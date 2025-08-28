ÀÐÀî¸©Å¸¼¨²ñ½ÐÅ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤«¤éÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤Þ¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Î¢Â¦¤ÎÏÃ¡ÚÅ¸¼¨¾¦ÃÌ²ñ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÎ¢Â¦-1¡Û
³µÍ×¡¿
ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë¡ÖÅÁÅý¹©·Ý¡×¤ä¡ÖÄ®¹©¾ì¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê´ë¶È¡×¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤ò´ë²è¡¦À½ºî¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤ä¡¢ÈÎÇä¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¦ÉÊ¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤éÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤Þ¤Ç¤Î¡Ö´Ö¡×¤Î¥¹¥Èー¥êー¡£
3Æü´Ö¤ÇÌó22Ëü¿Í¤Î¥Ð¥¤¥äー¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÊÂ¤Ù¤ë¡Ö¾¦ÉÊ¤òÁªÄê¤¹¤ë¡×¾ì¡£Á´¹ñ¤Ë¤¢¤ë¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÊÂ¤Ö¾¦ÉÊ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤³¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¡Ö¤Ä¤¯¤ê¤Æ¡×¤ÈÅ¹ÊÞ¥Ð¥¤¥äー¤¬¡Ö½Ð²ñ¤¦¡×¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì½ê¤¬Å¸¼¨¾¦ÃÌ²ñ¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¥®¥Õ¥È¥·¥çー¡£Ç¯¤Ë2²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£Å¸¼¨²ñ¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤â¡¢¤½¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ËÊÂ¤Ö¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢½ÐÅ¸¼Ò¤¬Å¸¼¨²ñ¤Ë¾¦ÉÊ¤òÊÂ¤Ù¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤ò¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëº£²ó¤Ï9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥®¥Õ¥È¥·¥çー¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ëÀÐÀî¸©¥Öー¥¹¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SUPER PENGUIN³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÇÅ¸¼¨²ñ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÃÝÂ¼¾°µ×»á¤¬¤ªÏÃ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Å¸¼¨²ñ¥Öー¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¦»Å»ö
－¤Þ¤º¤Ï¥¹ー¥Ñー¥Ú¥ó¥®¥ó¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
Å¸¼¨¾¦ÃÌ²ñ¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡ÖÅ¸¼¨²ñ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²ñ¾ìÆâ¤Ë¤¢¤ë½ÐÅ¸¼Ò³Æ¼Ò¤Î¥Öー¥¹¤òÀß·×¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¶ÈÌ³¤Ç¤¹¡£½ÐÅ¸¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½ÐÅ¸´ë¶È¤«¤é¤´Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢½ÐÅ¸¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤È½ÐÅ¸¾ì½ê¤Î¾ðÊó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ðÊó¤È½ÐÅ¸¼Ò¤ÎÊý¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Öー¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤´Äó°Æ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Öー¥¹¤ò·ú¤Æ¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
－¤½¤â¤½¤â¡¢Å¸¼¨¾¦ÃÌ²ñ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Å¸¼¨¾¦ÃÌ²ñ¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¡¹¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿BtoC¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾¦ÃÌ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¾ì¹ç¡¢¥®¥Õ¥È¥·¥çー¤È¤¤¤¦Å¸¼¨²ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Î¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¾¦ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ë´ë¶È¤¬¾¦ÉÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Öー¥¹¤ËÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ø¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÅ¹ÊÞ¤Î¥Ð¥¤¥äー¤¬Íè¾ì¼Ô¤È¤·¤Æ²ñ¾ì¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¤¥äー¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Öー¥¹¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢½ÐÅ¸¼Ò¤ÎÊý¡¹¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÃÖ¤¯¾¦ÉÊ¤òÁªÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÁªÄê¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤¬¡¢¸åÆüÍÍ¡¹¤ÊÅ¹ÊÞ¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï22Ëü¿Í¤âÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£3Æü´Ö¤Ç¡£
－22Ëü¿Í¤Ç¤¹¤«¡¦¡¦ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½ÐÅ¸¼Ò¤â2700¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£
－¤¢¤Þ¤ê¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£´Ø·¸¼Ô¤·¤«Æþ¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô°Ê³°¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¤ªÅ¹¤ÇÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢¤³¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ë½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢²ñ¾ìÆâ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¤¤Ë½Ð¤ë¾¦ÉÊ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÀ¤ò¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¦¡¦¡£
－¥Ú¥ó¥®¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²ñ¾ì¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë½ÐÅ¸¼Ò¤Î¥Öー¥¹¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ï¤¤¡£Íè¾ì¼Ô¤¬Ìó22Ëü¿Í¤Ç¡¢½ÐÅ¸¼Ò¤Ï2700¼Ò¡£½ÐÅ¸¤¹¤ì¤ÐÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥¤¥äー¤µ¤ó¤¬¥Öー¥¹¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ÐÅ¸¤·¤¿¤±¤É¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬Á´Á³´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥Öー¥¹¤â¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¥Öー¥¹¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÍè¾ì¼Ô¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Ð¥¤¥äー¤µ¤ó¤¬¥Öー¥¹¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢³Î¼Â¤ÊÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤Þ¤Ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢½ÐÅ¸¼Ò¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
－¥Öー¥¹¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤ë²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤µ¤ó¤ÎÂ¾¤Ë¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÅ¸¼¨²ñ²ñ¼Ò¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Å¸¼¨²ñ¤Î¥Öー¥¹¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ë²ñ¼Ò¤Ï°Õ³°¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢½ÐÅ¸¼Ò¤ÎÍ×Ë¾¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò·Á¡Ê¥Öー¥¹¡Ë¤Ë¤·¤Æ¡¢·ú¤Æ¤ë¡£¤½¤³¤Ø¡¢½ÐÅ¸¼Ò¤Ï¾¦ÉÊ¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¾¦ÉÊ¤òÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£²ñ´üÃæ¡¢Å¸¼¨²ñ²ñ¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï²ñ¾ì¤Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ñ´ü¤¬½ª¤ï¤ë»þ¤Ë¥Öー¥¹Å±µî¤Î¤¿¤á¤Ë¸½¤ì¤Æ¡¢½ÐÅ¸¼Ò¤¬²ÙÊª¤òÊÒÉÕ¤±¤¿¸å¤Ë¡¢¥Öー¥¹¤Î²òÂÎ¤ò»Ï¤á¤ë¡£³µ¤Í¡¢¤É¤³¤â¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×－¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î»Å»ö
－¥Ú¥ó¥®¥ó¤µ¤ó¤Ï¤É¤³¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£´ðËÜÅª¤ÊÎ®¤ì¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö¼Ò¤Î¾ì¹ç¡¢Îã¤¨¤Ð¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î°ìÈÌÅª¤ÊÅ¸¼¨²ñ²ñ¼Ò¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Þ¤Ç¤ä¤ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ä¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡£¤è¤¯Æ±¶È¤Î²ñ¼Ò¤ËÅö¼Ò¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡Ö¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡©¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
－¤¿¤È¤¨¤Ð¡©
Îã¤¨¤Ð¡¢ÊÉÌÌ¤Ë·Ç¤²¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï½ÐÅ¸¼Ò¤µ¤ó¼«¿È¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿Å¸¼¨²ñ²ñ¼Ò¤¬¥Öー¥¹¤Ë½ñ¤¹þ¤à¡¢¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤¬Á´¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÄÄÎó¤âÅö¼ÒÂ¦¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤âÄÌ¾ï¤Ï½ÐÅ¸¼Ò¤¬¼«Ê¬¤ÇÄÄÎóÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¼«¿È¤ÇÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö¼ÒÂ¦¤ÇºÙ¤«¤¯¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢²ñ´üÃæ¤ÎÎ©¤ÁÊý¡¦ÂÔ¤ÁÊý¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤ê¡¢¾¦ÃÌ¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê¡ÖÀÚ¤êÊý¡×¤Ê¤É¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
－¤«¤Ê¤ê»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ê¤¤¤È¡¢½ÐÅ¸¼Ò¤ÎÊý¤¬½ÐÅ¸¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥Öー¥¹¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤½¤ì¤Ç¤ª¤·¤Þ¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÀïÎ¬Åª¤Ë¥Öー¥¹¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤â¡¢²ñ´üÃæ¤Ë¥Öー¥¹¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¡¢Á´Á³Íè¾ì¼Ô¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íè¾ì¼Ô¤¬ÂçÀª¥Öー¥¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¾¦ÃÌ¤¬³èÈ¯¤À¤Ã¤¿½ÐÅ¸¼Ò¤Ï¡¢Å¸¼¨²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÎÎÏÅª¤Ë¤ÏÈè¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿´¶¡¢¤È¤¤¤¦¤«¤È¤Ë¤«¤¯´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿½ÐÅ¸¼Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢²ñ´ü¤ÎºÇ¸å¤Ë¤³¤¦¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Öー¥¹¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡£»ä¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬¤È¤Æ¤â·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Öー¥¹¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈºÇ¸å¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë»þ¤Ï¡¢ÂçÄñ¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï½¸¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢½ÐÅ¸¼Ò¤ÎÊý¡¹¤Ï¤ä¤µ¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ï¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²ù¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤Ã¤È²¿¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡£
－¤Õ¤Ä¤¦¡¢¥Öー¥¹¤òË«¤á¤é¤ì¤¿¤é¡¢´ò¤·¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
·Ý½ÑºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤«¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î½ÐÅ¸¼Ò¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢½ÐÅ¸¼Ò¤ÎÊý¤¬½ÐÅ¸¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤«¡¢¥Öー¥¹¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£ÀÎ¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¥Öー¥¹¤ò¤º¤Ã¤È´Ñ»¡¤·¤Æ²¿¤¬Â¤é¤Ê¤¤¤«¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£Íè¾ì¼Ô¤¬¹Ô¤¸ò¤¦²ñ¾ìÆâ¤Ç¡¢¥Öー¥¹¤¬¸«¤¨¤ë°ÌÃÖ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤È´Ñ»¡¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£2»þ´Ö¡¢3»þ´Ö¤È¤¤¤¦»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¸¤Ã¤È´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ï¤³¤ó¤ÊÉ½¸½¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤«¡£Î©¤ÁÊý¤äÂÔ¤ÁÊý¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤«¡£¾¦ÉÊÄÄÎó¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬¸ú²ÌÅª¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡£µ¤ÉÕ¤¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤È½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
－¤½¤ì¤¬Æüº¢¥»¥ß¥Êー¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£´Ñ»¡¤ò¤·Â³¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤òµÏ¿¤·¡¢¼¡¤Î¥Öー¥¹¤Ç»î¤¹¡£¤½¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥®¥Õ¥È¥·¥çー¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¡ÖÀÐÀî¸©¥Öー¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
－º£²ó¤Î¥Öー¥¹¤Ï¡¢¥®¥Õ¥È¥·¥çー¤ÎÀÐÀî¸©¥Öー¥¹¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡£
ÀÐÀî¸©¤Î¥Öー¥¹¤Ë¤Ï¡¢2019Ç¯¤«¤é·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¢Æ±¤¸¥®¥Õ¥È¥·¥çー¤Î²ñ¾ìÆâ¤ÇÃæ´ë¶È´ðÈ×À°È÷µ¡¹½¡ÊÃæ¾®µ¡¹½¡Ë¤µ¤ó¤Î¥Öー¥¹¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥Öー¥¹¤ò¸«¤¿ÀÐÀî¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¤µ¤ó¤¬¡¢»ä¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢Ãæ¾®µ¡¹½¤µ¤ó¤Î¥Öー¥¹¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐÀî¸©¤Î½ÐÅ¸¼Ò¤ÎÊý¤¬¡¢¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¤µ¤ó¤Ë»ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÏÈ¾¿®È¾µ¿¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥»¥ß¥Êー¤â²¿¤«Ìò¤ËÎ©¤Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥ß¥Êー¸å¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©¥Öー¥¹¤Ç¤âÀ§Èó¡¢¤È¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
－º£¤«¤é»×¤¨¤ÐÂç¤¤Ê¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¸å¡¢2019Ç¯¤Î¥®¥Õ¥È¥·¥çーÀÐÀî¸©¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Öー¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½ÐÅ¸¼ÒÁ´°÷¤Ø¤Î¥»¥ß¥Êー¤ä¸ÄÊÌ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Î¹Í°Æ¤Ê¤É¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾¦ÃÌ·ï¿ô¤¬ÂçÉý¤Ë¿¤Ó¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¥»¥ß¥Êー¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Öー¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î²ó¤«¤é¥Öー¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£º£Ç¯¤ÎÀÐÀî¸©¥Öー¥¹¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¥Öー¥¹¡×¡£
－¤Ç¤Ï¤½¤í¤½¤íËÜÂê¤Îº£Ç¯¤ÎÀÐÀî¥Öー¥¹¤ËÏÃ¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ºº£²ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ï¤¤¡£º£²ó¤Ï2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë～5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î²ñ´ü¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡£ÀÐÀî¸©¥Öー¥¹¤ÏÀ¾3¥Ûー¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£
－º£Ç¯¤ÎÀÐÀî¸©¥Öー¥¹¤Î½ÐÅ¸¼Ò¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
º£Ç¯¤Ï¡¢28¼Ò¤ÎÀÐÀî¸©Æâ´ë¶È¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÌºÒ¤Î¤¢¤Ã¤¿¡¢ÎØÅç¤ÎÊý¡¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶åÃ«¾Æ¡¢»³ÃæÅÉ¤Ê¤É¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤ÎÍÍºÂ¤Ê¡Ö¤Ä¤¯¤ê¤Æ¡×¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â¸«¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤è¡£¥Öー¥¹¤Î¹¤µ¤Ï20¾®´Ö¤È¤¤¤¦¹¤µ¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Å¸¼¨²ñ¤Ç¤ÏÄÌ¾ï1¾®´Ö¤Ï£³£í¡ß£³£í¤Ê¤Î¤Ç20¾®´Ö¤À¤È¡¢£³£°£í¡ß£¶£í¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹¤µ¤Ë28¼Ò¤¬Å¸¼¨Âæ¤òÊÂ¤Ù¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
2023Ç¯¤ÎÀÐÀî¸©¥Öー¥¹¡£2025Ç¯ÈÇ¤Ï¤³¤Î¥Öー¥¹·Á¾õ¤¬¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
－·ë¹½¡¢¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤½¤é¤¯²ñ¾ìÆâ¤Ç¤âºÇÂçµé¤Ë¹¤¤Å¸¼¨¥Öー¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
－¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ë¥Öー¥¹¤Ê¤É¤Î»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª»Ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤º¤Ð¤ê¡¢º£²ó¤Î¥Öー¥¹¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢Ä¾µå¤Ê¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÐÀî¸©¥Öー¥¹¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÐÀî¸©¥Öー¥¹¤Ï°ì¸À¤Ç¤¤¤¦¤È¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¥Öー¥¹¡×¡¢¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
－¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡¢¥Öー¥¹¡©¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ±¶È¤ä¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ¸¼¨²ñ¤òÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤Û¤É¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¥À¥á¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¡©¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Öー¥¹¤Ç¤¹¡£¥Öー¥¹Æâ¤Î»Üºö¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´·½¬¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¹Í¤¨Êý¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¦¡¦¡£
－Îã¤¨¤Ð¡©
Îã¤¨¤Ð¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÄÌÏ©¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Û¤ÜÊÉ¤Ë¤¹¤ë¡×¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡£
2023Ç¯¤ÎÀÐÀî¸©¥Öー¥¹¡£ÄÌÏ©¤ËÂÐ¤·¤ÆÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤·¤¿¡£
－¡ÖÊÉ¡×¡¢¤Ç¤¹¤«¡¦¡¦
ÊÉ¡¢¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¿Í¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤á¡×¤Ë´º¤¨¤ÆÀïÎ¬Åª¤Ë¤ä¤Ã¤¿»Üºö¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤Ï¡¦¡¦¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥ÔーÅª¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡£
－¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤ò¡¦¡¦¡¦Áá¸ý¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Ï¤ä¡£
¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Àè¤Û¤É¡¢»ä¼«¿È¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ë¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½ÐÅ¸¼ÒÂ¦¤Ç¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÖÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¡¢¡»¡»²ñ¼Ò¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢·Ý½ÑÅª¤ËÈþ¤·¤¤¥¤¥áー¥¸¤Î¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤ÎÍýÇ°¤Î¸ÀÍÕ¤È¤«¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ï½¸µÒ¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤ÏÍè¾ì¼Ô¤¬¤Ï¤¸¤á¤ËÌÜ¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¡»¡»¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢½¸µÒ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
－¤Ê¤ë¤Û¤É¡£³Î¤«¤Ë¡¢ÍýÇ°¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢´ó¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥Öー¥¹¤Ï²¿¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Öー¥¹¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¤Îµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥Öー¥¹¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê²á¤®¤ë¶Ï¤«¤Ê»þ´Ö¤Ç»ëÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤ÇÁ´¼Ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤ÎÀÐÀî¸©¥Öー¥¹¡£
－Á´¼Ò¤Ã¤Æ¡¢28¼Ò¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ç¤¹¤Í¡¦¡¦ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÅ¸¼¨²ñÁ°¤Ë¤Ï1¼Ò¤¢¤¿¤ê1»þ´Ö¤Î¸ÄÊÌ¸¡Æ¤²ñ¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£28¼Ò¡£·îÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¤Þ¤Ç¡¢¶âÂô¤ËÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢Á´¼Ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£
－¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡©
ÂçÊÑ¤½¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢Ëè²óËè²ó¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¸«¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤â¸Ä¡¹¤Î½ÐÅ¸¼Ò¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
－28¼Ò¡¢¤È¤¤¤¦¤È28¼ï¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¼Ò¤Ç2-3¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ¤ò½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡£¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤Î»þ¤Ï¡¢28¼Ò¤ÎÊý¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤³¤Î¾¦ÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡¢¤È¿¿·õ¤Ê´é¤ÇÍè¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÊý¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢¤É¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤Ë¤½¤Î¾¦ÉÊ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤«¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É´²ßÅ¹¤Ê¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤³¤É¤³¤Î¤ªÅ¹¡¢¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤Ê¤É¡£ÀÐÀî¸©¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏÊý¤Ë¤ª½»¤¤¤ÎÊý¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤Ë¤¢¤ë¤ªÅ¹¤Î¾ðÊó¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¾¦ÉÊ¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î¤ªÅ¹¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤È¤ªÅ¹¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
－¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤Þ¤Ç¡¦¡¦
¤³¤ì¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤ËÃÖ¤¤¿¤¤¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾¦ÉÊÄÄÎó¤ÎÊý¿Ë¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ë¸Â¤é¤ºÅö¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï²Ë¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÅ¹½ä¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÅ¹ÆÃÍ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¾¦ÉÊ¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£½ÐÅ¸¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¤¢¤ÎÅ¹¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¡×¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
－¤É¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤ËÃÖ¤¤¿¤¤¤«¤Ç¡¢Å¸¼¨¥Öー¥¹¤Î¾¦ÉÊÄÄÎó¤âÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡¦¡¦
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤â¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¥·¥êー¥º¡×Åª¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨ÊýË¡¡¢Îã¤¨¤Ð£Ö£Í£Ä¤Ê¤É¤ÏÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×Åª¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
－£Ö£Í£Ä¡¢¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¡×¡¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÄÄÎóÊäË¡¡£¤³¤ì¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¸·Ì©¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢¹Í¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤ÎÄÄÎó¤ÈÅ¸¼¨²ñ¤ÎÄÄÎóÊýË¡¤Ï¡¢¹Í¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤âÅö¼Ò¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
－¤Ê¤ó¤À¤«¡¢ÃÝÂ¼¤µ¤ó¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¦¡¦
ËÜÅö¤Ë¡£Å¸¼¨²ñ¤Î¥Öー¥¹¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆÈ¼«¤ÎÆÃÄ§¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ÐÅ¸¼Ò¤µ¤ó¤Î»Ù±ç¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ä¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÏÃ¤òÌá¤¹¤È¡¢ÀÐÀî¸©¥Öー¥¹¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢½ÐÅ¸Êª¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾¦ÉÊÄÄÎó¤Î»ØÆ³¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Çºî¤Ã¤¿²¾¤ÎÅ¸¼¨Âæ¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¾¦ÉÊ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÅººï¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¿ー¥²¥Ã¥È¤¬¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÄÄÎó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡£
－¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ÀÐÀî¸©¥Öー¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È3»þ´Ö¤ÏÏÃ¤»¤ë¤¯¤é¤¤¡£ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤òÏÃ¤»¤Ð¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢ÀÐÀî¸©¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢9·î¤Î²ñ´ü¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤º6·î¤Ë½ÐÅ¸¼ÒÁ´°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò¹Ô¤¤¡¢7·î¤Ë¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ñ´üÃæ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Öー¥¹¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Î¾¦ÉÊÄÄÎó¤ÎÄ´À°¤ä¡¢ÀÜµÒÊýË¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
－²ñ´üÃæ¤â¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡©
²ñ´üÃæ¤â¤º¤Ã¤È¤¤¤ë¤Î¤Ï¥®¥Õ¥È¥·¥çー¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê28¼Ò¤â¤¤¤ë¤È¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËèÇ¯¤³¤³¤À¤±¤Ï²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿ÀÐÀî¸©¥Öー¥¹¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÍè¾ì¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥Öー¥¹Æâ¤¬¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢28¼ÒÁ´¼Ò¤¬Á´°÷À®¸ù¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤³¤È¤ó¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
－ÂçÊÑ¤ÊÏ«ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡¦¡¦¡£
¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¡¢½ÐÅ¸¼Ò¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ö¤É¤³¤É¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î¥Ð¥¤¥äー¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¡×¤È¤«¡¢¡Ö¡»·î¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¡¢¤È¤«´î¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦´ò¤·¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ï¤³¤Î½Ö´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£
－¤½¤Î¸å¤Ë¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÅ¹ÊÞ¤Ë¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó»Ï¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³¹Ãæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤ªÅ¹¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤½¤Î½ÐÅ¸¼Ò¤µ¤ó¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ÐÅ¸¼Ò¤µ¤ó¤Î´é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢»×¤ï¤º¡¢½ÐÅ¸¼Ò¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¡»¡»¤µ¤ó¡¢¤µ¤Ã¤¤¢¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¾¦ÉÊ¤ß¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡×Åª¤Ê¡£ÅìµÞ¥Ï¥ó¥º¤µ¤ó¤È¤«¡¢¥í¥Õ¥È¤µ¤ó¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î³ÎÎ¨¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£
－¤½¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Î»Å»ö¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢½ÐÅ¸¼Ò¤µ¤óÃ£¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÈÎÂ¥³èÆ°¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ë¾¦ÉÊ¤¬¹¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤ò°ì½ï¤Ë´î¤Ó¤¢¤¨¤ë¤³¤È¡£³Ú¤·¤¤»Å»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ï¤³¤Î»Å»ö¤¬ËÜÅö¤ËÅ·¿¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
－ÀÐÀî¸©¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢ÃÝÂ¼¤µ¤ó¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤µ¤ó¤òÍê¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢ÀÐÀî¸©¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï1¤«·î¤Ë1²ó¤Ï¶âÂô¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤¬¡Öº£¡¢¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡©¡×¤È¤´Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤ªÀ¼¤¬¤±¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢°ìÊý¤ÇÀÐÀî¸©¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÂ¥¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤ÏÁ´¹ñ¤ËÂçÀª¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤ÎÃÏ°è¤ÎÊý¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë½ÐÅ¸¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÅö¼Ò¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÅ¸¼¨²ñ¶È³¦¤Ë¤Ï¡£º£¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤ì¤Ð¡¢Á´¹ñ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÊý¡¹¤¬Å¸¼¨²ñ½ÐÅ¸¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤«¡¢¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¡¢¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
－Îã¤¨¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤º¤ÏËÜ¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤â¤¬¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¿¿»÷¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼«¼£ÂÎ¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¶È¤Ë¤â¥»¥ß¥Êー¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
－Æ±¶È¤Ë¤â¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤Ç¤â¡¢»ä¤¬Æüº¢¥»¥ß¥Êー¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤ò¤È¤ë¤È¼Â¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ê¤éÃ¯¤À¤Ã¤Æ¿¿»÷¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Àè¤Ë¹¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Âè°ì¿Í¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦³«¼¨¤·¤¿Êý¤¬¡¢Áá¤¯À¤¤ÎÃæ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
－¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÃÝÂ¼¤µ¤ó¡¢¿´¤¬¹¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¦¡¦
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤Û¤É¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Â¾¤¬¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¤âÉé¤±¤Ê¤¤¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
－³Î¤«¤Ë¡¢¥®¥Õ¥È¥·¥çー²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¥Ú¥ó¥®¥ó¥Öー¥¹¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤¹¤Í¡£ºòÇ¯½©¤Î¥®¥Õ¥È¥·¥çー¤Ê¤É¤Ï¡¢¼þ¤ê¤¬¥Ú¥ó¥®¥ó¥Öー¥¹¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬ÊÂ¤ó¤À¤»¤¤¤«¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥Ú¥ó¥®¥óÂ¼¤À¡×¤È²¿¿Í¤«¤Î¿Í¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÅö¼Ò¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÊý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶á¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÎÊý¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¤µ¤ó¤Î¡¢ÀÐÀî¸©¥Öー¥¹¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡¦¡¦¡¦¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤é¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢£ÎØÅç¡¦Ç½ÅÐ¤òË¬Ìä¤¹¤ë
－ºÇ¸å¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥®¥Õ¥È¥·¥çーÀÐÀî¸©¥Öー¥¹¤Î·ï¤Ç¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼Â¤Ï¡¢º£²ó¡¢8·î¤ËÎØÅç¡¢¤½¤·¤ÆÇ½ÅÐÄ®¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÀî¸©¥Öー¥¹¤Ë¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÎØÅç¤ò¤Ï¤¸¤áÇ½ÅÐÈ¾Åç¤Ë²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ëÊý¤¬ÂçÀª¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢»ä¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÎØÅç¤ÎÊý¡¹¤Ï¤ß¤Ê²È¤¬ÅÝ²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤¤³§¤µ¤óÌµ»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤â¼«Âð¤¬¤Ê¤¯¤Æ²¾Àß½»Âð¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»Å»ö¾ì¤ò²¾Àß¹©Ë¼¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï»ö¶È¤òÃÇÇ°¤·¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸½¼Â¤Èº£¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Å¸¼¨²ñ¤Î½àÈ÷´ü´ÖÃæ¤ËÉ¬¤º¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢8·î4Æü¡¦5Æü¤È2Æü´Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç½ÅÐÄ®¡¢¤Õ¤¯¤ÙÃÃÌê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡Êº£²ó¤Î½ÐÅ¸¼Ò¡Ë
º£²ó¡¢ÀÐÀî¸©¥Öー¥¹¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¾£°æ¤µ¤ó¤´É×ºÊ¡Ê²¾Àß¹©Ë¼Á°¤Ë¤Æ¡Ë
－¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÃÏ·ÁÅù¤ÎÌäÂê¤Ç´°Á´¤ÊÉü¶½¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»þ´Ö¤¬³Ý¤«¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸øÈñ²òÂÎ¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï´°Î»¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¾Àß¹©Ë¼¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Î¾¦ÉÊÀ½ºî¤¬¤è¤¦¤ä¤¯Æ°¤»Ï¤á¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÎØÅç¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤È¤ªÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³§¤µ¤óÁ°¸þ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²È¤¬ÅÝ²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¤´é¤Ç¡¢¡Ö¼¡¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¦¡¦¡¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢Å¸¼¨²ñ½ÐÅ¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÎØÅç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Ä¤¯¤ê¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¡Ö´õË¾¤òºî¤ê½Ð¤¹¾ì¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤¬1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î½ÐÅ¸¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡¢ºÆ·ú¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¥Öー¥¹¤òºî¤ê¤¿¤¤¡¢»Ù±ç¤ò¤·¤¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë¤âÆÈÎ©¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë·ÐºÑÅª¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸·¤·¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¼«¶È¼«ÆÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸·¤·¤¤¡¢¤É¤óÄì¤Î¾õÂÖ¤Ï¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½ÐÅ¸¼Ò¤ÎÊý¤òÁ´°÷¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤ÆÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥Öー¥¹¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ÐÅ¸¼Ò¤Ë½ÐÅ¸À®¸ù¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤³¤È¤ó¤ä¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢»ä¤Î¥Ý¥ê¥·ー¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤Î°ÕµÁ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£