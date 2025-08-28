¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥¢¥éー¥à¥»¥ó¥µー¤Î»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Ê¬ÀÏ¤ÈÆ°¸þÍ½Â¬¥ì¥Ýー¥È2025-2031 ¡ÚGlobalInfoResearch¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328313&id=bodyimage1¡Û
2025Ç¯8·î28Æü¤Ë¡¢GlobaI Info Research¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ûー¥à¥¢¥éー¥à¥»¥ó¥µー¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡§¥áー¥«ー¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Â¬¡×¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥¢¥éー¥à¥»¥ó¥µー»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¡¢Çä¾å¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢²Á³Ê¿ä°Ü¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤òÊñ³çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢¹ñÊÌ¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÀ°Íý¤·¡¢2020Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ë´ð¤Å¤¯À®Ä¹Í½Â¬¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÄêÎÌ¥Çー¥¿¤Ë²Ã¤¨¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ä´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤¿¤á¤ÎÄêÀÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤â¹Ô¤¤¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¤è¤êÀïÎ¬Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥¢¥éー¥à¥»¥ó¥µー»Ô¾ì¤ÎÊ¬Îà¤È¼çÍ×´ë¶È
¼çÍ×´ë¶È¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢
¥Ûー¥à¥¢¥éー¥à¥»¥ó¥µー»Ô¾ì¤Î¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î´ë¶È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡§¡§?Guardline¡¢?KERUI¡¢?Jasco Products Company, LLC¡¢?GAGALOR¡¢?JMSKK¡¢Flyoukki¡¢?ChunHee¡¢?Hiistar¡¢?DaPing¡¢Gufastore¡¢Eufy¡¢?OSI¡¢Changzhou Hengdun Electronic Technology Co Ltd¡¢?LWOHSI¡¢?GT HITGX¡¢?HTZSAFE
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤ÎÈÎÇäÎÌ¡¢Çä¾å¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ê¤É¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¶È³¦¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÊÌ¡¦ÍÑÅÓÊÌ»Ô¾ìÊ¬Îà
¥Ûー¥à¥¢¥éー¥à¥»¥ó¥µー»Ô¾ì¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÊÌ¡§Surface Mount¡¢Rotary Hole Installation
ÍÑÅÓÊÌ¡§Window¡¢Doorway¡¢Other
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤ÏÃÏ°èÊÌ¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ
°Ê²¼¤Î¼çÍ×ÃÏ°è¡¦¹ñ¤´¤È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Î¨¡¢¼ûÍ×Æ°¸þ¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÌÊÆ¡§¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡§¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥í¥·¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥èー¥í¥Ã¥ÑÃÏ°è
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡§Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è
¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡§¥á¥¥·¥³¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ°è
ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡§¥È¥ë¥³¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃæÅìµÚ¤Ó¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¥Ûー¥à¥¢¥éー¥à¥»¥ó¥µー»Ô¾ì¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¤òÍý²ò¤·¡¢ÀïÎ¬Åª°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¾ðÊó»ñÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§ ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ëÄó¶¡Ãæ¡Ê¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙÆâÍÆ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë¢§
https://www.globalinforesearch.jp/reports/123723/home-alarm-sensor
¡ÚÁíÌÜÏ¿¡Û
Âè1¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥¢¥éー¥à¥»¥ó¥µー¤ÎÀ½ÉÊÈÏ°Ï¡¢»Ô¾ì³µÍ×¡¢»Ô¾ì¿ä·×¤ÎÃí°ÕÅÀ¡¢´ð½àÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2031¡Ë
Âè2¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥¢¥éー¥à¥»¥ó¥µー¤Î¥È¥Ã¥×¥áー¥«ー¤ò¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤·¡¢2020~2025Ç¯¤Î²Á³Ê¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢¼ý±×¡¢¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò¥Ûー¥à¥¢¥éー¥à¥»¥ó¥µー¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2025¡Ë
Âè3¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥áー¥«ー¤Î¶¥Áè¾õ¶·¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢Çä¾å¹â¡¢À¤³¦»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤¬·Ê´ÑÂÐÈæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯Ä´Åª¤ËÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2025¡Ë
Âè4¾Ï¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥Ûー¥à¥¢¥éー¥à¥»¥ó¥µー¤ÎÆâÌõ¥Çー¥¿¤ò¼¨¤·¡¢2020Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇäÎÌ¡¢¾ÃÈñ²ÁÃÍ¡¢ÃÏ°èÊÌ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2031¡Ë
