Galbot¡¢NVIDIA Jetson Thor¤Ç¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ò²ÃÂ®
ËÌµþ¡¢2025Ç¯8·î28Æü /PRNewswire/ -- Galbot¤Ï¡¢¥¨¥ó¥Ü¥Ç¥£¥ÉAI¤ª¤è¤Ó¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹Ê¬Ìî¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢NVIDIA Jetson AGX Thor¤ò¼«¼Ò¤ÎG1 Premium¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢ºÇ¶á³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂç²ñ¡ÊWRC¡Ë¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢Galbot¤ÏJetson Thor¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤è¤ê¿×Â®¤Ç³ê¤é¤«¤«¤Ä¹âÅÙ¤Ê¼«Î§À¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀÇ½¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾®Çä¡¢°åÎÅ¡¢ÊªÎ®Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÆ³Æþ¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Galbot G1 Premium Powered by NVIDIA Jetson Thor at WRC
NVIDIA Jetson Thor¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Galbot¤ÏÈÆÍÑ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¿å½à¤òÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢³«È¯¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¤¤«¤Ë¼«Î§À¤ò¶¯²½¤·¡¢¾¦¶ÈÅ¸³«¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤«¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Jetson Thor¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ëG1 Premium¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ®ÅÙ¡¢³ê¤é¤«¤µ¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¿äÏÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Ê¿ÊÊâ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µìÀ¤Âå·¿¤È¤Ê¤ëNVIDIA Jetson Orin¤ÈÈæ¤Ù¤Æ±é»»¤ÎÀÇ½¤Ï7.5ÇÜ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Ï3.5ÇÜ¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Galbot¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÏÊ£»¨¤Ê·×²è¤äÆ°ºî¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÀºÅÙ¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ó¥Ü¥Ç¥£¥ÉAI¤Î²ÄÇ½À¤ò¿·¤¿¤ËºÆÄêµÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖNVIDIA Jetson Thor¤òÅëºÜ¤·¤¿Åö¼Ò¤ÎG1 Premium¤Ï¡¢Â®ÅÙ¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¿äÏÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÉý¤Ê¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤ÎVLA¥â¥Ç¥ë¤¬¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤µ¤é¤Ë¹â¤¤ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Galbot¤ÎÁÏ¶È¼Ô·óCTO¤Ç¤¢¤ëProfessor ²¦Äá¡Ê¤ª¤¦ ¤«¤¯¡Ë»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÀÇ½¤ÏWRC¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¡¢G1 Premium¤Ï¡ÖºÇÂ®¤Î¤«¿Í·¿ºî¶È¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Galbot¤ÏÀ¶²ÚÂç³Ø¤ª¤è¤ÓShanghai Qi Zhi Institute¤ÈÄó·È¤·¡¢¤¸¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÁ´¿È±ó³ÖÁàºî¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖOpenWBT_Isaac¡×¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖOpenWBT_Isaac¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÁ´¿ÈÀ©¸æµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¡¢NVIDIA L20/RTX 5880 Ada GPU¤Ë¤è¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤ÎÍ»¹ç¤òÈ÷¤¨¤¿OpenWBT_Isaac¤Ï¡¢¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¹âÅÙ¤Ê³«È¯¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Galbot¤ÎÀ®²Ì¤Î³Ë¿´¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤ÎSim2Realµ»½Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¹çÀ®¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ»öÁ°³Ø½¬¤ò³èÍÑ¤·¡¢ºÇ¾®¸Â¤Î¼ÂÀ¤³¦¥Çー¥¿¤Ç¿Ê²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¤Î¹â¤¤¼ÂÀ¤³¦¥Çー¥¿¼ý½¸¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ê£»¨¤Ê´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëÈÆÍÑÀ¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Galbot¤Ï¡¢´°Á´¼«Î§¤Ç±ó³ÖÁàºî¤ò°ìÀÚ¹Ô¤ï¤º¤Ë¶¥µ»¤ØÎ×¤ß¡¢Í½Áª¤«¤é·è¾¡¤Þ¤ÇÁ´¥é¥¦¥ó¥É¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢World Humanoid Robot Games¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¼Â¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£Galbot¤ÎÆÈ¼«¤ÎSim2Realµ»½Ñ¤ÈÂçµ¬ÌÏVLA¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢Galbot¤ÎG1¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ç¤ËËÌµþ¤Î10Å¹ÊÞ°Ê¾å¤ÎÌô¶É¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤Ç100Å¹ÊÞ°Ê¾å¤ÎµòÅÀ¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Galbot¤Ï¡¢Bosch Group¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂç¼ê¥áー¥«ー¤È¤âÄó·È¤·¡¢¥¹¥Þー¥ÈÀ¸»º¤Ë¤ª¤¤¤ÆAIÅëºÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢ー¥à¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¡¢ÃÎÅª¤Ç½ÀÆð¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê²ò·èºö¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
