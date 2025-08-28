¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Í¸Â²ñ¼Ò¥ì¥¸¥¹¥¿¤Ï8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ö¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡×Nintendo SwitchDLÈÇ¤ÎÈ¯Çä¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£9·î4Æü¡ÊÌÚ¡ËÇÛ¿®³«»Ï¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢ª¥»ー¥ë490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹
Í¸Â²ñ¼Ò¥ì¥¸¥¹¥¿¤Ï8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ö¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡×
Nintendo Switch DLÈÇ¤ÎÈ¯Çä¤òÈ¯É½Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï²Á³Ê:990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢ª¥»ー¥ë²Á³Ê:490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¹¾¸Í»þÂå¤¬ÉñÂæ¤Î¥ªー¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÊÃ¦½Ð¥²ー¥à¡ª
»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿Ææ¤ò²ò¤¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡£
Nintendo store URL
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000101264
YouTube
https://youtu.be/li5Sc2o5MdQ
Regista¡ß¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Í¤ÎÃ¦½Ð¥²ー¥àÂè46ÃÆ¡ª¡ª
¢£¥²ー¥à¥·¥¹¥Æ¥à
Ã¦½Ð¥²ー¥à¡ÊÆæ²ò¤¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÌÌ¤ò¥«ー¥½¥ë¤ÇÁª¤Ó¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Å³Ý¤±¤ò²ò¤¯¤³¤È¤Ç¥²ー¥à¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Êª¸ì
Çã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤¿µ¢¤êÆ»
ÆÍÁ³¤Î±«¤Ë½±¤ï¤ì
¶á¤¯¤ÎÌÚ¤Î²¼¤Ç±«½É¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿
¤½¤Î»þ-
ÆÍÁ³Íë¤ËÂÇ¤¿¤ìÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È
ÊÕ¤ê¤Ï²¿¤À¤«¤¨¤é¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡¡¡¡¡§¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡¡¡¡§¥Ñ¥º¥ë¡ÊÃ¦½Ð¥²ー¥à¡Ë
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡¡¡¡¡§1¿Í
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»ー¥ë²Á³Ê¡¡¡¡¡§490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£Ã£Å£Ò£Ï¡¡¡¡¡¡¡§¡ÖA¡×Á´Ç¯ÎðÂÐ¾Ý
ÂÐ±þµ¡¼ï¡¡¡¡¡¡¡§Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
ÂÐ±þ¸À¸ì¡¡¡¡¡¡¡§ÆüËÜ¸ì
¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡¡¡§¡ÊC¡Ë¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Í/Regista
¸ø¼°HP¡¡¡¡ ¡¡¡§https://regista.co.jp/products/edo/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328278&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328278&id=bodyimage2¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328278&id=bodyimage3¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§Í¸Â²ñ¼Ò¥ì¥¸¥¹¥¿
Nintendo Switch DLÈÇ¤ÎÈ¯Çä¤òÈ¯É½Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï²Á³Ê:990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢ª¥»ー¥ë²Á³Ê:490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¹¾¸Í»þÂå¤¬ÉñÂæ¤Î¥ªー¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÊÃ¦½Ð¥²ー¥à¡ª
»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿Ææ¤ò²ò¤¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡£
Nintendo store URL
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000101264
YouTube
https://youtu.be/li5Sc2o5MdQ
Regista¡ß¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Í¤ÎÃ¦½Ð¥²ー¥àÂè46ÃÆ¡ª¡ª
¢£¥²ー¥à¥·¥¹¥Æ¥à
Ã¦½Ð¥²ー¥à¡ÊÆæ²ò¤¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÌÌ¤ò¥«ー¥½¥ë¤ÇÁª¤Ó¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Å³Ý¤±¤ò²ò¤¯¤³¤È¤Ç¥²ー¥à¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Êª¸ì
Çã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤¿µ¢¤êÆ»
ÆÍÁ³¤Î±«¤Ë½±¤ï¤ì
¶á¤¯¤ÎÌÚ¤Î²¼¤Ç±«½É¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿
¤½¤Î»þ-
ÆÍÁ³Íë¤ËÂÇ¤¿¤ìÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È
ÊÕ¤ê¤Ï²¿¤À¤«¤¨¤é¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡¡¡¡¡§¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡¡¡¡§¥Ñ¥º¥ë¡ÊÃ¦½Ð¥²ー¥à¡Ë
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡¡¡¡¡§1¿Í
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»ー¥ë²Á³Ê¡¡¡¡¡§490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£Ã£Å£Ò£Ï¡¡¡¡¡¡¡§¡ÖA¡×Á´Ç¯ÎðÂÐ¾Ý
ÂÐ±þµ¡¼ï¡¡¡¡¡¡¡§Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
ÂÐ±þ¸À¸ì¡¡¡¡¡¡¡§ÆüËÜ¸ì
¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡¡¡§¡ÊC¡Ë¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Í/Regista
¸ø¼°HP¡¡¡¡ ¡¡¡§https://regista.co.jp/products/edo/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328278&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328278&id=bodyimage2¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328278&id=bodyimage3¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§Í¸Â²ñ¼Ò¥ì¥¸¥¹¥¿
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø