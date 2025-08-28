¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
VR¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡§»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬2025-2031
VR¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ï¡¢²¾ÁÛ¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëË×ÆþÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Îº¬´´¤Ë¤Ï3D¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢360¡ëÆ°²è»£±Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÀß·×¤Ê¤É¤ÎÁÇºàµ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¡£À©ºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆUnity¤äUnreal Engine¤Ê¤É¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÈÀìÌç¿Íºà¤Î¶¨Ä´¤Ë¤è¤ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¡£ÊªÍýÅªÆÃÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹â²òÁüÅÙ¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡¢»ëÀþÄÉÀ×¤ä¿¨³Ð¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢¥æー¥¶ーÂÎ¸³¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¹âÅÙ¤Ê¥â¥¸¥åー¥ëÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹Àß·×Ç½ÎÏ¤³¤½¤¬VR¤Îº¹ÊÌ²½Í×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢À½Â¤¤ä¶µ°é¡¢´Ñ¸÷¡¢°åÎÅ¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ë±ÇÁü°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê»ñ»º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
VR¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ï¡¢¥²ー¥à¤ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¶µ°é¡¢°åÎÅ·±Îý¡¢ÉÔÆ°»º¡¢À½Â¤¥×¥í¥»¥¹²Ä»ë²½¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê»º¶È¤Ë¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£LP Information¤Î¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëVR¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ô¾ì¤Ï2025～2031Ç¯¤ËCAGR 33.9¡ó¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï32.55²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Àî²¼»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆVR¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Ô¾ì³ÈÂç¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úº¸¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÃÏÊý´Ñ¸÷¤Î¹âÅÙ²½¤ä±ó³Ö°åÎÅ¤ÎÆ³Æþ¡¢´ë¶È¸¦½¤¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤ÆVR¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Î°ÕµÁ¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¿Þ. VR¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºîÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328303&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328303&id=bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤ÎVR¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×20´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢VR¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Flowing Cloud Technology¡¢Falcon's Beyond¡¢Survios¡¢Felix & Paul Studios¡¢Archiact¡¢Juego Studios¡¢BlockchainAppsDeveloper¡¢Game-Ace¡¢Hengxin Shambala¡¢Luminous XR¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×5´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó8.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
VR¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ï¡¢¸½¼Â¤È²¾ÁÛÀ¤³¦¤Î¶³¦¤òÍÏ¤«¤·¡¢»º¶È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÌ¤Íè¤Î¡ÖÂÎ¸³¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤ØÀ®Ä¹¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤Î¿¼²½¡¢¶µ°é¡¦°åÎÅ¤Ø¤Î±þÍÑ¡¢ÃÏ°è¿¶¶½¤ä±ó³Ö¶ÈÌ³»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñÅª¥Ëー¥º¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ê¸²½»ñ¸»¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¤è¤ë´Ñ¸÷³èÀ²½¤äºÒ³²·±Îý¤Ø¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ø¤Î±þÍÑÅ¸³«¤â¿Ê¤à¤À¤í¤¦¡£²Ã¤¨¤ÆAIµ»½Ñ¤ä¥¯¥é¥¦¥ÉÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À©ºî¥×¥í¥»¥¹¤Î¼«Æ°²½¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¤¬¿Ê¤ß¡¢VR¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ï¡ÖÀ©ºîµ»½Ñ¡×¤«¤é¡Ö¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤¹¥µー¥Ó¥¹´ðÈ×¡×¤Ø¤ÈºÆÄêµÁ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¿Ê²½¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢VR¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ø¤ÎÅê»ñ¤äÆ³Æþ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Å¤¯¤ê¤È¼Ò²ñ²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£
¥ì¥Ýー¥È³µÍ×
¥¿¥¤¥×ÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
Virtual Tour
360 Panorama
Virtual Reality Video
Surround Video
ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
Enterprise
Government
²ñ¼Ò³µÍ×
LP information¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤Ê»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£¹âÉÊ¼Á¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ»×·èÄê¼Ô¤¬½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¡¢¿·À½ÉÊ»Ô¾ì¤Î³«Âó¤È¤¤¤¦¸¦µæÀ®²Ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿É´¤â¤Îµ»½Ñ¤òÌÖÍå¤¹¤ëËÄÂç¤Ê¥ì¥Ýー¥È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢»º¶È»Ô¾ìÄ´ºº¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥óÊ¬ÀÏ¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏÊ¬ÀÏ¡¢¶È³¦Æ°¸þÄ´ºº¡¢À¯ºöÊ¬ÀÏ¡¢µ»½ÑÄ´ºº¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´ºº¶ÈÌ³¤Î¤´°ÍÍê¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ÃLP Information
ÆüËÜ¸ì¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.lpinformation.jp
¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.lpinformationdata.com
ÅÅ»Ò¥áー¥ë¡§info@lpinformationdata.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§LP Information Co.,Ltd
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø