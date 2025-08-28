¡Úume, yamazoe¡Û¡ÈÂ¾¤òÃÎ¤ê¡¢¼«¤é¤ÎÆ»¤òÃÎ¤ë¡É¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¿·´ë²è ¡¢ÂÚºß·¿¥®¥ã¥é¥êー¡ØTAO¡Ê¤¿¤ª¡Ë¡Ù ¤ò»ÏÆ°
ÆàÎÉ¸©»³ÊÕ·´»³ÅºÂ¼¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¡Öume,yamazoe¡×¡ÊÂåÉ½¡§Çß¼é»ÖÊâ¡Ë¤Ï¡¢¡ÈÂ¾¤òÃÎ¤ê¡¢¼«¤é¤ÎÆ»¤òÃÎ¤ë¡É¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¿·´ë²è ¡ØTAO¡Ê¤¿¤ª¡Ë¡Ù ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥®¥ã¥é¥êー¤Ç¤Î¡Ö´Õ¾Þ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½É¤Ç¤ÎÂÚºß¤òÄÌ¤¸¤¿¡ÖÂÎ¸³¡×¤È¡ÖÂÐÏÃ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Î¡¦¿Í¡¦¼«Á³¤ÎÂ¿ÌÌÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÚºß·¿¥®¥ã¥é¥êー¡ÖTAO¡×³µÍ×
ÆàÎÉ¸©»³ÊÕ·´»³ÅºÂ¼¤Î¡Öume, yamazoe¡×¤Ï¡¢¿·´ë²è¡ØTAO¡Ê¤¿¤ª¡Ë¡Ù¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¥®¥ã¥é¥êー¤Ç¤Î¡Ö´Õ¾Þ¡×¤ò¡¢½É¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤Ë¶á¤¤´Ä¶¤Ç¤Î¡ÖÂÎ¸³¡×¤Ø¤È¤Ò¤é¤¯»î¤ß¤Ç¤¹¡£
ºî²È¤Î¿ÍÊÁ¤äÁÏºî¤ÎÆ»¤Î¤ê¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÊª¸ì¤ò¡¢µÒ¼¼¤ä¥é¥¦¥ó¥¸¤ÎÀß¤¨¤È¤·¤ÆÂÚºß¤ÎÃæ¤ËÅº¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¡¢»È¤¤¿´ÃÏ¤òÃÎ¤ê¡¢ÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡ÈÂ¾¤òÂ¿ÌÌÅª¤Ë¿¼¤¯ÃÎ¤ë¡É¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤Î¡ÖÆ»¡×¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£½É¤À¤«¤é¤³¤½²ÄÇ½¤Ê¡¢Ä¹´üÂÚºß¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÀÅ¤«¤Êµ¤¤Å¤¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¾ì½ê¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÀß¤¨¡É¡¢ÀâÌÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÂÎ´¶¡É¡¢¾ÃÈñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÂÐÏÃ¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÄ´ÏÂ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÀÅ¤«¤Ê´¶Æ°¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
AO vol.1¡¡Âè1²óÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ÊーNAO IWAMATSU◼︎¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
- ´ë²èÌ¾¡§TAO vol.1
- ºî²È¡§NAO IWAMATSU¡Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¿Åìµþ¡Ë
(https://naoiwamatsu.com/)
- ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î28Æü～10·î28Æü¡Ê1¤«·î¸ÂÄê¡Ë
- ¾ì½ê¡§ume,yamazoe ½ÉÇñ»ÜÀßÆâ
- ÆâÍÆ¡§
¡¦½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎÆâÁõ¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ëºî²È¤ÎºîÉÊ¤òÍÑ¤¤¤Æ¶õ´Ö¤ò±é½Ð
¡¦½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤Çºî²È¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¡¦¶õ´Ö¥¬¥¤¥É¤¢¤ê¡Ê9·î28Æü³«ºÅ¡§Í½ÌóÀ©¡Ë
¡¦ ºîÉÊ¤ò¿¨¤ì¡¢»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é»È¤¤¿´ÃÏ¤ò´¶¤¸¤ëÅ¸¼¨¤ò³«ºÅ
photo by Ryoukan Abe
◼︎¡ÖTAO vol.1¡× ÅÐÃÅ¥²¥¹¥È¡§NAO IWAMATSU
ÆàÎÉ¸©À¸¶ð»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿NAO IWAMATSU¤Ï¡ÖNarrative Minimalism¡ÊÊª¸ì¤òÆâÊñ¤¹¤ë¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥º¥à¡Ë¡×¤ò¼«¤é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢ºï¤®Íî¤È¤µ¤ì¤¿Â¤·Á¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê»íÅª´¶¾ð¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃµµá¤¹¤ë¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¾ÈÌÀALBA¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÄóÅô¤ò¸½Âå¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇºÆ²ò¼á¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÅìµþ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë³èÆ°¡£
¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤ëÇØ·Ê¡¦¥³¥á¥ó¥È
ume,yamazoe¤Ï¿Í¤Î´¶³Ð¤¬¤Û¤°¤ì¡¢²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ì¤ë¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ume,yamazoe¤Ç¤Ï¡¢Á±°¤ä¸úÎ¨¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤Â¿ÌÌÇØ·Ê¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¾ì¤ò¤Ò¤é¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂ¾¡Ê¤Ò¤È¡¦¤â¤Î¡Ë¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢°ì¤Ä¤ÎÂ¸ºß¤Ï°ìÊý¸þ¤Ç¤Ï¸ì¤ì¤º¡¢Èþ¤·¤µ¤äµ±¤¤È¶¦¤Ë¡¢¼å¤µ¤äÌ·½â¤âÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¤½¤¦¤·¤¿ÂÐÈæ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ËÌá¤ê¡¢Í¥¤·¤¤ÁªÂò¤ØÀÅ¤«¤Ë´Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¤¡¢¡ØTAO¡Ù¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¸¼¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Àß¤¨¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤ò·Þ¤¨¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¦»È¤Ã¤Æ¡¦¸ì¤é¤¦»þ´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¾¤òÄÌ¤·¤Æ»ëÅÀ¤¬¤Ò¤é¤¡¢¡ÖÆü¾ï¡×¤Î´¶³Ð¤¬ÀÅ¤«¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÀâÌÀ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯
ÏÃ¤·¼ê¤È¤·¤Æ´ó¤êÅº¤¤¡¢ÂÚºß¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë
²ñÏÃ¤«¤é¡¢³Æ¡¹¤¬¼«Ê¬¤ÎÊâÉý¤ÇÆ»¤ò³Î¤«¤áÄ¾¤»¤ë¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò´ü´ÖÃæ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´½ÉÇñ¤òÄÌ¤·¤¿ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
NAO IWAMATSU ¥³¥á¥ó¥È
Photo by Nao Tadachi
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤âÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÑëÆáÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ä»É·ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÎÉ¤µ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤µ¤â¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤µ¤âÊú¤¨¤Æ¡¢»þ´Ö¤È¶¦¤ËÊÑ²½¤·¤Ê¤¬¤éËÜ¿Í¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¾®¤µ¤Ê¿ÈÂÎÅªµ²±¤È¤·¤ÆÂÏÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÂ¾¿Í¤ÎÉ¾²Á¤äÄÌÀâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¤½¤Î¿Í¤Î¤«¤é¤À¤ÇÂÎ´¶¤·¤¿´¶³ÐÃÎ¤Ç¤¹¡£ume,yamazoe¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¸÷¤ä¶õµ¤¡¢¿Í¤¬¾ú¤·½Ð¤¹¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤Ç»ä¤¿¤Á¤Î´¶³Ð¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤ë´¶³Ð¤äÁÛµ¯¤µ¤ì¤¿¾ð·Ê¤Ë¡¢¤¼¤Ò¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÇß¼éËÜÅ¹
½êºßÃÏ¡§¢©630-8001¡¡ÆàÎÉ»ÔË¡²Ú»ûÄ®221
ÂåÉ½¼Ô¡§Çß¼é¹¯Ç·
URL¡§https://www.umemori-shop.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡Ö¿Í¤¬¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¡£¹ñÀÒ¡¢¿Í¼ï¡¢ÀÊÌ¡¢ÉÂµ¤¡¢¾ã¤¬¤¤¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¿©¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤ÎÅ¸³«¤ò¹Ô¤¦¡£
2020Ç¯3·î1Æü¡¢¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ¼«Í³¤Ê¥Û¥Æ¥ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ëume,yamazoe¤ò³«¶È¡£
ume,(¥¦¥á)¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¸ì¸»¤Ç¤¢¤ë¤ä¤Þ¤È¤³¤È¤Ð¤è¤ê¡¢¿Í¤Î´¶³Ð¤¬¡Êu¡Ë¤¦¤Þ¤ì¡¢¡Ême¡Ë¤á¤¶¤á¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆàÎÉ¸©»³ÊÕ·´»³ÅºÂ¼¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤ò¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡£
¸µÂ¼Ä¹¤ÎÂç¤¤Ê¸ÅÌ±²È¤ò²þÁõ¤·¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¼°¥µ¥¦¥Ê¤òÊ»Àß¡£
Î¤»³¤Î¼«Á³¤È¶á¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢¼«Á³¤È¶¦À¸¡¦Ä´ÏÂ¤·¤¿¿Í´Ö¤Î´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£