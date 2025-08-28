Í­¸Â²ñ¼Ò¥ì¥¸¥¹¥¿¤Ï8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ö¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡×Nintendo SwitchDLÈÇ¤ÎÈ¯Çä¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£9·î4Æü¡ÊÌÚ¡ËÇÛ¿®³«»Ï¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢ª¥»ー¥ë490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹

¼Ì¿¿³ÈÂç

Í­¸Â²ñ¼Ò¥ì¥¸¥¹¥¿¤Ï8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ö¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡×
Nintendo Switch DLÈÇ¤ÎÈ¯Çä¤òÈ¯É½Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï²Á³Ê:990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢ª¥»ー¥ë²Á³Ê:490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£

¹¾¸Í»þÂå¤¬ÉñÂæ¤Î¥ªー¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÊÃ¦½Ð¥²ー¥à¡ª
»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿Ææ¤ò²ò¤­¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡£

Nintendo store URL
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000101264

YouTube
https://youtu.be/li5Sc2o5MdQ

Regista¡ß¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Í¤ÎÃ¦½Ð¥²ー¥àÂè46ÃÆ¡ª¡ª

¢£¥²ー¥à¥·¥¹¥Æ¥à
Ã¦½Ð¥²ー¥à¡ÊÆæ²ò¤­¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÌÌ¤ò¥«ー¥½¥ë¤ÇÁª¤Ó¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Å³Ý¤±¤ò²ò¤¯¤³¤È¤Ç¥²ー¥à¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

¢£Êª¸ì
Çã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤¿µ¢¤êÆ»

ÆÍÁ³¤Î±«¤Ë½±¤ï¤ì

¶á¤¯¤ÎÌÚ¤Î²¼¤Ç±«½É¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿

¤½¤Î»þ-

ÆÍÁ³Íë¤ËÂÇ¤¿¤ìÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È

ÊÕ¤ê¤Ï²¿¤À¤«¤¨¤é¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿

¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡¡¡¡¡§¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡¡¡¡§¥Ñ¥º¥ë¡ÊÃ¦½Ð¥²ー¥à¡Ë
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡¡¡¡¡§1¿Í
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»ー¥ë²Á³Ê¡¡¡¡¡§490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£Ã£Å£Ò£Ï¡¡¡¡¡¡¡§¡ÖA¡×Á´Ç¯ÎðÂÐ¾Ý
ÂÐ±þµ¡¼ï¡¡¡¡¡¡¡§Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
ÂÐ±þ¸À¸ì¡¡¡¡¡¡¡§ÆüËÜ¸ì
¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡¡¡§¡ÊC¡Ë¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Í/Regista
¸ø¼°HP¡¡¡¡ ¡¡¡§https://regista.co.jp/products/edo/

¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328278&id=bodyimage1¡Û

¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328278&id=bodyimage2¡Û

¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328278&id=bodyimage3¡Û

ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§Í­¸Â²ñ¼Ò¥ì¥¸¥¹¥¿
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø