ËÜÊª¤½¤Ã¤¯¤ê¡¢ ¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¡ª ¿´¤È¤¤á¤¯¡Ö¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤¢¤ó¤ß¤Äºî¤ê¡×³«ºÅ¡ª
¾¾ÃÝ¥Ö¥íー¥É¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ê¥Ó¥È¥â¡×¤Ï¡¢
¡Ú¥¨¥ó¥¿¥á¤Ç¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¤¬¤ß¤Ä¤«¤ë¡¢¡ÖÍ§Ã£¡×¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¡Û¤ò¥Æー¥Þ¤Ë±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢8·î¤Ë¤â³«ºÅ¤·¡¢Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Õー¥É¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×Âè2ÃÆ¤ò¡¢
¡Ö¤¢¤ó¤ß¤Ä¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢þ³«ºÅÆü¡§2025Ç¯9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¸áÁ°¤ÎÉô¡§10:30¡¿¸á¸å¤ÎÉô¡§13:00
¢þÊç½¸¿Í¿ô¡§³ÆÉô6Ì¾ÍÍ¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
¢þ»²²ÃÈñ¡§ 3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢þ²ñ¡¡¾ì¡§¤à¤¹¤Ö¤Ð(https://glocal-ichikawa.jp/access/)¡ÊJRÁíÉðÀþ¡Ö»ÔÀî±Ø¡×Ä¾·ë¥·¥ã¥Ýー»ÔÀî1F¡Ë
¢£ËÜÊª¤½¤Ã¤¯¤ê¡¢ ¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¡ª
¿´¤È¤¤á¤¯¡Ö¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤¢¤ó¤ß¤Äºî¤ê¡×
¥Ï¥Þ¤ë¿Í¤¬µÞÁýÃæ¡ª¡Ö¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤ÎÀ¤³¦¡×¡£
²Æ¤òºÌ¤ëÏÂ¤ÎÎÃ²Û¡¢¤¢¤ó¤ß¤Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ó¤ß¤Ä¤ò¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÃé¼Â¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤¢¤ó¤ß¤Äºî¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ÖºÙ¤«¤¤ºî¶È¤Ï¶ì¼ê¤«¤â¡Ä¡×
¡Ö½é¤á¤Æ¤À¤«¤éÆñ¤·¤½¤¦¡Ä¡×
¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤Ï¤´ÌµÍÑ¤Ç¤¹¡ª
ÆüËÜ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Õー¥É¶¨²ñ¤ÎÇ§Äê¹Ö»Õ¤¬¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤³¤Î±ð¤ä¤«¤Ê¼Á´¶¤Î½Ð¤·Êý¤«¤é¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¤Þ¤Ç¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¹©Äø¤òÃúÇ«¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
°Â¿´¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´°À®¤·¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤¢¤ó¤ß¤Ä¤Ï¡¢
ÀìÍÑ¤Î¥¯¥ê¥¢¥±ー¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡ª
ºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢¥«¥®¤ä¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤ÆËèÆü»ý¤ÁÊâ¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤ÆÄ¯¤á¤ë¤Î¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª
¤Ò¤ó¤ä¤ê¤ª¤¤¤·¤¤ÏÂ¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤ÎºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ü»²²Ã¿½¹þ¤ß¡§
https://docs.google.com/forms/(https://x.gd/WlE7I)
¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤¢¤ó¤ß¤Ä
¥Ê¥Ó¥È¥â¤È¤Ï¡ãÅÐÏ¿ÎÁ¡¦ÍøÍÑÎÁÌµÎÁ¡ä
2025Ç¯3·î¤Ë26¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡£
¥Ö¥í¥°¤ä¼Ì¿¿¤ÎÅê¹Æ¡¢²ñ°÷¼çÂÎ¤Î¥µー¥¯¥ë³èÆ°¤Ê¤É¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢
¤Þ¤ÁÊâ¤¤ä¾å±Ç²ñ¡¢³Æ¼ï¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¡ª
³§¤µ¤ó¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Ê¥Ó¥È¥â¡§https://www.navi-tomo.com/(https://x.gd/F7scA)