¡×¤Î³«È¯±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://booost.inc/
booostµÚ¤ÓBOOOST¤Ï¡¢Booost³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
*½ÐÅµ¡§ITR¡ÖITR Market View¡§Í½»»¡¦·ÐÈñ¡¦¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó´ÉÍý»Ô¾ì2025¡×¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó´ÉÍý¥Äー¥ë»Ô¾ì¡ÊÇä¾åµ¬ÌÏÊÌ¡Ë-Ç¯¾¦5,000²¯±ß°Ê¾å¡§¥Ù¥ó¥ÀーÊÌÇä¾å¶â³Û¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯ÅÙÍ½Â¬¡Ë
*1¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ERP¡Öbooost Sustainability¡×¤Ï¡¢¼«¼Ò¤ª¤è¤Ó¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢ºâÌ³¾ðÊó¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡ÈÅý¹ç·¿SX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡É¤Ç¤¹¡£¹ñºÝ³«¼¨´ð½à¤Ë½àµò¤·¤¿´Ä¶¡¢¼Ò²ñ¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹Åù¤Î1,200°Ê¾å¤Î¥Çー¥¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢¾ðÊó¤Î¼ý½¸¡¢½¸·×¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Çー¥¿¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ëー¥×¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò´Þ¤àÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿³¬ÁØ¤Î¾µÇ§¥Õ¥íー¤Î¼ÂÁõ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤Û¤«¡¢Âè»°¼ÔÊÝ¾ÚÅù¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯Àß·×¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢¾ðÊó¤Î³«¼¨¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë³Æ¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¡¦ºÇÅ¬²½¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò¥Õ¥§ー¥ºËè¤ËÊñ³çÅª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äó¶¡³«»Ï°Ê¹ß¡¢85¥ö¹ñ°Ê¾å¡¢Âç´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÌó2,000¼Ò¡Ê192,000µòÅÀ°Ê¾å¡£2025Ç¯2·î»þÅÀ¡Ë¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*2¡¡¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£2026ÌäÂê¡×¤È¤Ï
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó¤Î³«¼¨µÁÌ³²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÇÃå¼ê¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î´íµ¡´¶¤âÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·üÇ°¤¬¤¢¤ë¾õ¶·¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï2026Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Çー¥¿¤ò·Ð±Ä¤ØÍø³èÍÑ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüËÜ¤òSXÀè¿Ê¹ñ¤Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡§https://booost-tech.com/2026sx/¡Ë
*3¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊSX¡Ë¤È¤Ï
¼Ò²ñ¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¡ÖÆ±´ü²½¡×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢µÚ¤Ó¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê·Ð±Ä¡¦»ö¶ÈÊÑ³×¡Ê¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò»Ø¤¹¡£¡ÖÆ±´ü²½¡×¤È¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë»ñ¤¹¤ëÄ¹´üÅª¤Ê²ÁÃÍÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¼Ò¤ÎÄ¹´üÅª¤«¤Ä»ýÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¸¶»ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¡Ê²Ô¤°ÎÏ¡Ë¤Î¸þ¾å¤È¹¹¤Ê¤ë²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê½ÐÅµ¡§°ËÆ£¥ì¥Ýー¥È3.0¡Ë