¡Ú¥¥ë ¥Õ¥§ ¥Ü¥ó¡Û¡ãµþÅÔÅ¹¸ÂÄê´ë²è¡ä ¡ÖKyoto limited¡ª～with matcha～¡×»Íµ¨ÀÞ¡¹¡¢ËõÃã¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë1Ç¯
µþÅÔ¡¦±§¼£¤Ë¤¢¤ëÃãÇÀ²È¡ÈÀ½ÃãÄÔ´î¡É¤Î¹á¤ê¹â¤¤¼î¶Ì¤ÎËõÃã¤¬¼çÌò¤Î2¼ïÎà¤Î¥¿¥ë¥È¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¥¥ë¥Õ¥§¥Ü¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐÀî ÃÒºÈ¡Ë¤Ï¡¢
¥¿¥ë¥ÈÀìÌçÅ¹¡Ö¥¥ë ¥Õ¥§ ¥Ü¥ó¡×¤ÎµþÅÔÅ¹¤Ë¤Æ¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤·¤ÆËõÃã¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ëµþÅÔ¸ÂÄê´ë²è¡ÖKyoto limited¡ª～with matcha～¡×¤ò2024Ç¯12·î26Æü(ÌÚ)～2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)¤Î´ü´Ö¡¢³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢µþÅÔ¸ÂÄê´ë²è¡ÖKyoto limited¡ª～with matcha～¡×¤Ç¤Ï¡¢2¥ö·î¤Ë£²¼ïÎà¤º¤Ä1Ç¯¤òÄÌ¤·¤ÆµþÅÔ¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¡ÈËõÃã¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¿¥ë¥È¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËõÃã¤¬¼çÌò¤Î¤â¤Î¡¢½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ä¿©ºà¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¿¥ë¥È¤Ê¤Éµ¨Àá¤´¤È¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¡ÈËõÃã¡É¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥¿¥ë¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»Íµ¨¤Î°Ü¤í¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¹âÀ¥Àî¶á¤¯¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ÊµþÅÔÅ¹¤ò°ì½ï¤Ë¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£
9·î¤è¤ê¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µþÅÔ¡¦±§¼£¤Ë¤¢¤ëÃãÇÀ²È¡ÈÀ½Ãã ÄÔ´î¡É¤Î¹á¤ê¹â¤¤¼î¶Ì¤ÎËõÃã¤¬¼çÌò¤Î2¼ïÎà¤Î¥¿¥ë¥È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤ÇÃãÈª¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞËËÄ¥¤ë¤è¤¦¤Ê¿·ºî¡ÖµþÅÔÉÜ±§¼£»Ô»º ¡ÈÄÔ´î¡ÉËõÃã¤Î¥Æ¥êー¥Ì¤Î¥¿¥ë¥È¡×¤È¡¢ËõÃã¤È¥·¥çー¥È¥±ー¥¤Î²¦Æ»¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò³è¤«¤·¤¿¡ÖµþÅÔÉÜ±§¼£»Ô»º ¡ÈÄÔ´î¡ÉËõÃã¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥¥¿¥ë¥È¡×¤Ç¤¹¡£´õ¾¯¤ÊËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿2¼ïÎà¤Î¥¿¥ë¥È¤òÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëµ¡²ñ¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¤Þ¤ë¤ÇÃãÈª¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞËËÄ¥¤ë¤è¤¦¤Ê
¿·ºî¡ÖµþÅÔÉÜ±§¼£»Ô»º ¡ÈÄÔ´î¡ÉËõÃã¤Î¥Æ¥êー¥Ì¤Î¥¿¥ë¥È¡×
¢§ËõÃã¤È¥·¥çー¥È¥±ー¥¤Î²¦Æ»¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò³è¤«¤·¤¿
¡ÖµþÅÔÉÜ±§¼£»Ô»º ¡ÈÄÔ´î¡ÉËõÃã¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥¥¿¥ë¥È¡×
～³«ºÅ³µÍ×～
¢£´ë²èÌ¾
µþÅÔ¸ÂÄê´ë²è¡ÖKyoto limited¡ª～with matcha～¡×
¢£³«ºÅ´ü´Ö
2024Ç¯12·î26Æü(ÌÚ)～2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)¡¡
¢£³«ºÅÅ¹ÊÞ
¥¥ë ¥Õ¥§ ¥Ü¥óµþÅÔ
¢£´ØÏ¢URL
https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2025_kyoto_limited.php
¢£ ¸ø ¼° HP
https://www.quil-fait-bon.com/
～¾¦ÉÊ³µÍ×～
¿·ºî¡ÖµþÅÔÉÜ±§¼£»Ô»º ¡ÈÄÔ´î¡ÉËõÃã¤Î¥Æ¥êー¥Ì¤Î¥¿¥ë¥È¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü(·î)～2025Ç¯10·î31Æü(¶â)
²Á³Ê¡§piece 993±ß / whole(25cm¡Ë11,923±ß
µþÅÔ±§¼£ÇòÀî¤¬¸Ø¤ëËõÃã¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÈÄÔ´î¡É¡£±§¼£ÅÁÅýÀ½Ë¡¤Î¤â¤È¡¢µþÅÔ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉÊ¼ï¡Ö¤µ¤ß¤É¤ê¡×¤ÎÉÊ¼Á¤ÎÎÉ¤¤Ê¤¤¤²¼1ÈÖÃã¤Î¤ß¤ò¸·Áª¤·¤¿ÃãÆ»ÍÑËõÃã¤ò»ÈÍÑ¡£Ç»¸ü¤Ç¸ýÍÏ¤±¤Ê¤á¤é¤«¤ÊËõÃã¥Æ¥êー¥ÌÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢ËõÃã¥½ー¥¹¤ÈËõÃã¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò½Å¤Í¡¢ËõÃã¥¯¥é¥à¤ÈËõÃã¥Ñ¥¦¥Àー¤ò°ìÌÌ¤Ë¤Þ¤Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¯ÍºÂç¤ÊÃãÈª¤Î¾ð·Ê¤ò¡¢Èþ¤·¤¤¶ÊÀþ¤È¿¼¤¤ÎÐ¤ÇÉÁ¼Ì¤·¤¿¥¿¥ë¥È¤Ç¤¹¡£¡ÈÄÔ´î¡ÉËõÃã¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È»Ý¤ß¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖµþÅÔÉÜ±§¼£»Ô»º ¡ÈÄÔ´î¡ÉËõÃã¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥¥¿¥ë¥È¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü(·î)～2025Ç¯10·î31Æü(¶â)
²Á³Ê¡§piece 1,393±ß / whole(25cm¡Ë13,932±ß
µþÅÔ±§¼£ÇòÀî¤¬¸Ø¤ëËõÃã¥Ö¥é¥ó¥É¤Î"ÄÔ´î¡É¡£ ±§¼£ÅÁÅýÀ½Ë¡¤Î¤â¤È¡¢µþÅÔ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉÊ¼ï¡Ö¤µ¤ß¤É¤ê¡×¤ÎÉÊ¼Á¤ÎÎÉ¤¤Ê¤¤¤²¼ 1 ÈÖÃã¤Î¤ß¤ò¸·Áª¤·¤¿ÃãÆ»ÍÑËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¿¥ë¥È¤Ç¤¹¡£¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥¿¥ë¥È¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥Ö¥ê¥å¥ì¡¢Ç»¸ü¤ÊËõÃã¥½ー¥¹¡¢ËõÃã¤ï¤é¤ÓÌß¤È·ª¤ò½Å¤Í¡¢ËõÃã¥¯¥êー¥à¤È¥¤¥Á¥´¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£ ¹á¤ê¹â¤¯¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÈÉÊ¤ÎÎÉ¤¤¶ì¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Î´õ¾¯¤ÊËõÃã¤È¡¢¤ï¤é¤ÓÌß¤È·ª¤Î¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
～µþÅÔ¡¦±§¼£ ¡ÈÀ½Ãã ÄÔ´î¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ～
Ãã»ºÃÏ¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê±§¼£¤Î»ºÃÏ¡¦ÇòÀî¤ÇÃãÇÀ²È¤Î¸ÞÂåÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢Àè¿Í¤¿¤Á¤Î±§¼£ÅÁÅýÀ½Ë¡¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢ÁÏ°Õ¹©É×¤ò½Å¤Í¤Æ»ê¶Ë¤ÎÃã¤ÎÄÉµá¤ËÅØ¤á¤ëÄÔ ´îÂå¼£¡Ê¤Ä¤¸ ¤¤è¤Ï¤ë¡Ë»á¡£Ãã¶È¤ò¼é¤êÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³µÇ°¤òÇË¤êÅÁÅý¤¢¤ëÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë¡£
¡ü¿ô¡¹¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤Ä
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜÃã¥³¥ó¥¯ー¥ë¡ÖJapanese Tea Selection Paris¡×ËõÃãÉôÌç¤Ç¡Ö¶â¾Þ¡×¼õ¾Þ¤ä¡¢ÇÀÎÓÅ·¹Ä»°¾Þ¡¦Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¾Þ¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Îµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÃãÇÀ²È¤Ç¤¹¡£
¡ü1Ç¯¤Ë1ÅÙ¤·¤«Å¦ºÎ¤»¤º¡¢°ì²ê°ì²êÃúÇ«¤Ë¼êÅ¦¤ß
°ì²ê°ì²êÃúÇ«¤Ë¼êÅ¦¤ß¤·¡¢Á¯ÅÙ¤òÊÝ»ý¤·¤¿¤Þ¤ÞÂ¨»þ¤ËÀ½Â¤²Ã¹©¤·âúÃã¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£´°À®¤·¤¿âúÃã¡Ê¤Æ¤ó¤Á¤ã¡Ë¤ò¸·Áª¡¦ÁªÊÌ¤·ºÇ¹âµé¤ÎâúÃã¤Ë»ÅÎ©¤Æ¡¢ÀÐ±±ÈÔ¤¤·ºÇ¹âµéËõÃã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÃã±àÁ´ÂÎ¤ËÊ¤¤¤¤ò¤«¤±¤Æ¼×¸÷¤¹¤ëÊ¤²¼(¤ª¤ª¤¤¤·¤¿¡ËºÏÇÝ
âúÃã¡¦ËõÃã¤ÎÀäÌ¯¤Ê»ÝÌ£¤Ï¡¢¿·²ê¤Ë¤¤¤«¤Ë¥¢¥ß¥Î»À¤ò½¸ÀÑ¤µ¤»¤ë¤«¤¬·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ Ë¨²ê´ü¤«¤é¼×¸÷¤òÃÊ³¬¤Ç¹Ô¤¤¡¢°ìÈÌºÏÇÝ¼×¸÷Î¨85%¤è¤ê¹â¤¤95%¤Þ¤Ç¼×¸÷¤·¿·²ê¤Ë»ÝÌ£À®Ê¬¤òÊÝ»ý¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ë ¥Õ¥§ ¥Ü¥óµþÅÔ
½»½ê¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è²Ï¸¶Ä®ÄÌ»°¾ò¾å¤ëÅìÆþ·ÃÈæ¿ÜÄ®534-18 ¥¹¥Æ¥é¥à1F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§075-254-8580¡¡
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～19:00¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡Ë/11:00～19:00 ¡Ê¥«¥Õ¥§/¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー18:30¡Ë
2000Ç¯5·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£³ûÀî¤ÈÊ¿¹Ô¤ËÆîÎ®¤¹¤ë¹âÀ¥Àî±è¤¤¤Ë¤¢¤ëµþÅÔÅ¹¤Ï¡¢
Â¾Å¹¤ÈÈæ¤Ù¤É¤³¤«¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¡£Àî±è¤¤¤Ë¤Ïºù¤ÎÌÚ¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢
½Õ¤Ë¤ÏÈþ¤·¤¤²Ö¤òºé¤«¤»¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢
ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤«¤é´Ñ¸÷µÒ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ë ¥Õ¥§ ¥Ü¥ó¤È¤Ï
¡Ö¥¥ë ¥Õ¥§ ¥Ü¥ó¡×¤Ï¡¢1991Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥¿¥ë¥ÈÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£¥ªー¥×¥ó°ÊÍè¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ä¸·Áª¤·¤¿¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¿¥ë¥È¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¡£
Å¹ÆâÃæ±û¤ËÀßÃÖ¤·¤¿Âç¤¤Ê¥·¥çー¥±ー¥¹¤Ë¤Ï¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê¥¿¥ë¥È¤¬¾ï»þ20¼ïÎà¤Û¤ÉÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£Å¹Ì¾¤Î¡Ö¥¥ë ¥Õ¥§ ¥Ü¥ó¡×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡È¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤ÍÛµ¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥¥ë¥Õ¥§¥Ü¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö¡¡°ËÅì¡¦½Õ»³¡¦ÀîÃ¼
TEL¡§03-5875-0165 (Ê¿Æü9¡§00～18¡§00)¡¡FAX¡§03-6447-2071¡¡E-mail¡§pr1@quil-fait-bon.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¥ë¥Õ¥§¥Ü¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.quil-fait-bon.com/
µþÅÔ¸ÂÄê´ë²è¡ÖKyoto limited¡ª～with matcha～¡×
https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2025_kyoto_limited.php
ÃãÇÀ²È¡ÈÀ½Ãã ÄÔ´î¡É¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://tsujiki.jp/
