°ñ¾ë¸©ºäÅì»Ô¤¬ÉÔÍ×ÉÊ¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤Ç¡Ö¤ª¤¤¤¯¤é¡×¤ÈÏ¢·È¤ò³«»Ï

°ñ¾ë¸©ºäÅì»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§ÌÚÂ¼ ÉÒÊ¸¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÂÙ»Î¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¦¾Ú·ô¥³ー¥É3135¡¢°Ê²¼¡Ö¥Þー¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡×¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÏ¢·È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Þー¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ê¥æー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¤ª¤¤¤¯¤é¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÉÔÍ×ÉÊ¤ò¼Î¤Æ¤º¤ËºÆÍøÍÑ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ºäÅì»Ô¤ÎÇÑ´þÊªºï¸º¤È½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¡¦·Ð°Þ
ºäÅì»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤´¤ß¸ºÎÌ·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ç¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¼«Å¾¼Ö¤ÎÃêÁªÄó¶¡¤È¤¤¤Ã¤¿SDGs¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½»Ì±¤Ø¥ê¥æー¥¹³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë¼þÃÎ¡¦·¼ÌØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥æー¥¹»ÜºöÆ³Æþ¤Î²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¾Êý¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤Ï¡¢¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¥Í¥Ã¥È·¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëºÇÅ¬²½¾¦¼Ò¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸SDGs´±Ì±Ï¢·È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ø¤Î»²²è¤ä¡¢¡Ö³Ú´ï´óÉí¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤É¡¢´±Ì±¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿SDGs¤Ø¤Î¼èÁÈ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿2024Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢ºäÅì»Ô¤ò´Þ¤á¤¿°ñ¾ë¸©¸©À¾8»Ô¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢SDGs¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤ä¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¥ê¥æー¥¹³èÆ°¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¤ò´±Ì±Ï¢·È¤Ç¶¯¤¯²¡¤·¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤¬ºäÅì»Ô¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢¡Ö¥ê¥æー¥¹³èÆ°Â¥¿Ê¤Ë¤è¤ë½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ß¤¤¤Î¥Ëー¥º¤¬¹çÃ×¤·¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤ª¤¤¤¯¤é¡×¢¨1¤òÍÑ¤¤¤¿º£²ó¤Î¼èÁÈ¤¬¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 ¡Ö¤ª¤¤¤¯¤é¡×¤È¤Ï
¤ª¤¤¤¯¤é¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¥ê¥æー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ÉÔÍ×ÉÊ¤òÇä¤ê¤¿¤¤Êý¤¬¡Ö¤ª¤¤¤¯¤é¡×¤òÄÌ¤·¤ÆººÄê°ÍÍê¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Î²ÃÌÁ¥ê¥æー¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë°ì³çººÄê°ÍÍê¤µ¤ì¡¢Çã¼è²Á³Ê¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤Î°ÍÍê¤À¤±¤ÇÉÔÍ×ÉÊ¤ÎÇã¼è²Á³Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÈæ³Ó¤·¡¢ÇäµÑ¤Ç¤¤ë¼ê·Ú¤µ¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½130Ëü¿Í¡Ê2024Ç¯6·îËöÆü¡Ë¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ºäÅì»Ô¤Î²ÝÂê¤È¡Ö¤ª¤¤¤¯¤é¡×¤Ë¤è¤ë²ò·èºö
ºäÅì»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ëè½µ¿åÍËÆü¤Ë½¸ÀÑ½ê¤Ç¤Î¼ý½¸¤â¤·¤¯¤ÏÍÎÁ¸ÍÊÌ¼ý½¸¡¦¼«¸ÊÈÂÆþ¤Ë¤ÆÁÆÂç¤´¤ß¤Î²ó¼ý¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç·¿ÉÊ¤ä½ÅÎÌ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¡¢¸¶Â§¡¢»ÔÌ±¤¬¼«Âð¤Î³°¤Ø±¿¤Ó½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¤¤¤¯¤é¡×¤Ï¡¢´õË¾¤¹¤ì¤Ð¼«Âð¤ÎÃæ¤Þ¤ÇË¬Ìä¤·¡¢±¿¤Ó½Ð¤·¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë½ÐÄ¥Çã¼è¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Âç·¿ÉÊ¤ä½ÅÎÌ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤âÇäµÑ¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤äÀöÂõµ¡¤Ê¤É¤Î²ÈÅÅ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëË¡ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤â¡¢¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇã¼è¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÔÍ×ÉÊÇäµÑ¤È¼õ¤±ÅÏ¤·¤Ï¡¢ºÇÃ»¤À¤È¡Ö¤ª¤¤¤¯¤é¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÇã¼è°ÍÍê¤ò¤·¤¿ÅöÆü¤Ë²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢»ÔÌ±¤Î¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ô¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë15»þ30Ê¬¡Ê¸ø³«»þ´Ö¤¬Á°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤ËºäÅì»Ô¥Ûー¥à¥Úー¥¸Æâ¡Êhttps://www.city.bando.lg.jp/page/page000257.html¡Ë¤Ø¡Ö¤ª¤¤¤¯¤é¡×¤Î¾ðÊó¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢Ä¾ÀÜÉÔÍ×ÉÊ¤Î°ì³çººÄê¿½¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºäÅì»Ô¤È¡Ö¤ª¤¤¤¯¤é¡×¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Æó¼¡Î®ÄÌ¤Î¹¹¤Ê¤ë³èÀ²½¤Ë¤è¤ë½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ä¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÉÔÍ×ÉÊºï¸º¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÇÑ´þÊª½èÍýÎÌ¤ä½èÍý¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¼èÁÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÇäµÑ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç´ÊÃ±¤ËÉÔÍ×ÉÊ¥ê¥æー¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò»ÔÌ±¤¬Ç§ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÇÑ´þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥æー¥¹¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÉÔÍ×ÉÊ½èÊ¬¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢»ÔÌ±¤Î¥ê¥æー¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ·ÁÀ®¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´±Ì±°ìÂÎ¤Î¼èÁÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿¼Ò²ñÅªÂ¦ÌÌ¡¦·ÐºÑÅªÂ¦ÌÌ¤ÎÁÐÊý¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£°ñ¾ë¸©ºäÅì»Ô
ºäÅì»Ô¤Ï°ñ¾ë¸©¤ÎÆîÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Íøº¬Àî¤ò¶´¤ó¤ÇÀéÍÕ¸©ÌîÅÄ»Ô¤ÈÀÜ¤¹¤ë°ñ¾ë¸©¤Ø¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíÌÌÀÑ¤Ï¸©ÅÚ¤ÎÌó2¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£¶è°è¤ÏÅìÀ¾Ìó12¥¥í¥áー¥È¥ëŽ¤ÆîËÌÌó20¥¥í¥áー¥È¥ë¡¢¼óÅÔ50¥¥í¥áー¥È¥ë·÷Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Á´°è¤¬¼óÅÔ·÷¶á¹ÙÀ°È÷ÃÏÂÓ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¿´Éô¤Ï±îÅçÂæÃÏ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ¿Ã³¤ÊÂæÃÏ¤Ç¡¢ÅÄ¡¦ÈªÃÏ¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢Â¿¤¯¤ÎÊ¿ÃÏÎÓ¤äÇòÄ»¤ÎÈôÍè¤ÇÍÌ¾¤Ê¿ûÀ¸¾Â¤Ê¤É¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¼«Á³¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¸õ¤Ï¡¢Ç¯Ê¿¶Ñµ¤²¹¤Ï16.6ÅÙ¡¢Ç¯´Ö¹ß±«ÎÌ¤Ï1,053.5¥ß¥ê¥áー¥È¥ë¤ÈÈæ³ÓÅª²¹ÃÈ¤ÊÃÏ°è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¸ý¡§51,836¿Í¡ÊÃËÀ27,034¿Í¡¢½÷À24,802¿Í¡Ë¡Ê2025Ç¯8·î1Æü¡Ë
À¤ÂÓ¿ô¡§22,280À¤ÂÓ¡Ê2025Ç¯8·î1Æü¡Ë
ÌÌÀÑ: 123.03Ê¿Êý¥¥í¥áー¥È¥ë¡Ê2025Ç¯1·î1Æü¡Ë
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º
¥Þー¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È·¿¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëºÇÅ¬²½¾¦¼Ò¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢2006Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2015Ç¯6·î¤Ë¤ÏÅì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ë¾å¾ì¡£2021Ç¯2·î¤ËÅì¾Ú°ìÉô¤Ø»Ô¾ìÊÑ¹¹¤Î¸å¡¢2022Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø¾å¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È·¿¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹â¤¯Çä¤ì¤ë¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥ê¥æー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¤ª¤¤¤¯¤é¡×¤ä¡¢80¤«¹ñ°Ê¾å¤Ø¤ÎÃæ¸ÅÇÀµ¡¶ñ¤ÎÍ¢½Ð¤Ê¤É¤Ç»ö¶È³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È·¿¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤Î¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¼Ô¤Ï±ä¤Ù940Ëü¿Í¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºäÅì»Ô¤Î¡Ö¤ª¤¤¤¯¤é¡×¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢Æ³Æþ¼«¼£ÂÎ¤ÏÁ´¹ñ¤Ç273¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
